Ми впевнені, що США нададуть допомогу Україні, - ОП
Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма висловив цілковиту впевненість у тому, що Конгрес США схвалить законопроєкт, який передбачає виділення багатомільярдної допомоги Україні.
Про це він заявив у інтерв’ю агентству CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Шурма висловив цілковиту впевненість у підтримці України з боку Сполучених Штатів та американського народу, а також у тому, що Конгрес схвалить рішення щодо надання Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги.
"Ми не маємо жодних сумнівів у тому, що голосування відбудеться і що підтримка надійде. Питання лише у часі. Ми абсолютно впевнені, що президент Байден і його адміністрація знайдуть слова, щоб переконати (Конгрес. - Ред.)", - заявив Шурма напередодні виступу президента США Джо Байдена на спільному засіданні обох палат Конгресу.
Заступник керівника ОП розповів, що ситуація в українських містах та на лінії фронту з кожним днем стає дедалі складнішою, через що потреба України у допомозі з боку США "абсолютно критична".
"Ключове питання полягає в часі, оскільки люди на лінії фронту кожної секунди, кожної хвилини борються за будь-який день затримки пакету (допомоги від США - ред.) ціною власного життя", - сказав Шурма.
На його переконання, найкращими аргументами для надання пакету допомоги Україні є життя людей, які гинуть внаслідок атак Росії. Зокрема, він нагадав про майже щоденні обстріли Одеси російськими безпілотниками останнім часом.
"Вони (росіяни. - Ред.) намагаються заблокувати нашу інфраструктуру та економіку, але вони вбивають цивільних осіб", - наголосив високопосадовець.
Окрім цього, Шурма звернув увагу на значну перевагу російської армії в небі на сході України.
"Якщо розглядати лінію фронту на сході, росіяни мають величезну перевагу в повітрі. Вони атакують міста, а десятки наших військових кожного дня платять (за очікування допомоги. - Ред.) власним життям. Ми віримо, що життя цих людей є найбільш вагомими аргументами, щоб переконати Білий дім сьогодні", - підкреслив він.
На думку багатьох адекватних політиків, які не підлещуються до росії, розуміють, що для майбутньої безпеки Європи наступним президентом України має стати тільки військова людина, яка нагнула росію і показала всьому світу, що не варто боятися росію з її брехливою величчю і військовою потужністю. Я вже голосую за Залужного". ("Кримський бандерівець")
По данным издания, бывший заместитель Ермака уже несколько недель работает с министром. В пресс-службе МО на соответствующий запрос NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны.
"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в пресс-службе МО.
P.s. А не официально, куратор "Великого будівництва/крадівництва" видимо будет отвечать за "велике крадівництво №2" на основе строительства укреплений.
