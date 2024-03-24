УКР
Кремль планує мобілізувати 300 тис. осіб, - Центр нацспротиву

цнс

У російському медіапросторі шириться новина про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Масовий набір в армію має поповнити лави формувань, що на цей час розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Разом з тим посиляться заходи рекрутингу та часткової мобілізації на ТОТ, завдяки актуалізованим даним під час проведення псевдовиборів. План Кремля полягає в тому, щоб ці підрозділи скерувати для нового натиску зі Сходу. На позиції вздовж кордону мають намір завести резервістів та строковиків, яких тут же агітуватимуть підписати контракт", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей комплекс заходів має назву "Мобілізація 2.0". Заявляється про наявність плану охопити до 300 тис. осіб, в той час як за звичайного набору на строкову службу призивали 120 тис. осіб.

Також читайте: РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк

"Цей розрив у 180 тисяч російське військово-політичне керівництво має намір закрити через реалізацію ряду заходів: призов, роботу зі строковиками, яких мали демобілізувати, залучення резервістів і "запасників", залучення на контрактну службу цивільних.

Як вважають у російському "міністерстві нападу", така кількість нібито необхідна для поновлення наступальних дій у напрямку Харкова. А з мобілізованих на ТОТ комплектуватимуть підрозділи зосереджені на Сватівському напрямку", - додають у Центрі.

Видається цілком імовірним, що Кремль планує таку зухвалу операцію, бо саме так воюють їхні генерали - натиском живої сили.

Читайте: Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

"Після провалу проєкту "Новоросії", яку росіяни постійно порівнювали з псевдодержавним утворенням "Донецько-Криворізька Республіка", помітна переорієнтація до плану створення реінкарнації "УРСР" зі столицею у Харкові.

Незалежно від того, чи вдасться російському війську зібрати таку кількість живої сили, наразі триває посилення та облаштування нових оборонних рубежів на кордоні з РФ. Громадянам на ТОТ загрожує мобілізація до окупаційних військ, окрім чоловіків під неї можуть підпадати також жінки-медики.

Кожен українець повинен усвідомити, що мета росіян захопити нашу державу та знищити усе, що формує українську ідентичність. Ми повинні готуватись до захисту своїх домівок на усій протяжності українського кордону з Росією та Білоруссю", - наголошують у Центрі нацспротиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується активізувати мобілізацію на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (18773) мобілізація (3226) Центр національного спротиву (856)
Топ коментарі
+17
Хлопчику, мені мало не 60, осколків з мене вийняли трохи менше, і не ти мені будеш *********** за патріотизм... Так зрозуміло, мотиватор на паличці?
показати весь коментар
24.03.2024 23:53 Відповісти
+16
Поки товстий схудне, то худий здохне.
показати весь коментар
24.03.2024 23:19 Відповісти
+14
Мобілізація не зупинялася

Ідіть в армію
показати весь коментар
24.03.2024 23:22 Відповісти
Це й погано, й добре. Погано, бо нашим хлопцям на фронті буде помітно важче. Добре, бо крах мордору пришвидшиться
показати весь коментар
24.03.2024 23:14 Відповісти
Поки товстий схудне, то худий здохне.
показати весь коментар
24.03.2024 23:19 Відповісти
кацап-товстий? він скоріше -гнилий.
показати весь коментар
24.03.2024 23:53 Відповісти
Здох фуйло,сдохне й патрушев.треба просто прибрати двійника.
показати весь коментар
24.03.2024 23:54 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500 тисяч кажуть , що вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" освоювувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
показати весь коментар
25.03.2024 04:37 Відповісти
А тут мобілізація буксує і закон не ухвалюють
показати весь коментар
24.03.2024 23:16 Відповісти
Мобілізація не зупинялася

