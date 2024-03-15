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Новини
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Єврокомісія виділила €500 мільйонів на збільшення виробництва боєприпасів

снаряд,155,мм

Європейська Комісія оголосила про виділення €500 мільйонів для нарощування та прискорення виробництва боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні виділила €500 мільйонів в рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити обсяги виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів (калібру 155-мм. - Ред.) на рік до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні.

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Також Єврокомісія започаткувала програму із посилення спроможностей європейської оборонної промисловості через спільне замовлення (EDIRPA) та четверту щорічну робочу програму в рамках Європейського фонду оборони (EDF). Загалом ці програми передбачають бюджет на виробництво боєприпасів та озброєння на суму майже 2 мільярди євро.

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Завдяки заходам, що вже були реалізовані, спроможність європейської промисловості у виробництві артилерійських боєприпасів калібру 155-мм вже у січні поточного року досягла показника у 1 мільйон снарядів на рік.

Спільне замовлення в рамках EDIRPA підтримується бюджетом у 310 мільйонів євро.

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Крім того, ЄС виділяє ще 1,1 мільярда євро для реалізації досліджень у сфері оборони та розвитку сучасних технологій й новітніх систем озброєння.

Автор: 

боєприпаси (2294) Єврокомісія (2175) зброя (7523)


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Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні, всупереч активної протидії з 2019 року, отих осіб, - Зеленського Стефанчука Разумкова гончарука шмигаля!!
Дивна, і повна бездіяльність, керівників СБУ, ГенПрокуратури, ДБР, та ще з десяток подібних структур, викликає підозру щодо факту саботажу та задіянні норми ст 28 ККУ !!
Добре, що Західні Партнери знають деталі і факти їх злочинної діяльності, наслідком якої, стали масове убивство Українців московськими агресорами з лютого 2022 року!!
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15.03.2024 14:54 Відповісти
Це гарна новина. Але все ж таки це мало
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15.03.2024 15:21 Відповісти
Виробництво зброї має бути не менше ніж у Рашистов..... краще більше.
Нелюдь схиблений х7йло та його нелюди-раби Кацапи , жити спокійно не дадуть нікому!
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15.03.2024 17:13 Відповісти
 
 