Дискусії про відправку військ в Україну треба припинити, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - зазначив міністр.

Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз "ніхто не підтримує ідею відправки військ" в Україну.

"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

