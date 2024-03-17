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Хочу допомогти Німеччині надати Taurus Україні, - Шеппс

шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс зазначив, що Німеччина надала значну допомогу Україні, але їй слід зважитися на передачу ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sunday Times.

Шеппс коментував ситуацію зі зливом розмови німецьких генералів про можливе надання Україні ракет Taurus.

Він вважає, що російська сторона оприлюднила цю розмову, щоб "присоромити німців і змусити їх не відправляти свої ракети Taurus в Україну".

"Я також хочу допомогти Німеччині надати ракети дальнього радіуса дії Taurus…Звичайно, є абсолютний сенс мати їх у наявності під час війни, яка зараз триває в континентальній Європі, проти диктатора, який захопив демократичну країну. Чого ж ми чекаємо, друзі?", – сказав Шеппс.

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Він додав, що президент України Володимир Зеленський розповів британській делегації, що "він натиснув на Шольца в питанні ракет Taurus, але отримав категоричну відмову".

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Днями Бундестаг вкотре провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України.

Автор: 

Німеччина (7479) ракети (4068) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+6
Згадав, на що ця уся тяганина схожа:

- Это твой сын, Хулио, возьми его!
-Это мой сын?
- Да, это твой сын, возьми его!
- Но я не могу этого сделать!
- Чего ты не можешь сделать, Хулио?
- Я не могу взять этого ребенка!
- Но почему ты не можешь сделать этого, Хулио?
............
............
.............
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17.03.2024 15:02 Відповісти
+4
Щось мені здається не такі вже і потрібні далекобійні ракети.Артилерії б побільше і хаймарсів хоча б з ************.У нас же єсть така зброя,щоб хоча б захистити прикордоння.Одесу обстрілюють шахедами,але ж купянськ харків,а тепер і Суми рівняють із землею за допомогою артилерії.При залужному такого страхіття не було.
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17.03.2024 15:04 Відповісти
+4
Та нехай пару боєголовок дадуть. Велосипед для доставки знайдеться.
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17.03.2024 15:22 Відповісти
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То поміняися і надаи - скільки ж можна насипати?
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17.03.2024 14:31 Відповісти
німці не можуть передати Тауруси англійцям по тій самій причині, що й нам - у німців на авіабазі Бюхель є одна-єдина система програмування і завантаження завдання в ракету (сервер, 5 робочих станцій і специфічна периферія 20-ти річної давності). Не додумалися навіть резервну систему зробити. А зібрати ще одну таку систему зараз вони вже не можуть, бо на ******** комп'ютерах той древній софт працювати не буде, а переписати це все під нові операційні системи займе 2-3 роки (з бета-тестуванням і виловлюванням багів)…
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17.03.2024 16:25 Відповісти
То цей Таурус ще з педальним приводом?
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17.03.2024 21:24 Відповісти
можна й так сказати - бо завантаження надточної 3D-карти марштуту з LTO-стримерів в ракету триває аж 12 годин
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17.03.2024 23:32 Відповісти
Німцям стидно це барахло показати світу
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17.03.2024 23:32 Відповісти
шольца, як і всю еуробюрократію, )(уйло міцно тримає за фаберже
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17.03.2024 14:42 Відповісти
"зезедент" так натиснув на фріца Шольца ,що той відмовився надавати ракети Україні((((
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17.03.2024 14:43 Відповісти
Та відчепіться ви від Шольца. Краще поставте з десяток балістичних ракет з ядерними боєголовками. Фуйло лукашенку поставив. І нічого.
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17.03.2024 14:54 Відповісти
у вєлікоБританців всі ракети (трайдент - тризуб) на (чотирьох) субмарінах - нам такі ракети не підходять
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17.03.2024 15:03 Відповісти
Підходять. Адаптуємо.
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17.03.2024 15:20 Відповісти
Та нехай пару боєголовок дадуть. Велосипед для доставки знайдеться.
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17.03.2024 15:22 Відповісти
Згадав, на що ця уся тяганина схожа:

- Это твой сын, Хулио, возьми его!
-Это мой сын?
- Да, это твой сын, возьми его!
- Но я не могу этого сделать!
- Чего ты не можешь сделать, Хулио?
- Я не могу взять этого ребенка!
- Но почему ты не можешь сделать этого, Хулио?
............
............
.............
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17.03.2024 15:02 Відповісти
Ця історія - чисте окозамилювання.
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17.03.2024 15:25 Відповісти
Щось мені здається не такі вже і потрібні далекобійні ракети.Артилерії б побільше і хаймарсів хоча б з ************.У нас же єсть така зброя,щоб хоча б захистити прикордоння.Одесу обстрілюють шахедами,але ж купянськ харків,а тепер і Суми рівняють із землею за допомогою артилерії.При залужному такого страхіття не було.
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17.03.2024 15:04 Відповісти
Та при Залужному ще були залишки зброї. А зараз х.
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17.03.2024 15:24 Відповісти
А хто заважав виробляти Вільхи та Нептуни з 2022? А ще краще - з 2019?
Хворобливе бажання зе-зрадника "побачити мир в очах х7йла" та "стати перед ним на коліна"? Так ці бажання досі нікуди не зникли.
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17.03.2024 19:23 Відповісти
потрібно вирішувати стратегічні задачі, а для цього потрібні ракети проти керченського мосту та наступ на Мелітополь.
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17.03.2024 15:27 Відповісти
Допоможіть собі надати нам шторм шедоу!
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17.03.2024 15:37 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.ШевченкоІ
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17.03.2024 18:55 Відповісти
Який. Новая Земля?
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17.03.2024 21:26 Відповісти
 
 