Наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених буде зареєстрований у Раді, - Малюська

малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розраховує, що наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених та ув’язнених буде зареєстрований у Верховній Раді і буде голосуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Малюська заявив в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що наступного тижня він (законопроєкт. - Ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - наголосив Малюська.

Він зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та повноправними членами Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воювати можуть 50 000 громадян із судимістю та тисячі ув’язнених. Побратимів не вбиватимуть, - Малюська

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - зауважив міністр.

Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроєкту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", - пояснив Малюська.

Також читайте: Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська

судимість (28) мобілізація (3197) Малюська Денис (402)
Топ коментарі
+22
І по школам потім будете їх водити??
показати весь коментар
09.03.2024 21:20 Відповісти
+15
чума на вас, блаЗЄнські!

повторюють всі кроки кацапів...

А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?

Не підуть? Отакої!
показати весь коментар
09.03.2024 21:19 Відповісти
+14
вони ще не сидять.
показати весь коментар
09.03.2024 21:22 Відповісти
А квартоловцев будут мобилизованы??
показати весь коментар
09.03.2024 21:07 Відповісти
А хто ж мудрий нарід ОБслуживать то будєт!?
показати весь коментар
09.03.2024 21:09 Відповісти
вони ще не сидять.
показати весь коментар
09.03.2024 21:22 Відповісти
Лучше бы им лежать минуя стадию отсидки.
показати весь коментар
09.03.2024 21:28 Відповісти
поки що нікому ї покласти, бо всі зайняті. Тому вони вже забронзовіли як памятники, і покласти їх буде важко. Як казала одна розумна людина - проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти.
показати весь коментар
09.03.2024 21:31 Відповісти
Молюск у владі ЗЕгадюк з ЗЕжабами
показати весь коментар
09.03.2024 22:25 Відповісти
лозунг зелених!!!
всі крім нас
всі крім наших!
показати весь коментар
10.03.2024 09:30 Відповісти
не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Джерело:

самі себе не заберуть?
показати весь коментар
10.03.2024 10:49 Відповісти
А яких саме засуджених ще на фронт відправить? Невже тих самих добровольців?
показати весь коментар
09.03.2024 21:10 Відповісти
Самых нежелающих. Убийциы и т. п. останутся на зоне мирно кормиться.
показати весь коментар
09.03.2024 21:13 Відповісти
не факт. у меня клиент по разбою пошел воевать еще в 2022-м году. а в 2016-м в военную часть, где я служил, взяли на контракт чувака у которого 14 лет отсидки. за убийство и грабеж. через два месяца после подписания контракта он жену убил.
показати весь коментар
11.03.2024 08:20 Відповісти
Та поки приймуть закон про мобілізацію, то в Україні і залишуться виключно "квартальці" і такі, як вони мажори від влади з довідками, що навіть ходити не можуть, а самі кожної ночі засідають у нічних клубах і роблять гонки по містах на крутих тачках. Україну знову розділи на дві частини, колись яник і "риги" ділили на схід і захід, а "слуги" розділили на "своїх" і "чужих". Свої можуть вільно пересікати кордони, відпочивати в кабаках, а "чужі", більшість із сіл, мають сидіти в окопах.
показати весь коментар
09.03.2024 21:12 Відповісти
Вже давно пора їх забрати
показати весь коментар
09.03.2024 21:15 Відповісти
чума на вас, блаЗЄнські!

повторюють всі кроки кацапів...

А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?

