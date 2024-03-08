УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7403 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 952 4

Удар по Сумах 7 березня: Загинули 2 особи, 26 постраждали

суми

Внаслідок російського обстрілу міста Суми загинули 2 особи, а 26 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Так, зараз аварійно-рятувальні роботи завершено.

Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, 2 особи загинули. 6 осіб перебувають у медичних закладах.

"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей.

У лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.

В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги; віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків", - розповіли в обладміністрації.

Удар по Сумах 7 березня

7 березня 2024 року російські окупанти завдали удару по Сумах. Згодом було відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено школу, медзаклади та водоканал.

Також читайте: Одна людина загинула і одна - зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Ольгівки на Херсонщині (доповнено)

Автор: 

обстріл (30409) Суми (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.03.2024 16:15 Відповісти
Світла Пам"ять загиблим.....
Кацапи це біосміття ...
показати весь коментар
08.03.2024 16:18 Відповісти
Так, бахнуло вчора у нас сильно....
показати весь коментар
08.03.2024 19:39 Відповісти
Нема слів,одні матюки...
показати весь коментар
08.03.2024 20:08 Відповісти
 
 