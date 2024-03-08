Дискуссии об отправке войск в Украину нужно прекратить, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что дискуссию об отправке войск в Украину следует прекратить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Никто на самом деле не хочет вводить войска в Украину. Сейчас идет дискуссия об этом, поэтому мы должны прекратить ее на этом этапе", - отметил министр.

В то же время глава Минобороны Финляндии Анти Хяккянен заявил, что сейчас "никто не поддерживает идею отправки войск" в Украину.

"Но все поддерживают большую помощь в виде оружия, боеприпасов и денег, и это то, на чем мы должны сосредоточиться сейчас", - сказал он.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

