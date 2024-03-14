США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці, - Business Insider
Останні кілька років Сполучені Штати готують своїх військових до можливих бойових дій в Арктиці.
Про це пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином Штати реагують на дії РФ та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики.
"Впродовж останніх кількох років США посилили свою увагу на півночі, готуючи свої війська до домінування, якщо буде необхідно, в Арктиці", - йдеться в публікації.
Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил та пріоритетів на Алясці. З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.
Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проєктувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період Холодної війни. Після розпаду СРСР та подальшого розвитку повстанської війни на Близькому Сході армія була поглинута своїми турботами, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.
Тепер армія США сподівається відновити "арктичні м'язи", які атрофувалися протягом останніх 20 років. Частиною цього процесу є нарощування військової присутності в регіоні для зміцнення стосунків з такими союзниками, як Канада та Данія. Це також означає використання присутності для стримування РФ та Китаю.
З огляду на зростання як присутності Китаю в регіоні, так і амбіцій Москви, керівники армії кажуть, що США повинні адаптуватися, як і їхні суперники.
США реінвестують у свої війська, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І отримав фактичний доступ до Артики.
В Азії вже "надомінувались". Та й в Південній Америці. І в Європі...
У Канади - є...
Вінніпег - це Украхна!
Ну-да ну-да-є...
Купочок належить.
Як і інші території-
У нього до цього страсть...
З ****** домовится...
Зразу після України-
Польщі та Молдови...
Не посоромится...
Поверне все московії...
Там пекло, а не територія.
Приблизно такі ж
це ж важливіше....
бо ***** візьме ще одне село з фермою і пописдує прямо на НАТУ!!!!
і це точно..
бо весь світ не може дати україні снарядів більше ніж випускає *****...
а він це бачить і впевнений що навіть ядерної зброї не треба
300к в місяць і стріляй собі-нєхачу....
у нати нема такої можливості
спмі сказали. бо перейшли на високі технології.
Це як в анекдоті про пожежника:
Влаштувався мужик на роботу пожежником. Через місяць зустрічає друга, той запитує як працюється.
- Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, обмундирування.
Знову ж, хлопці хороші підібралися, в шашки граємо, в доміно. Але б.ять, як пожежа, так хоч звільняйся!
Они - когда враг на пороге- готовятся защищать страну
А мы - когда враг на пороге - готовились к шашлыкам
Как результат
Шашлыков МЫ еще долго не увидим.....
Я уже и слово это ненавижу
Как и того, кто его произносил с экрана....
Згідно з даними Конгресу США понад 20 тисяч американських вояків були поранені в результаті операції в Афганістані, загальна кількість загиблих становить 3577.
За Путіна, російські амбіції в Арктиці набули нового розмаху. У 2010 роках Росія побудувала в Арктиці кілька нових військових баз з аеродромами.
Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.
Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.
Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
Після анексії Криму співпраця між учасниками Арктичної ради скоротилася, а повномасштабне вторгнення Росії взагалі паралізувало її на деякий час.
Російська військова база "Арктичний трилисник" на острові Земля Олександра збудована 2016 року.