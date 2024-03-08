УКР
Ми впевнені, що США нададуть допомогу Україні, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма висловив цілковиту впевненість у тому, що Конгрес США схвалить законопроєкт, який передбачає виділення багатомільярдної допомоги Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю агентству CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шурма висловив цілковиту впевненість у підтримці України з боку Сполучених Штатів та американського народу, а також у тому, що Конгрес схвалить рішення щодо надання Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги.

"Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що голосування відбудеться і що підтримка надійде. Питання лише у часі. Ми абсолютно впевнені, що президент Байден і його адміністрація знайдуть слова, щоб переконати (Конгрес. - Ред.)", - заявив Шурма напередодні виступу президента США Джо Байдена на спільному засіданні обох палат Конгресу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Заступник керівника ОП розповів, що ситуація в українських містах та на лінії фронту з кожним днем стає дедалі складнішою, через що потреба України у допомозі з боку США "абсолютно критична".

"Ключове питання полягає в часі, оскільки люди на лінії фронту кожної секунди, кожної хвилини борються за будь-який день затримки пакету (допомоги від США - ред.) ціною власного життя", - сказав Шурма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Єллен: Бездіяльність Конгресу щодо України - подарунок Путіну

На його переконання, найкращими аргументами для надання пакету допомоги Україні є життя людей, які гинуть внаслідок атак Росії. Зокрема, він нагадав про майже щоденні обстріли Одеси російськими безпілотниками останнім часом.

"Вони (росіяни. - Ред.) намагаються заблокувати нашу інфраструктуру та економіку, але вони вбивають цивільних осіб", - наголосив високопосадовець.

Окрім цього, Шурма звернув увагу на значну перевагу російської армії в небі на сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США цього тижня може розпочати процедуру голосування за законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

"Якщо розглядати лінію фронту на сході, росіяни мають величезну перевагу в повітрі. Вони атакують міста, а десятки наших військових кожного дня платять (за очікування допомоги. - Ред.) власним життям. Ми віримо, що життя цих людей є найбільш вагомими аргументами, щоб переконати Білий дім сьогодні", - підкреслив він.

Конгрес США (1258) Шурма Ростислав (134)
Топ коментарі
+23
Приберіть цього шизіка і дадуть
показати весь коментар
08.03.2024 19:04 Відповісти
+15
сонячними батареями для братана...
показати весь коментар
08.03.2024 19:00 Відповісти
+14
"Є інформація, що коли гетьман України Валерій Залужний працюватиме у Великій Британії, його там усі європейські політики навчать політичних знань і підготують стати наступним президентом України.
На думку багатьох адекватних політиків, які не підлещуються до росії, розуміють, що для майбутньої безпеки Європи наступним президентом України має стати тільки військова людина, яка нагнула росію і показала всьому світу, що не варто боятися росію з її брехливою величчю і військовою потужністю. Я вже голосую за Залужного". ("Кримський бандерівець")
показати весь коментар
08.03.2024 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сонячними батареями для братана...
показати весь коментар
08.03.2024 19:00 Відповісти
говноїди зелені
показати весь коментар
08.03.2024 19:05 Відповісти
Ми, тобто вони, ****, впевнені, що Сша нададуть допомогу...
і каже це Шурма, на якому печать нема де ставити...
не єрмак, який туда катався і по вуха обісрався..
а шурма.
а хто це такий???
єрмака хоч називають головою ОПи
а це, *****, радник голови ОПи
вірніше один з сотні радників голови ОПи
хто ***** представляє Україну????
хо робить якісь висновки по війні, по економіці???
хто ***** вони, ці люди???
може ще думку катлєти послухаємо?
чи нєв"******** полководця арестовича?
показати весь коментар
08.03.2024 19:22 Відповісти
ну й "спікера" знайшли, плять !
на місці конгресменів обох партій, тільки при вигляді цього злодюжки з бігаючими очами-мишками, я не дав би ні цента !!!

