Макрон відвідає Україну в найближчі тижні, - Reuters

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Це вже втретє з лютого його поїздка до Києва відкладається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За даними видання, Макрон спочатку заявив, що планує поїхати в лютому, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з президентом Зеленським. Поїздку було відкладено, оскільки Зеленський зрештою приїхав до Парижа для укладення угоди.

Дипломати, на яких посилається Reuters, повідомили, що друга дата була запланована на початок березня, перш ніж її перенесли на кінець цього тижня.

"Голови двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", - заявили адміністрації французького лідера.

Цей візит відклали за кілька днів після обстрілу Одеси під час візиту туди президента Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Макрон також мав відвідати Одесу", - пише видання.

Два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що Франція розглядає питання про те, чи варто розширити поїздку в Україну, включивши до неї інших глав західних держав, які приєднаються до Макрона, а не просто двосторонню поїздку, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