Не підуть? Отакої!
показати весь коментар
09.03.2024 21:19 Відповісти
І по школам потім будете їх водити??
показати весь коментар
09.03.2024 21:20 Відповісти
Яка блаЗЄнська ганьба...
показати весь коментар
09.03.2024 21:22 Відповісти
Які ж ви сміливі, зелені сцикуни! А нормальний закон про мобілізацію від подання якого ухилився верховний ухилянт ухвалити слабо?
показати весь коментар
09.03.2024 21:21 Відповісти
Робочим - заводи окопи, селянам - землю окопи, бандитам - тюрми окопи, небожителям - лазурний берег Франції.
показати весь коментар
09.03.2024 21:22 Відповісти
а хто буде командиром у засуджених?
а як що засуджений стане зрадником, та загинуть наші солдати, хто за це відповість?
показати весь коментар
09.03.2024 21:22 Відповісти
Окупант з Кринок жаліється на ЗСУ https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
09.03.2024 21:23 Відповісти
Чесно кажучи не уявляю цей сором - Герої і зекі в одному окопі..
показати весь коментар
09.03.2024 21:24 Відповісти
І впевнений що добровільно куй хто туди піде.. тюрма зараз саме безпечне місце.. а надивившись на казловагнерівців - так то й подавно..
показати весь коментар
09.03.2024 21:26 Відповісти
Вы по сеьбе не судите. Попробуйте посидеть несколько мес без свободы-это не так просто. Хотя если вы прирожденный раб-вам понравится. А нормальнысм людям даже в суперлюксовой Норвежской тюрьме где условия жизни ,питания,медицины и досуга лучше чем у среднестатистического украинца-они всеравно не хотят там сидеть. ПС командирам таких подразделений нужно давать особые полномочияесли такой солдат будет нарушать воинскую дисциплину. Влплоть до расстрела на месте. И я-бы не брал рецидивистов или тех кто сидит за умышленное убийство
показати весь коментар
10.03.2024 09:51 Відповісти
зэк зэку рознь. есть много тех, кто по дурости на зону попал. у меня в части был чувак, который дезертировал. потом его вернули. дали условное. так он потом два ордена богдана получил. наград заработал больше, чем командир полка ссо. когда то мужик попался. допрашивал его как свидетеля. у него 8 лет отсидки за убийство. в пьяной драке в кабаке не расчитал сил и убил. после тюрьмы много лет небыло никаких залетов. женился, дети, дом, огород, работа. жил так, что соседи завидовали.
показати весь коментар
11.03.2024 08:26 Відповісти
А якщо його за ухилянство посадили? То що теж на фронт відправлять?
показати весь коментар
09.03.2024 21:51 Відповісти
Обовязково.
показати весь коментар
09.03.2024 21:56 Відповісти
Если он сам захочет-а он ЗАХОЧЕТ! Всех ухилянтов нужно через тюрьму прогнать-чтобы они поняли что такое несвобода и что за свободу нужно воевать и она не дается на шару. На нашу свободу воевало много поколений Укаинцев-плохо что многие об этом забыли
показати весь коментар
10.03.2024 09:53 Відповісти
Сидів?
показати весь коментар
10.03.2024 10:22 Відповісти
А військова поліція, військова прокуратура та військовий суд будуть створені? Чи дезертирів-зеків тьотькі судді роками лапати та судити будять?
показати весь коментар
09.03.2024 21:55 Відповісти
"окреми загони", тобто цей "Чапай" в окулярах буде командувачем окремої бригади.
показати весь коментар
09.03.2024 22:05 Відповісти
Коли вже цей пацаватий слимак заглохне?
показати весь коментар
09.03.2024 22:10 Відповісти
Оскільки жоден житель квартала не вважає за можливість захищати Україну, тому що їхні рила і дупи вже не вмістяться до танку, їхні рила і дупи повинні захищати інші. )(уйло з його 3,14дораснею використовує для окупації України вагінівців та шмордизети. Тому не бачу підстав для критики ініціативи Малюськи, хоча його фешенебельна камера власника чекає.
показати весь коментар
09.03.2024 22:18 Відповісти
Малюска, сам особисто, має бажання захищати Україну від орків московських… з першого дня його сидіння, в будинку Мінюсту!!
Але хтось, це гальмує … Невж з ВІП-камер ….
показати весь коментар
09.03.2024 22:21 Відповісти
Нє, но то факт: всі нормальні ухилянти або ховаються або Тису перепливають, а засуджені бадьоро і безстрашно крокують вулицями, увязнені вобше наглі - сидять.
показати весь коментар
09.03.2024 22:36 Відповісти
Мусоров, прокуроров, адвокатов, судейских работников, СБУ, спецсвязь, депутатов и других клиентов из закрытых списков мобилизовть не пробовали? Если их всех вместе собрать, там миллиона три насобирается.
показати весь коментар
09.03.2024 22:49 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Це що вже, штрафбати, як при совку? Може й заградотряди скоро будуть? Малюська - це розмір мозку цієї істоти, певно

показати весь коментар
09.03.2024 22:52 Відповісти
Кажете, що Україна, це не Росія?

