Макрон відвідає Україну в найближчі тижні, - Reuters

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Це вже втретє з лютого його поїздка до Києва відкладається.

За даними видання, Макрон спочатку заявив, що планує поїхати в лютому, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з президентом Зеленським. Поїздку було відкладено, оскільки Зеленський зрештою приїхав до Парижа для укладення угоди.

Дипломати, на яких посилається Reuters, повідомили, що друга дата була запланована на початок березня, перш ніж її перенесли на кінець цього тижня.

"Голови двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", - заявили адміністрації французького лідера.

Цей візит відклали за кілька днів після обстрілу Одеси під час візиту туди президента Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Макрон також мав відвідати Одесу", - пише видання.

Два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що Франція розглядає питання про те, чи варто розширити поїздку в Україну, включивши до неї інших глав західних держав, які приєднаються до Макрона, а не просто двосторонню поїздку, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

візит (1656) Макрон Емманюель (1580)
Топ коментарі
+5
французи вломили кацапам люлєй під бородіно, та спалили москву.
то, нехай приїздить.
11.03.2024 11:10 Відповісти
+3
Емануель висувайся разом з усією армією !
11.03.2024 10:35 Відповісти
+3
Зачем так рисковать? Сегодня Макрон является локомотивом военной помощи Украине. ***** постарается не упустить такой шанс
11.03.2024 10:45 Відповісти
Може дух Буонапарта ще не вмер?
показати весь коментар
11.03.2024 13:23 Відповісти
вже втретє з лютого його поїздка до Києва відкладається

Так Мікроша, як бачимо, ******** "давати заднього".
Гра така...
11.03.2024 10:36 Відповісти
Зачем так рисковать? Сегодня Макрон является локомотивом военной помощи Украине. ***** постарается не упустить такой шанс
11.03.2024 10:45 Відповісти
Не поеду. Нах мне то УБД... подумал Макрон.
11.03.2024 10:47 Відповісти
Макрон шарить. Треба нагадати в кого віковічна переможна історія. Франція на рівних тягалася з такими монстрами як Іспаня, Англія, Германія, Голандія.. і відмитися від тієї ганьби, що пролунала від Кейтеля "Як!?? І ви теж нас перемогли?!" у 1945-му.

Тим більше, що на фоні штольців це зараз дуже легко. Польща до речі теж могла б зайняти позицію лідера у Європі - але там дебіл на дебілі. Таким чином зараз найсприятніший час для Франції стати одноосібним Лідером у Європі. При чому без всяких моральних зобов'язань перед Помийкою. Макрон досить довго, навіть занадто довго робив спроби поговорити по людські з ботоксною потворою..в замін отримував лише насмішки від союзників та глум від свинокацапського уряду. Моральний борг як у всякої шляхетної країни сплачений. Прийшов час нагадати в кого кров величних Королів. А кров не водиця. Може в Макрона її і нема - але дух Франції то ще та річ у собі.
Давай Макрон!!
11.03.2024 11:03 Відповісти
французи вломили кацапам люлєй під бородіно, та спалили москву.
то, нехай приїздить.
11.03.2024 11:10 Відповісти
Наполеон вже не той..
11.03.2024 11:14 Відповісти
Soyez le bienvenu, Monsieur le Président!
11.03.2024 14:39 Відповісти
Москва масово виробляє найважчу плануючу бомбу - півторатонну ФАБ-1500-М54, повідомляють ЗМІ.

Кацапська армія стала активно використовувати плануючі бомби ФАБ-1500-М54. Більше того, як стверджує видання Bild, окупанти модернізували півторатонний ********* і розпочали його масове виробництво
11.03.2024 14:43 Відповісти
Самая тяжёлая ФАБ-9000. Сейчас применяют 500 и 1500, есть ещё 3000 и 5000.
11.03.2024 15:12 Відповісти
 
 