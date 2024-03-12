Росіяни посилили атаки на Таврійському напрямку, - Лиховій

Російські окупаційні війська посилили свою активність. Гарячим залишається Авдіївський напрямок.

Про це заявив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні у нас спостерігається ще більша активізація противника, коли до 6-ї ранку ... уже тривало 11 бойових зіткнень по всій лінії фронту. А з початку доби на ранок було зафіксовано 15 бойових зіткнень на Донецькому відрізку фронту і 6 зіткнень на Запорізькому", - зазначив він.

Лиховій додав, що дві третини боїв по всій лінії фронту припадає на зону відповідальності ОСУВ "Таврія". Водночас активність ворога на деяких напрямках пов’язана з політичними завданнями російського керівництва та підготовкою до так званих виборів в РФ.

"Гарячим залишається Авдіївський напрямок. При цьому Оріхівський, Запорізький напрямки досить напружені, там ворог теж атакує малими штурмовими групами і не має успіху. Але чим більше він атакує, тим більше результати бойової роботи показують знищення противника", - сказав речник.

За його словами, окупанти дедалі частіше порушують Конвенцію про заборону застосування хімічної зброї та використовують боєприпаси з отруйними речовинами.

"За вчорашню добу зафіксовано ще 5 випадків скидання із безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин. Всі вони припадають на Запорізькому напрямку. А за минулий тиждень росіяни близько 60 разів застосовували цю хімічну речовину", - сказав Лиховій.

Щодо того, чи нарощує ворог угруповання для потенційної спроби прориву, він зазначив: "Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести підсилення тих підрозділів, які у них виснажуються, винищуються, але немає підстав говорити, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує ударний кулак для великого прориву вглиб нашої оборони".

На Авдіївському напрямку угруповання ворога налічує понад 48 тисяч осіб, на Запорізькому напрямку – близько 50 тисяч.

