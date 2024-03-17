Хочу допомогти Німеччині надати Taurus Україні, - Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс зазначив, що Німеччина надала значну допомогу Україні, але їй слід зважитися на передачу ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sunday Times.

Шеппс коментував ситуацію зі зливом розмови німецьких генералів про можливе надання Україні ракет Taurus.

Він вважає, що російська сторона оприлюднила цю розмову, щоб "присоромити німців і змусити їх не відправляти свої ракети Taurus в Україну".

"Я також хочу допомогти Німеччині надати ракети дальнього радіуса дії Taurus…Звичайно, є абсолютний сенс мати їх у наявності під час війни, яка зараз триває в континентальній Європі, проти диктатора, який захопив демократичну країну. Чого ж ми чекаємо, друзі?", – сказав Шеппс.

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Він додав, що президент України Володимир Зеленський розповів британській делегації, що "він натиснув на Шольца в питанні ракет Taurus, але отримав категоричну відмову".

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Днями Бундестаг вкотре провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України.