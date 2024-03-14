УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9314 відвідувачів онлайн
Новини
3 508 49

США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці, - Business Insider

військові,американські

Останні кілька років Сполучені Штати готують своїх військових до можливих бойових дій в Арктиці.

Про це пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Штати реагують на дії РФ та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики.

"Впродовж останніх кількох років США посилили свою увагу на півночі, готуючи свої війська до домінування, якщо буде необхідно, в Арктиці", - йдеться в публікації.

Читайте: Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон

Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил та пріоритетів на Алясці. З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проєктувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період Холодної війни. Після розпаду СРСР та подальшого розвитку повстанської війни на Близькому Сході армія була поглинута своїми турботами, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.

Також читайте: Росія та Китай відкривають в Арктиці новий фронт проти Заходу, - FT

Тепер армія США сподівається відновити "арктичні м'язи", які атрофувалися протягом останніх 20 років. Частиною цього процесу є нарощування військової присутності в регіоні для зміцнення стосунків з такими союзниками, як Канада та Данія. Це також означає використання присутності для стримування РФ та Китаю.

З огляду на зростання як присутності Китаю в регіоні, так і амбіцій Москви, керівники армії кажуть, що США повинні адаптуватися, як і їхні суперники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Білий дім

США реінвестують у свої війська, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.

Автор: 

Арктика (55) США (23335) гонка озброєнь (39)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Яка ***** Арктика.. За шо там курва воювати?? Європа в вогні.
показати весь коментар
14.03.2024 11:48
+6
Ресурси
показати весь коментар
14.03.2024 11:52
+5
Главное разбомбить оркам запасы топлива и спирта и все.
показати весь коментар
14.03.2024 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ***** Арктика.. За шо там курва воювати?? Європа в вогні.
показати весь коментар
14.03.2024 11:48 Відповісти
Ресурси
показати весь коментар
14.03.2024 11:52 Відповісти
Корисні копалини
показати весь коментар
14.03.2024 11:53 Відповісти
Проте це на майбутнє, і ще орієнтовано на відволікання каців та китайозів, від війни, бо після недалекої перемоги над рашкою, та їх розділенням на підконтрольні держави, всім Нашим Союзникам ресурсів буде вдосталь!
показати весь коментар
14.03.2024 11:56 Відповісти
ЧФ - у блокаді на Босфорі БФ - напередодні блокади в Моонзунді та Аландах Пора готуваться до блокади СФ у районі Шпіцбергена та Нордкапу Ну а на Алясці - щоб Китай Чукотку не оголосив своєю "історичною" землею Для чого блокада з обох боків Північного Льодовитого? Бо там підхід з узбережжя до родовищ нафти й газу І до ще не розграбованих рудників та шахт Норільська Ну і портів вздовж "Севморпути"
показати весь коментар
14.03.2024 12:06 Відповісти
кінцевою фаза Третьої світовой війни буде розподіл між США і Китаєм останніх, поки що не займаних, родовищ корисних копалень на планеті - плато Путорана. Для тих, хто не в курсі: на самому краєчку того плато розташоване місто Норільськ, де видобувають майже всю "таблицю Мендєлєєва".
показати весь коментар
14.03.2024 12:20 Відповісти
Як би Китай, Аляску не купив.
І отримав фактичний доступ до Артики.
показати весь коментар
14.03.2024 13:03 Відповісти
Купити б він може й купив би, але Аляска категорично проти.
показати весь коментар
14.03.2024 13:13 Відповісти
А хто Китаю ту Аляску продасть? Путін?
показати весь коментар
14.03.2024 14:06 Відповісти
у Європі хай самі повиходять із пабів, злізуть з диванів, візьмуть зброю та йдуть захищатися. При чому тут Штати?
показати весь коментар
14.03.2024 12:14 Відповісти
Через Арктику від рашки до США набагато ближче, ніж через Європу
показати весь коментар
14.03.2024 13:12 Відповісти
"...США посилили свою увагу на півночі, готуючи свої війська до домінування..." Джерело:
В Азії вже "надомінувались". Та й в Південній Америці. І в Європі...
показати весь коментар
14.03.2024 11:56 Відповісти
У США - не має прав на АРКТИКУ!
У Канади - є...

Вінніпег - це Украхна!
Ну-да ну-да-є...
показати весь коментар
14.03.2024 11:57 Відповісти
Ну як, Аляска.
Купочок належить.
показати весь коментар
14.03.2024 13:04 Відповісти
Аляску Трамп віддасть...-
Як і інші території-

У нього до цього страсть...
З ****** домовится...

Зразу після України-
Польщі та Молдови...

Не посоромится...

Поверне все московії...
показати весь коментар
14.03.2024 13:14 Відповісти
Арктика то прикриття … Сибір будуть брати…)
показати весь коментар
14.03.2024 12:00 Відповісти
Антарктиду росіяни хочуть завоювати. Спливає скоро договір щодо неможливості держав робити території Антарктиди своїми.
показати весь коментар
14.03.2024 12:00 Відповісти
Там температура -60° -80°.

