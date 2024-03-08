РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4343 посетителя онлайн
Новости Война
4 384 11

Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, - Politico

франція

Французские солдаты после десятилетий тренировок для участия в ограниченных военных операциях на Африканском континенте приступили к подготовке к комбинированным боевым действиям в Европе, учитывая опыт Украины в борьбе с военной агрессией России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

"Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности против врага, который может быть равным с ними в огневой мощи, - и это большие перемены для армии, потратившей предыдущие несколько десятилетий для проведения кампаний против повстанцев в таких местах как Мали или Афганистан", - говорится в статье.

"Боевые действия в Украине, которые продолжаются уже три года, вернули полномасштабную войну назад на континент, - подчеркнул полковник Аксел Денис (Axel Denis), руководящий Центром боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции.

"Мир показал свою истинную природу: нестабильную, опасную, где не все твои друзья. Мы повышаем так называемую "культуру тревоги", чтобы быть готовыми в короткий промежуток времени. CENTAC является единственным местом, где вы можете увидеть, как выглядит война", – добавил он.

Также читайте: Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant

Тренировка французских солдат

Как отмечает издание, условия во время тренировки французских военных в CENTAC максимально приближены к ситуации на реальном поле боя, включая звуки, вспышки артиллерийских взрывов, широкое минирование тренировочными сигнальными минами с внезапным прерыванием линий связи.

Тренировочный центр, площадь которого превышает 120 квадратных километров, позволяет французским военным отрабатывать комплексные задачи, где пехотные, бронированные, артиллерийские и инженерные подразделения могут действовать вместе и интегрировать новейшие технологии, например, использование разведывательных и боевых дронов.

Указано, что активная фаза обучения длится 96 часов, во время которых солдатам приходится отдыхать не более 4 часов в сутки непосредственно в боевых машинах. Каждые пять минут они вынуждены реагировать на изменения обстановки, появление противника, условные обстрелы или атаки.

Они вынуждены действовать на местности также при ограниченных технических ресурсах, например, после потери бронированной техники. Все учения связаны со значительными физическими нагрузками, но это единственный путь, чтобы добиться преимущества, выжить и доминировать на поле боя.

Навчання французьких військ
Французские войска учатся пользоваться картами и действовать без электронных устройств

Читайте также: Вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит, - министр обороны Франции Лекорню

Французы учитывают опыт войны в Украине

Офицеры тренировочного центра не называют потенциального врага, но целью учений является подготовка к столкновению с войсками вроде российских.

По мнению французских военных, главным уроком боевых действий в Украине является необходимость избегать лобовых атак на врага, которые приводят к массовым потерям среди личного состава и не позволяют вытеснить врага с его позиций.

"Мы не в такой ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это налагает определенные обязательства. Понятие доверия к коллективной обороне, особенно в НАТО, чрезвычайно важно", - отметил французский офицер, которого цитирует Politico.

Французькі солдати на базі CENTAC
Французские солдаты проходят боевые действия высокой интенсивности на базе CENTAC
Навчання французьких військових
Французские войска на тренировочной базе CENTAC

Издание добавляет, что украинские военнослужащие, продолжающие подготовку в военных центрах стран Запада, приобретают навыки комбинированного применения сил, когда танки, артиллерия, пехотные и инженерные подразделения действуют слаженно, и обеспечивают выполнение поставленных сложных задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция планирует расширить программы подготовки украинских военных

Автор: 

Европа (1993) Франция (3579)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Бундесвер тролять.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:09 Ответить
+3
На словах вступилися
показать весь комментарий
08.03.2024 13:52 Ответить
+3
вчіть історію,пане...Францію було окуповано а Великобританія сама один на один три роки воювала з Третім Рейхом
показать весь комментарий
08.03.2024 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бундесвер тролять.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:09 Ответить
в 39-му Франція і Великобританія вступилися за Польщу,невже історія таки циклічна?
показать весь комментарий
08.03.2024 13:09 Ответить
На словах вступилися
показать весь комментарий
08.03.2024 13:52 Ответить
вчіть історію,пане...Францію було окуповано а Великобританія сама один на один три роки воювала з Третім Рейхом
показать весь комментарий
08.03.2024 13:54 Ответить
ну хоч хтось готується. бо на американців і німців надії нема.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:09 Ответить
Ну до вас додому всі розвідки світу щоденно доповіді надсилають.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:40 Ответить
та якбиж-то тільки мені. он німецькі хенерали напряму зливають свої розмови русні, а американські пубертантні полковники - на сайтах знайомств.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:16 Ответить
Невелика правка:
"Французькі солдати після десятиліть тренувань для участі та поразки в обмежених військових операціях на Африканському континенті" Джерело: https://censor.net/ua/n3477578
Далі за текстом.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:12 Ответить
Херои возвращаются домой и начинают денацифицировать хрюских https://t.me/frontline_news_ua
показать весь комментарий
08.03.2024 13:12 Ответить
Могут приехать тренироваться в Украину и "приобретают навыки комбинированного применения сил, когда танки, артиллерия, пехотные и инженерные подразделения действуют слаженно, и обеспечивают выполнение поставленных сложных задач."
показать весь комментарий
08.03.2024 16:12 Ответить
 
 