Дискусії про відправку військ в Україну треба припинити, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - зазначив міністр.
Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз "ніхто не підтримує ідею відправки військ" в Україну.
"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-
Результатом войны стала гибель - примерно 80 % от всего парагвайского мужского
-
населения от 18 до 60 лет.
-
соотношение общей числености населения Парагвая и Бразилии в то время было
-
примерно 1 к 10
чи вас влаштовує стати
бразильськоюрашиською областю?
Усі капут, усі капут, усі капут....
скінчилися дойче зольдатен
Навпаки , потрібно цю тему розвивати і втілювати в життя 🙁
Зачем портить сюрприз?
Замість України сміливо вставляйте назву будь якої країни - члена НАТО.
Не помилитесь.
Може той, хто передав вже, снарядів, танків, гепардів, ППО? Чи які там у вас критерії?
ТОМУ ЗАХІДНИ ЛІДЕРИ МАЮТЬ ГОВОРИТИ ПРО ВІДПРАВКУ ВІЙСЬК ДО УКРАЇНИ , щоб росіяне стулили пельку і почали не пускати на війну своїх самців
***** їм віддячить першим за таку «підтримку» України.
українці кажуть "муж", поляки кажуть "манж", німці кажуть "менш" - це одне й те саме слово
українці та поляки кажуть "шляхта" на тих, хто йде в битву, а в німців "шлахт" - це сама битва
короче, німці, ми колись жили поруч, нас звали "венди" там, в Померанії, і "венети" тут, в Україні
пора вже й допомагати старим сусідам . . .