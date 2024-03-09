Наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених буде зареєстрований у Раді, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська розраховує, що наступного тижня законопроєкт про мобілізацію засуджених та ув’язнених буде зареєстрований у Верховній Раді і буде голосуватися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Малюська заявив в ефірі телемарафону.
"Я думаю, що наступного тижня він (законопроєкт. - Ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - наголосив Малюська.
Він зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та повноправними членами Сил оборони.
"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - зауважив міністр.
Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроєкту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.
"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", - пояснив Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі крім нас
всі крім наших!
самі себе не заберуть?
повторюють всі кроки кацапів...
А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?
Не підуть? Отакої!
заводиокопи, селянам - землюокопи, бандитам - тюрмиокопи, небожителям - лазурний берег Франції.
а як що засуджений стане зрадником, та загинуть наші солдати, хто за це відповість?
Але хтось, це гальмує … Невж з ВІП-камер ….
@RudijLis
Це що вже, штрафбати, як при совку? Може й заградотряди скоро будуть? Малюська - це розмір мозку цієї істоти, певно
А чому ж тоді влада України робить все точнісінько, як робить *****?
Бо в ********** є дирявий кадирка , що на фронт не прется й свої туди не пускає , але у ролі катів й загранотряду -- залюбки .
Хто в Україні піде на таку роботу ката й вбивці ?! Хто буде охороняти в тилу й ЗББ мирне населення -- особливо донєк від цих садюг й гвалтівників ?!
***** похер й на зеків як на очевидний фарш , йому посрати на згвалтованних московитянок від "гемороїв-вагнера" . Воно воює за владу й за власну дупу ... В його тоталітарни режим й йому похер на усіх носіїв альтернативної інфи .
В Україні не потрібно полюжувати позитивний образ ЗСУ через навалу там мародерів , вбивць й гвалтівників .
Починаючи від замашок главзебвла, який є пародією на пуйла.
При СРСР із засуджених робили штрафбати і кидали їх на штурми
То чому Україна не може мобілізувати цих злочинців?
Нехай своєю кров'ю спокутують свої злочини які вони вчинили
І таким чином збільшиться чисельність військ
І це треба було робити з перших днів війни, і при тому що Україна має дуже велику кількість засуджених
Чому платники податків їх повині утримувати ?
Нехай відпрацьовують за своє багаторічне утримання
Яке вам до них діло?
Чи може ви із їхнього числа
Тобто студентів не треба набирати бо вони молоді
Пенсіонерів не чіпайте бо вони старі
Нехай тоді засуджені воюють і вони мають допомагати зсу якщо бажають вийти з в'язниці
І на війні правил немає
Всі чекають перемоги але чомусь вважають що засуджені не мають воювати
Все скидують на владу нехай зелені воюють
Цього не буде ніколи
Як і Сталін ніколи не воювала а давав команди
А війна на плечах народу
Господи, вируби йому інтернет...
я представляю, что будет, если возраст призыва продлят до 65. тут же основной актив ресурса - колхозные пни по 60 лет. которые тут бьются в патриотических припадках, и совсем не против, чтобы кто-нибудь другой стал ценой победы. главное, чтоб не они))