Удар по Сумах 7 березня: Загинули 2 особи, 26 постраждали
Внаслідок російського обстрілу міста Суми загинули 2 особи, а 26 постраждали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Так, зараз аварійно-рятувальні роботи завершено.
Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, 2 особи загинули. 6 осіб перебувають у медичних закладах.
"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей.
У лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.
В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги; віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків", - розповіли в обладміністрації.
Удар по Сумах 7 березня
7 березня 2024 року російські окупанти завдали удару по Сумах. Згодом було відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено школу, медзаклади та водоканал.
