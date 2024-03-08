Удар по Сумах 7 березня: Загинули 2 особи, 26 постраждали

Внаслідок російського обстрілу міста Суми загинули 2 особи, а 26 постраждали.

Так, зараз аварійно-рятувальні роботи завершено.

Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, 2 особи загинули. 6 осіб перебувають у медичних закладах.

"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей.



У лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.



В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги; віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків", - розповіли в обладміністрації.

Удар по Сумах 7 березня

7 березня 2024 року російські окупанти завдали удару по Сумах. Згодом було відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено школу, медзаклади та водоканал.

