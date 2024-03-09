Наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених буде зареєстрований у Раді, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розраховує, що наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених та ув’язнених буде зареєстрований у Верховній Раді і буде голосуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Малюська заявив в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що наступного тижня він (законопроєкт. - Ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - наголосив Малюська.

Він зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та повноправними членами Сил оборони.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - зауважив міністр.

Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроєкту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", - пояснив Малюська.