А чому ж тоді влада України робить все точнісінько, як робить *****?
показати весь коментар
09.03.2024 23:25 Відповісти
Если на Рашке убирают улици от мусора-то в Украине принципиально этого не делать не нужно чтобы не быть такими как рашка. Если Гитлер сторил Автобаны и дешевый народный автомобиль-нужно запретить автобаны поскольку это изобретение злого нацистского гения? Даже у русских бывают здравые идеи. Зачем содержать преступника в тюрьме(а это очень большие деньги) если он может приносить пользу государству и ДОБРОВОЛЬНО воевать за Украину. Надеюсбь их в мясные штурны посылать не будут как это в рашке делали. и тогда все будет нормально
показати весь коментар
10.03.2024 09:57 Відповісти
Єдина розумна ідея ********** це суіцид до віправки на фарш в Україну .

Бо в ********** є дирявий кадирка , що на фронт не прется й свої туди не пускає , але у ролі катів й загранотряду -- залюбки .

Хто в Україні піде на таку роботу ката й вбивці ?! Хто буде охороняти в тилу й ЗББ мирне населення -- особливо донєк від цих садюг й гвалтівників ?!

***** похер й на зеків як на очевидний фарш , йому посрати на згвалтованних московитянок від "гемороїв-вагнера" . Воно воює за владу й за власну дупу ... В його тоталітарни режим й йому похер на усіх носіїв альтернативної інфи .

