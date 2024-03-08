Дискуссии об отправке войск в Украину нужно прекратить, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что дискуссию об отправке войск в Украину следует прекратить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Никто на самом деле не хочет вводить войска в Украину. Сейчас идет дискуссия об этом, поэтому мы должны прекратить ее на этом этапе", - отметил министр.
В то же время глава Минобороны Финляндии Анти Хяккянен заявил, что сейчас "никто не поддерживает идею отправки войск" в Украину.
"Но все поддерживают большую помощь в виде оружия, боеприпасов и денег, и это то, на чем мы должны сосредоточиться сейчас", - сказал он.
Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
чи вас влаштовує стати
бразильськоюрашиською областю?
Усі капут, усі капут, усі капут....
скінчилися дойче зольдатен
Навпаки , потрібно цю тему розвивати і втілювати в життя 🙁
Зачем портить сюрприз?
Замість України сміливо вставляйте назву будь якої країни - члена НАТО.
Не помилитесь.
Може той, хто передав вже, снарядів, танків, гепардів, ППО? Чи які там у вас критерії?
ТОМУ ЗАХІДНИ ЛІДЕРИ МАЮТЬ ГОВОРИТИ ПРО ВІДПРАВКУ ВІЙСЬК ДО УКРАЇНИ , щоб росіяне стулили пельку і почали не пускати на війну своїх самців
***** їм віддячить першим за таку «підтримку» України.
українці кажуть "муж", поляки кажуть "манж", німці кажуть "менш" - це одне й те саме слово
українці та поляки кажуть "шляхта" на тих, хто йде в битву, а в німців "шлахт" - це сама битва
короче, німці, ми колись жили поруч, нас звали "венди" там, в Померанії, і "венети" тут, в Україні
пора вже й допомагати старим сусідам . . .