США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці, - Business Insider

Останні кілька років Сполучені Штати готують своїх військових до можливих бойових дій в Арктиці.

Про це пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Штати реагують на дії РФ та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики.

"Впродовж останніх кількох років США посилили свою увагу на півночі, готуючи свої війська до домінування, якщо буде необхідно, в Арктиці", - йдеться в публікації.

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Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил та пріоритетів на Алясці. З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проєктувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період Холодної війни. Після розпаду СРСР та подальшого розвитку повстанської війни на Близькому Сході армія була поглинута своїми турботами, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.

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Тепер армія США сподівається відновити "арктичні м'язи", які атрофувалися протягом останніх 20 років. Частиною цього процесу є нарощування військової присутності в регіоні для зміцнення стосунків з такими союзниками, як Канада та Данія. Це також означає використання присутності для стримування РФ та Китаю.

З огляду на зростання як присутності Китаю в регіоні, так і амбіцій Москви, керівники армії кажуть, що США повинні адаптуватися, як і їхні суперники.

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США реінвестують у свої війська, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.