В Україні не потрібно полюжувати позитивний образ ЗСУ через навалу там мародерів , вбивць й гвалтівників .
показати весь коментар
10.03.2024 21:34 Відповісти
На россии зэков краткосрочными контрактами заманивают. В Украине собираются мобилизовать. Догоним и перегоним емае.
показати весь коментар
09.03.2024 23:48 Відповісти
Все как на россии, только на шаг позади. Так победим однозначно!
показати весь коментар
09.03.2024 23:50 Відповісти
Так як та рада працює,то наступне засідання це в грудні????
показати весь коментар
09.03.2024 23:52 Відповісти
длбпи повторюють оркостан
показати весь коментар
10.03.2024 02:19 Відповісти
Все повторюють за кацапами.
Починаючи від замашок главзебвла, який є пародією на пуйла.
показати весь коментар
10.03.2024 09:10 Відповісти
А чого ніхто не возмющался коли цей дебіл після того як став мін.юстіціі сидів на столі в приймальному кабінеті,стояв на голові(стрес знімав) в рабочьому.Для цього там є комната відпочинку.Гадаєте це він робив просто так,заради куража.Мін юст-це окрема державна структура,яка контролює законопроекти відповідно констітуціі соблюденія провав людини в першу чергу.
показати весь коментар
10.03.2024 09:53 Відповісти
Штрафбати Боневтіка......
показати весь коментар
10.03.2024 10:10 Відповісти
А головне що військових не випустят а всяку шваль..... хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. А це десятки тисяч військових а не блатних та урків..
показати весь коментар
10.03.2024 10:13 Відповісти
В Україні будуть мобілізовані всі крім чотириразового ухилянта Зеленського, Єрмака, Колі Оболонського, мордоворотів з "Кварталу 95"та усіх їх родичів. На них законодавством України встановлена бронь.
показати весь коментар
10.03.2024 10:26 Відповісти
Це правильне рішення
При СРСР із засуджених робили штрафбати і кидали їх на штурми
То чому Україна не може мобілізувати цих злочинців?
Нехай своєю кров'ю спокутують свої злочини які вони вчинили
І таким чином збільшиться чисельність військ
І це треба було робити з перших днів війни, і при тому що Україна має дуже велику кількість засуджених
Чому платники податків їх повині утримувати ?
Нехай відпрацьовують за своє багаторічне утримання
показати весь коментар
10.03.2024 11:09 Відповісти
Довбаний совок.У твоєму коннченому сесері більшість сиділа по политичним статтям та депортовані-Так звані вороги народу.Надивилося кончене совкових і кацапських пропагандистських фільмів.Гопота та блатні не воювали.
показати весь коментар
10.03.2024 14:04 Відповісти
А зараз сидять злочинці крадії шахраї, гвалтівники , вбивці
Яке вам до них діло?
Чи може ви із їхнього числа
Тобто студентів не треба набирати бо вони молоді
Пенсіонерів не чіпайте бо вони старі
Нехай тоді засуджені воюють і вони мають допомагати зсу якщо бажають вийти з в'язниці
І на війні правил немає
Всі чекають перемоги але чомусь вважають що засуджені не мають воювати
Все скидують на владу нехай зелені воюють
Цього не буде ніколи
Як і Сталін ніколи не воювала а давав команди
А війна на плечах народу
показати весь коментар
10.03.2024 14:19 Відповісти
Эти ублюдки будут дёргать всех без разбора, даже тех кто под следствием и их вина не доказана, сидишь в СИЗО а завтра к тебе ввалились и пинка под сраку дуй на фронт, а человек ни разу в жизни в руках автомат не держал.
показати весь коментар
10.03.2024 14:43 Відповісти
а ви сам пенсіонер, чи засуджений ви чому вважаєте, що саме ви не повинні воювати?..
показати весь коментар
10.03.2024 19:50 Відповісти
Так и есть, пенсионер.
показати весь коментар
10.03.2024 20:31 Відповісти
так і мовчіть "в тряпочку".. як ви заїбали розсуджувати! усі ваші гроші не кравчук чи кучма вкрав, вони в страші пропали -- бо то був держбанк, я такі як я на вас повинні працювати, а ще й воювати, а ви ще навелико порадами розкидуєтесь....
Господи, вируби йому інтернет...
показати весь коментар
12.03.2024 19:09 Відповісти
Тому що гвалтівник , й без зборої має певну схильність . А як дати йому йще зборою , то воно в 10 разів верогіднійше піде у сусіднє тилове село й згвалтує там когось . А щоб його від цього зтримувати потрібно як мінімум 10 тисяч дирявих кадирівців в якості загранзагоу. В Україні таке є чи нема ?! Й законодавства такого нема, що дозволяло би розтрілувати мародерів й гвалтівників на місці . Тим більш дезертирів .
показати весь коментар
10.03.2024 21:39 Відповісти
Я не думаю что на передовой особо заморачиваться будут с законодательством
показати весь коментар
10.03.2024 23:46 Відповісти
Ещё как воевали, особенно в конце войны, когда Европу грабить и насиловать появилась возможность.А потом вернулись на зоны и стали ******. Почитай о сучьей войне
показати весь коментар
10.03.2024 23:45 Відповісти
Очкастая пид*расина!
показати весь коментар
10.03.2024 12:46 Відповісти
Как это всё за*бло, эти тухлодырые соросята заслуживают одного, публичной казни на площади.
показати весь коментар
10.03.2024 12:49 Відповісти
сам ти путинятко -- йди зі своїми соросятками "на дно"!
показати весь коментар
10.03.2024 19:51 Відповісти
В этом зелёном болоте махновцем станешь и будешь орать "Анархия мать порядка".
показати весь коментар
10.03.2024 19:56 Відповісти
почитал гневные высеры выше . такое ощущение, что основной контингент ресурса - честные арестанты, которые 2 года мирно сидели на форуме, говнякали про ухылянтов и речку тысу, а тут как за них взялись - так айяяй))
я представляю, что будет, если возраст призыва продлят до 65. тут же основной актив ресурса - колхозные пни по 60 лет. которые тут бьются в патриотических припадках, и совсем не против, чтобы кто-нибудь другой стал ценой победы. главное, чтоб не они))
показати весь коментар
10.03.2024 15:53 Відповісти
Смотрел видео где командир отчитывает солдата, за то что тот бездействовал во время боя, орёт на него неистово а смысл диалога следующий "Ты почему баран не стрелял, не видел что ли с фланга обходили и пытались в тыл зайти?! Да я на крючок нажал а он так сильно грохочет". Боец оказался менеджером или дизайнером не помню уже, ну и какой победе говорить когда таких людей в армию набирают
показати весь коментар
10.03.2024 16:02 Відповісти
всем зелеДрочерам по калашмату и на Бахмут пусть кровью искупают свой выбор 19 года и баб туда же биомусор не жалко...
показати весь коментар
10.03.2024 16:55 Відповісти
Їбаньки!
показати весь коментар
10.03.2024 19:42 Відповісти
цього молюска б мобілізували... але підозрюю ВЛК зробить заключення, що він не сповна розуму...
показати весь коментар
10.03.2024 19:44 Відповісти
цікаво а зеків теж примусово будуть мобілізовувати . чи за бажанням?
показати весь коментар
11.03.2024 10:45 Відповісти
 
 