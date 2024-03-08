РУС
Дискуссии об отправке войск в Украину нужно прекратить, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что дискуссию об отправке войск в Украину следует прекратить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Никто на самом деле не хочет вводить войска в Украину. Сейчас идет дискуссия об этом, поэтому мы должны прекратить ее на этом этапе", - отметил министр.

В то же время глава Минобороны Финляндии Анти Хяккянен заявил, что сейчас "никто не поддерживает идею отправки войск" в Украину.

"Но все поддерживают большую помощь в виде оружия, боеприпасов и денег, и это то, на чем мы должны сосредоточиться сейчас", - сказал он.

Также читайте: Ракеты Taurus не станут решающими в войне РФ против Украины, - Писториус

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Читайте также: Писториус о заявлении Макрона о трусости: Эти дискуссии не помогают Украине

Автор: 

Писториус Борис (251)
Топ комментарии
+19
Так ты же и не собирался. Поэтому молчи, сопи в 2 дырки и молча жди Ху#ла в Берлине.
08.03.2024 13:14 Ответить
+14
У німців на відміну від Французів та Нідерландців яєць точно немає!
08.03.2024 13:15 Ответить
+5
менш слів...вводьте
08.03.2024 13:14 Ответить
Парагва́йская война́ - с 1864 года по 1870 год. Война Парагвая против Бразилии.
-
Результатом войны стала гибель - примерно 80 % от всего парагвайского мужского
-
населения от 18 до 60 лет.
-
соотношение общей числености населения Парагвая и Бразилии в то время было
-
примерно 1 к 10
08.03.2024 13:23 Ответить
але ж Парагвай залишився незалежним

чи вас влаштовує стати бразильською рашиською областю?
08.03.2024 15:54 Ответить
Мне больше нравится Цусима.
08.03.2024 16:12 Ответить
А то шо? -- від рашки прилетить
08.03.2024 13:14 Ответить
менш слів...вводьте
У німців на відміну від Французів та Нідерландців яєць точно немає!
08.03.2024 13:15 Ответить
Дойче зольдатен аух офіцірен
Усі капут, усі капут, усі капут....

скінчилися дойче зольдатен
08.03.2024 15:56 Ответить
Чому припинити ??
Навпаки , потрібно цю тему розвивати і втілювати в життя 🙁
08.03.2024 13:15 Ответить
пісторіусу тролінг французів не сподобався.
08.03.2024 13:16 Ответить
так дискусії припинити і язиком плескати а спеціалістів надсилати продовжувати.
08.03.2024 13:17 Ответить
В даному випадку я згодний з Пісторіусом. Це пуста балаканина і ніхто подібного не зробить. А ось питання надання зброї , в т.ч. Таурусів, треба підтримувати та продвигати на всіх рівнях!
08.03.2024 13:17 Ответить
Правильно
Зачем портить сюрприз?
08.03.2024 13:17 Ответить
"...дискусію про відправку військ до України треба припинити." Джерело: https://censor.net/ua/n3477579
Замість України сміливо вставляйте назву будь якої країни - члена НАТО.
Не помилитесь.
08.03.2024 13:18 Ответить
Правильно! Мовчки давайте зброю, а ваше військо ми перевдягнемо у наш стрій!
08.03.2024 13:18 Ответить
"Правильно, будем ждать! Сдавай!" (С)
08.03.2024 13:22 Ответить
Та зрозуміло хто є хто.. хто за кого.. хто за доббро і хто за зло...
08.03.2024 13:22 Ответить
То хто за зло?
Може той, хто передав вже, снарядів, танків, гепардів, ППО? Чи які там у вас критерії?
08.03.2024 13:43 Ответить
Пісторіус нехай пісторить за бундес
08.03.2024 13:26 Ответить
.... бо в аптеці вже немає свіжих памперсів, я щойно звідти. - додав політик.
08.03.2024 13:28 Ответить
его зовут БОРИС. тут уже задутматься стоит...
08.03.2024 13:30 Ответить
Пісторіус увійде в історію як сцикло.
08.03.2024 13:39 Ответить
Та справжня дискусія ще і не починалась, що її відразу припиняти ...
08.03.2024 13:43 Ответить
Вони там всі меркельнутиє та підх#йловатиє
08.03.2024 13:46 Ответить
Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити--- Тоді вже краще сам піздоріус, чіпляй триколор над рейхом, бо по інщому у такому разі НЕ БУДЕ!!(.
08.03.2024 13:46 Ответить
Обісцявся.
08.03.2024 13:47 Ответить
Просто мудак цей пізторіус...
08.03.2024 13:54 Ответить
ситий і убезпечений не здатен міркувати стратегічно
08.03.2024 14:10 Ответить
Німці все ще сподіваються, що все якось само собою розсмокчеться і вони продовжать бізнес з рашкою.
08.03.2024 14:27 Ответить
08.03.2024 14:33 Ответить
А можно і ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЕГІОН ЗАПРОСИТИ
08.03.2024 14:37 Ответить
РОСІЯНЕ в загальний массі вважають що Україну поділять пополам. Вони у впевнені.

ТОМУ ЗАХІДНИ ЛІДЕРИ МАЮТЬ ГОВОРИТИ ПРО ВІДПРАВКУ ВІЙСЬК ДО УКРАЇНИ , щоб росіяне стулили пельку і почали не пускати на війну своїх самців
08.03.2024 14:36 Ответить
08.03.2024 14:58 Ответить
кацапы 80 лет назад уже брали берлин.слишком короткая память у этого немца,хотя его тогда и на свете не было
08.03.2024 14:59 Ответить
слишком вы привыкли к зажравшейся мирной жизни!но кацапы вам повторную оккупацию и страдания могут враз напомнить!
08.03.2024 15:02 Ответить
Пісторіус запісторився
08.03.2024 15:13 Ответить
Да ты шо. А еще чего нужно? Шел бы ты в писториус...
08.03.2024 15:33 Ответить
Німці дупою чують, що ***** їм першим введе в одне місце , як старим друзям, бо він про друзів завжди пам'ятає.

***** їм віддячить першим за таку «підтримку» України.
08.03.2024 15:46 Ответить
Треба припинити скиглити та мовчки, без обговорень на весь світ, ввести війска і допомогти Україні з охороною кордонів, неба, моря. Розв'язати руки українцям і почати поважати себе.
08.03.2024 16:09 Ответить
Messrs. Chamberlain and Deladier are finally getting some serious appreciation, a bit belated, but universal.
08.03.2024 16:13 Ответить
Ти диви, як кинулися обстрати союзника, за спинами інших воювати спокійніше, так **********?
08.03.2024 16:14 Ответить
український "лан" це теж саме слово що й німецький "ланд"
українці кажуть "муж", поляки кажуть "манж", німці кажуть "менш" - це одне й те саме слово
українці та поляки кажуть "шляхта" на тих, хто йде в битву, а в німців "шлахт" - це сама битва

короче, німці, ми колись жили поруч, нас звали "венди" там, в Померанії, і "венети" тут, в Україні

пора вже й допомагати старим сусідам . . .
08.03.2024 16:18 Ответить
Сопливая немецкая политика...
08.03.2024 23:58 Ответить
 
 