Там пекло, а не територія.
показати весь коментар
14.03.2024 12:07 Відповісти
Я знаю. Але тим не менше вже пішли висловлювання про "ісконно русскую зємлю", яку русскіє відкрили "пєрвимі" за "поганих європейців і американців".
показати весь коментар
14.03.2024 12:13 Відповісти
Це нормальні температури, вони добувають у Сибіру.
Приблизно такі ж
показати весь коментар
14.03.2024 13:05 Відповісти
вони Авдіївку півроку брали, про яку Антарктиду ви говорите
показати весь коментар
14.03.2024 12:12 Відповісти
Просто це розмови на рівні дідів які бахваляться, що вони по 5 жінок на тиждень можуть задовольнити. Але все одно росіяни хочуть красти собі чужі землі зараз. Це така в них тепер політика.
показати весь коментар
14.03.2024 12:15 Відповісти
Главное разбомбить оркам запасы топлива и спирта и все.
показати весь коментар
14.03.2024 12:04 Відповісти
готуйтесь ще до бойових дій на дні океану, антарктиці і на марсі.
це ж важливіше....
бо ***** візьме ще одне село з фермою і пописдує прямо на НАТУ!!!!
і це точно..
бо весь світ не може дати україні снарядів більше ніж випускає *****...
а він це бачить і впевнений що навіть ядерної зброї не треба
300к в місяць і стріляй собі-нєхачу....
у нати нема такої можливості
спмі сказали. бо перейшли на високі технології.
показати весь коментар
14.03.2024 12:04 Відповісти
Ага, Арктика. А війна в Европі їх більше не хвилює?
показати весь коментар
14.03.2024 12:07 Відповісти
На війні гинуть, а так роблять вигляд ніби при ділі.
Це як в анекдоті про пожежника:
Влаштувався мужик на роботу пожежником. Через місяць зустрічає друга, той запитує як працюється.
- Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, обмундирування.
Знову ж, хлопці хороші підібралися, в шашки граємо, в доміно. Але б.ять, як пожежа, так хоч звільняйся!
показати весь коментар
14.03.2024 12:41 Відповісти
а хіба там є мексиканські мігранти?
показати весь коментар
14.03.2024 12:10 Відповісти
Та не тільки ,,арктичні м'язи" атрофувалися! Занепад пішов в усьому з часів після Рейгану, починаючи з Голлівуду, і стримко набера обертів останнім часом!
показати весь коментар
14.03.2024 12:11 Відповісти
Вот чем мы отличаемся от американцев!
Они - когда враг на пороге- готовятся защищать страну
А мы - когда враг на пороге - готовились к шашлыкам
Как результат
Шашлыков МЫ еще долго не увидим.....
Я уже и слово это ненавижу
Как и того, кто его произносил с экрана....
показати весь коментар
14.03.2024 12:11 Відповісти
Заздріть мовчки.Люди готуються навіть за відсутності видимої загрози,на відміну від нашого дєбіла,який не звертаючи на орду на кордоні будував дороги і збирався на шашлики.
показати весь коментар
14.03.2024 12:12 Відповісти
Ось тільки видима загроза зараз в Україні, а США чогось боїться ескалації. Непевне пінгвінів захищати безпечніше, особливо від невидимої загрози.
показати весь коментар
14.03.2024 12:20 Відповісти
Ваші курячі мізки не взмозі осягнути такі процеси,нажаль
показати весь коментар
14.03.2024 12:44 Відповісти
Завдяки підтримці від США і Європи Україна не стала округом рахи,ну це Вам ні про що не говорить
показати весь коментар
14.03.2024 12:48 Відповісти
в Україні нема загрози для США, вона не межує з США.
показати весь коментар
14.03.2024 13:22 Відповісти
Чего только не придумают, лишь бы не помогать Украине в реальной войне...
показати весь коментар
14.03.2024 12:17 Відповісти
Мля ну це вже навіть не придумаєш...ці браві ОмЕрИкАнсьКі воякі куда тількі не готові поїхати воювати лиш би їхні чоботи не ставали там де дійсно війна і руссня 🤣 сц*ка куколди рівня мейк америка грет агейн
показати весь коментар
14.03.2024 12:28 Відповісти
куколд, у США нема ніякої війни, вони тренуються в свій мирний час
показати весь коментар
14.03.2024 13:23 Відповісти
Буде як з Афганістаном - вбухають купу грошей, а як припече то втечуть і скажуть що винні білі ведмеді.
показати весь коментар
14.03.2024 12:36 Відповісти
в білих ведмедей вбухають? брєд який
показати весь коментар
14.03.2024 13:19 Відповісти
Сарказм це не ваше .
показати весь коментар
14.03.2024 13:39 Відповісти
новина дуже крута і свіжа: десь у середині 90-х (!!) одну із своїх піхотних дивізій (здається, 10-у, але тут можу помилятися) штати готують для бойових дій в арктиці.
показати весь коментар
14.03.2024 12:36 Відповісти
Дивно що не на Місяці.
показати весь коментар
14.03.2024 13:14 Відповісти
якби місяць був би між рашкою і сша - тренувались би на місяці.
показати весь коментар
14.03.2024 13:18 Відповісти
вже в Афгані " навоювали".....
показати весь коментар
14.03.2024 13:21 Відповісти
вони не воювали в Афгані, вони тренували місцевих воювати. Ліпите вже повну пургу...
показати весь коментар
14.03.2024 13:24 Відповісти
То виходить такі втрати американці понесли під час "тренувань"?
Згідно з даними Конгресу США понад 20 тисяч американських вояків були поранені в результаті операції в Афганістані, загальна кількість загиблих становить 3577.
показати весь коментар
14.03.2024 14:44 Відповісти
Арктика опинилася в епіцентрі світової політики через глобальне потепління та зменшення льодового покриву, що дозволяє активізувати економічну діяльність - наприклад, торгове судноплавство чи видобуток корисних копалин.

За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.

Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.

Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.

Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.

Після анексії Криму співпраця між учасниками Арктичної ради скоротилася, а повномасштабне вторгнення Росії взагалі паралізувало її на деякий час.
показати весь коментар
14.03.2024 15:48 Відповісти
BBC

Російська військова база "Арктичний трилисник" на острові Земля Олександра збудована 2016 року.

показати весь коментар
14.03.2024 15:50 Відповісти
сдурели совсем
показати весь коментар
15.03.2024 01:45 Відповісти
 
 