а что дєлать ?
хіба в ОПі є хтось кращий?
показати весь коментар
08.03.2024 19:21 Відповісти
А до того цей кіндерсюрприз скомандував прикрутити кілька блоків АЕС, щоби і далі гребти кеш від зеленої солярної ЕЕ з дзюравого українського бюджету.
показати весь коментар
08.03.2024 19:23 Відповісти
"Цілковита впевненість має на чомусь базуватись.
Тут коректніше говорити про надію.
показати весь коментар
08.03.2024 19:01 Відповісти
іншого, більш топовішого корупціонера в охвісті ЄрЗе СNN не знайшли? Чи їх там для всіх ЗМІ дермак в порядку черги надає?
показати весь коментар
08.03.2024 19:01 Відповісти
Так ,,час" і є головним питанням! Дорога ложка до обіду!
показати весь коментар
08.03.2024 19:01 Відповісти
присвячується шаурмі з опи: " Далб*** , ти меня називала "
показати весь коментар
08.03.2024 19:03 Відповісти
А у лютому 2022 вони "були впевнені" що Рашка НЕ нападе!
І бачите як "вілізла" нам ця їх "впевненість"?!
показати весь коментар
08.03.2024 19:03 Відповісти
Приберіть цього шизіка і дадуть
показати весь коментар
08.03.2024 19:04 Відповісти
Жар шашлики і музіціруй. Це - твоє.
показати весь коментар
08.03.2024 19:16 Відповісти
1000 відсотків !
показати весь коментар
08.03.2024 20:27 Відповісти
"Є інформація, що коли гетьман України Валерій Залужний працюватиме у Великій Британії, його там усі європейські політики навчать політичних знань і підготують стати наступним президентом України.
На думку багатьох адекватних політиків, які не підлещуються до росії, розуміють, що для майбутньої безпеки Європи наступним президентом України має стати тільки військова людина, яка нагнула росію і показала всьому світу, що не варто боятися росію з її брехливою величчю і військовою потужністю. Я вже голосую за Залужного". ("Кримський бандерівець")
показати весь коментар
08.03.2024 19:05 Відповісти
Хотів написати смішно, але скажу що неподіляю таких оптимістичних припущень.
показати весь коментар
08.03.2024 19:22 Відповісти
Твої проблеми!
показати весь коментар
08.03.2024 19:33 Відповісти
Ну раз ми на ти то я скажу що я тебе поважаю бо на сайті я з 14 року, тему Залужного я не коментував від початку війни але я 100 процентів на стороні генерала тільки із за того що такі як безумна і офіс ємелі хотіли його здихатись. Чи стане рятівником нації Залужний- президент я не знаю для мене Порошенко залишається тим хто міг би врятувати ситуацію. А проблема у нас у всіх одна це ***** яке сидить в кремлі
показати весь коментар
08.03.2024 20:18 Відповісти
Ну разве это смешно?Это грустно и больно.....Неизличимо,залужный молчит...а уже целая секта залужного.Спасителя...гетьмана.залужный молчит.....И эти люди осуждают 73 процента,голосовавших за президента?залужный молчит....без него его женили.Це вже не виправити.....
показати весь коментар
08.03.2024 19:43 Відповісти
ви нічого не розумієте. Його в кайданках в сам лондон волочуть...А мовчить, бо йому націю рятувати
показати весь коментар
08.03.2024 23:16 Відповісти
Браво.
показати весь коментар
09.03.2024 08:19 Відповісти
Старча деменція воджя завсідників під'їдзної лави жіночої статі.
показати весь коментар
08.03.2024 19:44 Відповісти
Який нафіг Залужний! Перед виборами Зєля заграє пісюном на арфі і укрАінци за нього проголосують! 300% !
показати весь коментар
08.03.2024 19:48 Відповісти
Посада посла = вигнанню. Так Кучма в свій час Рухівців послами поробив і вони зникли з політичного життя.
показати весь коментар
08.03.2024 21:21 Відповісти
74% відсотки дебілів в цій країні нікуди не ділися...
показати весь коментар
08.03.2024 23:11 Відповісти
Не кажи гоп
показати весь коментар
08.03.2024 19:08 Відповісти
Вони просто зобов'язані.
показати весь коментар
08.03.2024 19:08 Відповісти
Наступним зі своїми ''перлами'' вилізе прибиральниця ''баба Валя''.
показати весь коментар
08.03.2024 19:11 Відповісти
Колись ці секретарки із ОПи Єрмаковщини займуться своїми проямими справами і не пхатимуть свої носи вище своїх повноважень? Політики від швабри шурми.
показати весь коментар
08.03.2024 19:15 Відповісти
А я от не впевнений коли зелебенські впевнені!
показати весь коментар
08.03.2024 19:16 Відповісти
Але мозок виїпуть усім.. і тисячі Героїв Ми загубимо..
показати весь коментар
08.03.2024 19:19 Відповісти
Нададуть. Зе-чума буде зонайменше ще рік грабувати.
показати весь коментар
08.03.2024 19:23 Відповісти
А шо це за Оп такая? Якім документом чі законом передбачено існування отой ОП? Орган не констітуціоний від слова ЗОВСІМ, а шось там каже шось генерує шось іздає. Так то все папірці. Піпіфікс.
показати весь коментар
08.03.2024 19:28 Відповісти
зебіли, харош пздти..
усим давно відомо вартість вашого слова, яка дорівнює нулю.. а те, шо іноді у вас щось збувається - так навіть непрацюючий годинник на стіні пару раз на добу показує вірний час
показати весь коментар
08.03.2024 19:41 Відповісти
Чмо хитрожопиньке
показати весь коментар
08.03.2024 19:44 Відповісти
Шаурма, та ти ж була впевнена, шо путін нє нападьот!
показати весь коментар
08.03.2024 19:44 Відповісти
Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що голосування відбудеться і що підтримка надійде. Питання лише у часі. ЧАС, в даному випадку працює на рашиста.
показати весь коментар
08.03.2024 19:47 Відповісти
Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Умерова - https://nv.ua/ukraine/politics/kirill-timoshenko-nachal-rabotat-s-ministrom-oborony-rustemom-umerovym-novosti-ukrainy-50399609.html NV

