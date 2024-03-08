УКР
Дискусії про відправку військ в Україну треба припинити, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - зазначив міністр.

Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз "ніхто не підтримує ідею відправки військ" в Україну.

"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Пісторіус Борис
+19
Так ты же и не собирался. Поэтому молчи, сопи в 2 дырки и молча жди Ху#ла в Берлине.
08.03.2024 13:14 Відповісти
+14
У німців на відміну від Французів та Нідерландців яєць точно немає!
08.03.2024 13:15 Відповісти
+5
менш слів...вводьте
08.03.2024 13:14 Відповісти
Парагва́йская война́ - с 1864 года по 1870 год. Война Парагвая против Бразилии.
-
Результатом войны стала гибель - примерно 80 % от всего парагвайского мужского
-
населения от 18 до 60 лет.
-
соотношение общей числености населения Парагвая и Бразилии в то время было
-
примерно 1 к 10
08.03.2024 13:23 Відповісти
але ж Парагвай залишився незалежним

чи вас влаштовує стати бразильською рашиською областю?
08.03.2024 15:54 Відповісти
Мне больше нравится Цусима.
08.03.2024 16:12 Відповісти
А то шо? -- від рашки прилетить
08.03.2024 13:14 Відповісти
Дойче зольдатен аух офіцірен
Усі капут, усі капут, усі капут....

скінчилися дойче зольдатен
08.03.2024 15:56 Відповісти
Чому припинити ??
Навпаки , потрібно цю тему розвивати і втілювати в життя 🙁
08.03.2024 13:15 Відповісти
пісторіусу тролінг французів не сподобався.
08.03.2024 13:16 Відповісти
так дискусії припинити і язиком плескати а спеціалістів надсилати продовжувати.
08.03.2024 13:17 Відповісти
В даному випадку я згодний з Пісторіусом. Це пуста балаканина і ніхто подібного не зробить. А ось питання надання зброї , в т.ч. Таурусів, треба підтримувати та продвигати на всіх рівнях!
08.03.2024 13:17 Відповісти
Правильно
Зачем портить сюрприз?
08.03.2024 13:17 Відповісти
"...дискусію про відправку військ до України треба припинити."
Замість України сміливо вставляйте назву будь якої країни - члена НАТО.
Не помилитесь.
08.03.2024 13:18 Відповісти
Правильно! Мовчки давайте зброю, а ваше військо ми перевдягнемо у наш стрій!
08.03.2024 13:18 Відповісти
"Правильно, будем ждать! Сдавай!" (С)
08.03.2024 13:22 Відповісти
Та зрозуміло хто є хто.. хто за кого.. хто за доббро і хто за зло...
08.03.2024 13:22 Відповісти
То хто за зло?
Може той, хто передав вже, снарядів, танків, гепардів, ППО? Чи які там у вас критерії?
08.03.2024 13:43 Відповісти
Пісторіус нехай пісторить за бундес
08.03.2024 13:26 Відповісти
.... бо в аптеці вже немає свіжих памперсів, я щойно звідти. - додав політик.
08.03.2024 13:28 Відповісти
его зовут БОРИС. тут уже задутматься стоит...
08.03.2024 13:30 Відповісти
Пісторіус увійде в історію як сцикло.
08.03.2024 13:39 Відповісти
Та справжня дискусія ще і не починалась, що її відразу припиняти ...
08.03.2024 13:43 Відповісти
Вони там всі меркельнутиє та підх#йловатиє
08.03.2024 13:46 Відповісти
Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити--- Тоді вже краще сам піздоріус, чіпляй триколор над рейхом, бо по інщому у такому разі НЕ БУДЕ!!(.
08.03.2024 13:46 Відповісти
Обісцявся.
08.03.2024 13:47 Відповісти
Просто мудак цей пізторіус...
08.03.2024 13:54 Відповісти
ситий і убезпечений не здатен міркувати стратегічно
08.03.2024 14:10 Відповісти
Німці все ще сподіваються, що все якось само собою розсмокчеться і вони продовжать бізнес з рашкою.
08.03.2024 14:27 Відповісти
08.03.2024 14:33 Відповісти
А можно і ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЕГІОН ЗАПРОСИТИ
08.03.2024 14:37 Відповісти
РОСІЯНЕ в загальний массі вважають що Україну поділять пополам. Вони у впевнені.

ТОМУ ЗАХІДНИ ЛІДЕРИ МАЮТЬ ГОВОРИТИ ПРО ВІДПРАВКУ ВІЙСЬК ДО УКРАЇНИ , щоб росіяне стулили пельку і почали не пускати на війну своїх самців
08.03.2024 14:36 Відповісти
08.03.2024 14:58 Відповісти
кацапы 80 лет назад уже брали берлин.слишком короткая память у этого немца,хотя его тогда и на свете не было
08.03.2024 14:59 Відповісти
слишком вы привыкли к зажравшейся мирной жизни!но кацапы вам повторную оккупацию и страдания могут враз напомнить!
08.03.2024 15:02 Відповісти
Пісторіус запісторився
08.03.2024 15:13 Відповісти
Да ты шо. А еще чего нужно? Шел бы ты в писториус...
08.03.2024 15:33 Відповісти
Німці дупою чують, що ***** їм першим введе в одне місце , як старим друзям, бо він про друзів завжди пам'ятає.

***** їм віддячить першим за таку «підтримку» України.
08.03.2024 15:46 Відповісти
Треба припинити скиглити та мовчки, без обговорень на весь світ, ввести війска і допомогти Україні з охороною кордонів, неба, моря. Розв'язати руки українцям і почати поважати себе.
08.03.2024 16:09 Відповісти
Messrs. Chamberlain and Deladier are finally getting some serious appreciation, a bit belated, but universal.
08.03.2024 16:13 Відповісти
Ти диви, як кинулися обстрати союзника, за спинами інших воювати спокійніше, так **********?
08.03.2024 16:14 Відповісти
український "лан" це теж саме слово що й німецький "ланд"
українці кажуть "муж", поляки кажуть "манж", німці кажуть "менш" - це одне й те саме слово
українці та поляки кажуть "шляхта" на тих, хто йде в битву, а в німців "шлахт" - це сама битва

короче, німці, ми колись жили поруч, нас звали "венди" там, в Померанії, і "венети" тут, в Україні

пора вже й допомагати старим сусідам . . .
08.03.2024 16:18 Відповісти
Сопливая немецкая политика...
08.03.2024 23:58 Відповісти
 
 