Ми впевнені, що США нададуть допомогу Україні, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма висловив цілковиту впевненість у тому, що Конгрес США схвалить законопроєкт, який передбачає виділення багатомільярдної допомоги Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю агентству CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шурма висловив цілковиту впевненість у підтримці України з боку Сполучених Штатів та американського народу, а також у тому, що Конгрес схвалить рішення щодо надання Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги.

"Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що голосування відбудеться і що підтримка надійде. Питання лише у часі. Ми абсолютно впевнені, що президент Байден і його адміністрація знайдуть слова, щоб переконати (Конгрес. - Ред.)", - заявив Шурма напередодні виступу президента США Джо Байдена на спільному засіданні обох палат Конгресу.

Заступник керівника ОП розповів, що ситуація в українських містах та на лінії фронту з кожним днем стає дедалі складнішою, через що потреба України у допомозі з боку США "абсолютно критична".

"Ключове питання полягає в часі, оскільки люди на лінії фронту кожної секунди, кожної хвилини борються за будь-який день затримки пакету (допомоги від США - ред.) ціною власного життя", - сказав Шурма.

На його переконання, найкращими аргументами для надання пакету допомоги Україні є життя людей, які гинуть внаслідок атак Росії. Зокрема, він нагадав про майже щоденні обстріли Одеси російськими безпілотниками останнім часом.

"Вони (росіяни. - Ред.) намагаються заблокувати нашу інфраструктуру та економіку, але вони вбивають цивільних осіб", - наголосив високопосадовець.

Окрім цього, Шурма звернув увагу на значну перевагу російської армії в небі на сході України.

"Якщо розглядати лінію фронту на сході, росіяни мають величезну перевагу в повітрі. Вони атакують міста, а десятки наших військових кожного дня платять (за очікування допомоги. - Ред.) власним життям. Ми віримо, що життя цих людей є найбільш вагомими аргументами, щоб переконати Білий дім сьогодні", - підкреслив він.