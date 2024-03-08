Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, - Politico

Французские солдаты после десятилетий тренировок для участия в ограниченных военных операциях на Африканском континенте приступили к подготовке к комбинированным боевым действиям в Европе, учитывая опыт Украины в борьбе с военной агрессией России.

"Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности против врага, который может быть равным с ними в огневой мощи, - и это большие перемены для армии, потратившей предыдущие несколько десятилетий для проведения кампаний против повстанцев в таких местах как Мали или Афганистан", - говорится в статье.

"Боевые действия в Украине, которые продолжаются уже три года, вернули полномасштабную войну назад на континент, - подчеркнул полковник Аксел Денис (Axel Denis), руководящий Центром боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции.

"Мир показал свою истинную природу: нестабильную, опасную, где не все твои друзья. Мы повышаем так называемую "культуру тревоги", чтобы быть готовыми в короткий промежуток времени. CENTAC является единственным местом, где вы можете увидеть, как выглядит война", – добавил он.

Тренировка французских солдат

Как отмечает издание, условия во время тренировки французских военных в CENTAC максимально приближены к ситуации на реальном поле боя, включая звуки, вспышки артиллерийских взрывов, широкое минирование тренировочными сигнальными минами с внезапным прерыванием линий связи.

Тренировочный центр, площадь которого превышает 120 квадратных километров, позволяет французским военным отрабатывать комплексные задачи, где пехотные, бронированные, артиллерийские и инженерные подразделения могут действовать вместе и интегрировать новейшие технологии, например, использование разведывательных и боевых дронов.

Указано, что активная фаза обучения длится 96 часов, во время которых солдатам приходится отдыхать не более 4 часов в сутки непосредственно в боевых машинах. Каждые пять минут они вынуждены реагировать на изменения обстановки, появление противника, условные обстрелы или атаки.

Они вынуждены действовать на местности также при ограниченных технических ресурсах, например, после потери бронированной техники. Все учения связаны со значительными физическими нагрузками, но это единственный путь, чтобы добиться преимущества, выжить и доминировать на поле боя.

Французские войска учатся пользоваться картами и действовать без электронных устройств

Французы учитывают опыт войны в Украине

Офицеры тренировочного центра не называют потенциального врага, но целью учений является подготовка к столкновению с войсками вроде российских.

По мнению французских военных, главным уроком боевых действий в Украине является необходимость избегать лобовых атак на врага, которые приводят к массовым потерям среди личного состава и не позволяют вытеснить врага с его позиций.

"Мы не в такой ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это налагает определенные обязательства. Понятие доверия к коллективной обороне, особенно в НАТО, чрезвычайно важно", - отметил французский офицер, которого цитирует Politico.

Французские солдаты проходят боевые действия высокой интенсивности на базе CENTAC

Французские войска на тренировочной базе CENTAC

Издание добавляет, что украинские военнослужащие, продолжающие подготовку в военных центрах стран Запада, приобретают навыки комбинированного применения сил, когда танки, артиллерия, пехотные и инженерные подразделения действуют слаженно, и обеспечивают выполнение поставленных сложных задач.