По данным издания, бывший заместитель Ермака уже несколько недель работает с министром. В пресс-службе МО на соответствующий запрос NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в пресс-службе МО.

P.s. А не официально, куратор "Великого будівництва/крадівництва" видимо будет отвечать за "велике крадівництво №2" на основе строительства укреплений.
показати весь коментар
08.03.2024 19:50 Відповісти
Ці молоді ригі нагадують мені Януковича та його сімейку, вони живуть за злодійськими "поняттями" - є вони (у законі) і є лохи. Лохів не тільки можна, а й "законно" - "стригти" та "розводити", ті на Заході - вони також є лохами, тому - "куди ж вони подінуться, не кинуть Україну та дадуть грошей..."

Коли Зеленський з надією запитав в Дениса: "я ж нє Лох?!" - то воно було саме про це...
показати весь коментар
08.03.2024 19:54 Відповісти
Крадії впевненні, що будуть красти і далі...Віддайте вкрадене у військових ,офіси препізденту, і робить на Україну , зрадники кляті.
показати весь коментар
08.03.2024 20:26 Відповісти
Ше одне чмо вилізло.
показати весь коментар
08.03.2024 20:30 Відповісти
"Нічого не беріть в голову. Нам все дадуть. План "Б" не потрібен, і гроші можна красти не озираючись ні на кого!"
показати весь коментар
08.03.2024 20:36 Відповісти
На чому базується його впевненість? Аби тільки хайпонути на ЗЕмарафоні.
показати весь коментар
08.03.2024 20:42 Відповісти
Вибори і допоможуть.

Зєлю геть. Залужний
показати весь коментар
08.03.2024 20:44 Відповісти
Ага, дурень думкою багатіє
показати весь коментар
08.03.2024 20:50 Відповісти
Де 324 млн грн., Шурпа?
показати весь коментар
08.03.2024 20:56 Відповісти
Прибиральниця баба Ніна,яка миє підлоги по вул. Банковій 11.,ствердує,що коли Шурма промовляв цю фразу: " Ми впевнені, що США нададуть допомогу Україні",то заляпав своєю слиною весь офіс.
показати весь коментар
08.03.2024 22:38 Відповісти
хто це, блд, таке? що воно патякає?
тебе хтось обирав? ти МЗС?

риг зелений ********! йди нахєр зі своїми зрадниками - братом, їрмаком та кловуном
показати весь коментар
08.03.2024 22:41 Відповісти
продали б ви ті два недостроєних корвети кому потрібніше.
а гроші спрямували на дрони пацанам з команди 13 - в них гучніше і по темі...
але борзі зелені кловани ніколи цього не зроблять.
понти - їхне все!
показати весь коментар
09.03.2024 05:23 Відповісти
 
 