Ідіть в армію
показати весь коментар
24.03.2024 23:22 Відповісти
Армія потребує зброї і грошей.Особливо грошей .Від того що всих туди забрати нічого не вирішгиться без цих питань.Схоже ви це не розумієте.
показати весь коментар
24.03.2024 23:28 Відповісти
Це був тролінг. Я учасник бойових дій
показати весь коментар
24.03.2024 23:54 Відповісти
Він не вирішить тих питань що на фронті а лише віддягне важливі рішення.Людський ресурс ніяк не переважить.Ми таким темпом дійдемо до того що окрім стареньких і хворих нікого не залишщиться а там гівна ще буде .Ми вже офігіваємо від кладовищ .В нас є рік максимум 2 з натяжкою вирішити питання на свою користь в будь якому варіанті.Фактично рік.Бо пготім ми почнемо втрачати людський молодий ресурс потомство.Бо гарантію даю що якщо через рік невирішемо питання призвуть молодь не 25 а вже 18.
показати весь коментар
24.03.2024 23:26 Відповісти
Зараз повилазять старі пердуни і почнуть вас критикувати
показати весь коментар
24.03.2024 23:28 Відповісти
А толку?Через 2 роки на кладовищах в сотні гектар що критикувати?В нас ЗСУ це наші янголи і наше стіна без них ми ніхто.Але вони небезмежні.Але складається таке враження що люди і влда це не розуміє.І мені страшно навіть думати на якій точці кладовища це зрозуміють....
показати весь коментар
24.03.2024 23:30 Відповісти
Ви ж зрозуміли, що робити! Давайте... розкажіть свої пропозиції та бачення цієї ситуації! А то так...ниття... ніхто не розуміє... ніхтот не бачить... Розкажіть що робити? Ситуацію Ви бачите... а далі що? Може пропонуєте перестати воювати і підписати капітуляцію? Чекаємо на відповідь!
показати весь коментар
24.03.2024 23:38 Відповісти
Яж написав закінчувати війну на нашу користь.З гарантіями і безпекою для країни.Цим питанням займається влада не я президент.Коли я писав про дрони 1,5 року тому з мене сміялись коли я писав в тож момент про фортифікацю і зариватися в землю мене матюкували казали навіщо ворог далеко все буде добре.Я не поху"ст я реаліст.А зарз це все прийшло але надто пізно.Аце речі які влада повинна була прорахувати давно.Рішення які на рік як мінімум запізнюються.Як з цим боротися?Ротації хлопцям на фронті немає досих пір.Люди не розуміють скільки вони там будуть.Фортифікації почали робити це добре.Але їх треба ще збільшити.Потрібно поглиьити економіку на користь ЗСУ .В усіх сферах.Прийняти законом ТЦК щоб зупинити цю маячню на вулицях і почати готувати людей.Готувати людей в кожному місці прямо на місцях.Готувати медіків готувати людей в тирах на полігонах холча б в елементарному.Готувати людей морально.Поки відправлять до учебки люди повинні розуміти ситуацію.Навести порядок з ВЛК.Навести порядок в учбових центрах.В нас зараз пів країни якщо не більше живе пи"здець !А в нас зараз на влк просто треш з тцк треш з моральною підготовкою треш,Не кажучи про економічні речі на місцях кошти які повинні йти на армію.Можна томи писати куди йдуть кошти коли війна але не для ЗСУ.Куди не кинь оком і питанням кругом одні матюки будуть.Ми хочемо всі пермоги над ворогом і в той же час якийсь **""наріум вкраїні.Замість того щоб згуртуватися як на початку війни влада почала плановірно давити суспільство.Суспільство вже визвірилося.Потрібно заспокоїти людей потрібно допомогти людям.і пішов 3 рік що далі?Цей негатив тільки буде рости.Це не потрібно.В нас люди перестали думати і розуміти що ворог реальний а не десь там далеко.В нас захід взагалі живе своїм життям.А ви кажете пропонуй.Та тут з елементарного потрібно почати виконовувати закон конституцію і навести порядок на вулиці.
показати весь коментар
24.03.2024 23:52 Відповісти
На всі 100 відсотків згоден з ВАМИ!!! По кожному пунктику! А тепер останне питання!!! ХТО ЦЕ ПОВИНЕН РОБИТИ?
показати весь коментар
25.03.2024 00:03 Відповісти
Немає сеннсу нікого обливати ви також маєте рацію.А реалії такові що це патова ситуація.Бо тупікова писати не хочу.Але і рухатися тим шляхом як рухається все ми не можемо.Проста істина там десятки мільйонів на ресурс в нас їх немає.Це очевидно ми можемо з вами що завгшодно писати надіяться і таке інше рада може закони дурні приймати людський ресурс це не добавить.Людськйй ресурс це країна його не буде не буде і іншого.Як вийти складне питання.Але без зброї людей і грошей його не вирішити.І одне відсутне з трьох ставе все на критичне.Мобілізувати тотально всих?Що це дасть?Непідготовку і мега втрати без резерву і без зброї цей потенціал преречений.а і про економіку не забуваємо все ляже.Так звісно є час на ситуацію в цілому.І цей час потрібно використати на нашу користь і на нашу безпеку країни.Але дивлячись навкруги так діла не буде..
показати весь коментар
25.03.2024 00:38 Відповісти
.. не ляже ні економіка..не ляже і держава! Зброю дадуть..це стовідсотково! Ті ж Штати добре розуміють, що програш України..це програш сильних світа цього..і перші..це США! Всі добре розуміють, що рашка не зупиниться..і зламав Україну... рашке почне розхитувати Європу. У нас дуже багато людей... які ніяким чином на економіку не впливають. І загальна мобілізація..це не всіх в один день. Це призов і підготовка. І ротація.. І з закінчення школи сімнатцятирічних на карандаш..і підготовка. Масова підготовка чоловічого населення до війни. Бо у нас ВІЙНА!!! І прийде можливо час..коли і 18-річні підуть. Не треба вважати..що загальна мобілізація..це автомат у руки і в окоп.
Але без корекції по владі... без коаліаційного уряду і жорстких дій нічого не буде. Може просто сказати... Нам потрібен українській Піночет... І він був, не в такому вигляді..як реальний Аугусто....свій був.... але стадо вирішило інакше. Тепер стадо вмивається кров*ю але думати ніяк не хоче. Закінчу словами Шарля Де Голля... ** всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість*** На цьому і закінчимо!
показати весь коментар
25.03.2024 00:55 Відповісти
Ідіть в армію
показати весь коментар
25.03.2024 03:16 Відповісти
І що?
показати весь коментар
25.03.2024 08:36 Відповісти
ХТО ЦЕ ПОВИНЕН РОБИТИ?
показати весь коментар
25.03.2024 01:00 Відповісти
... хтось там писав про те..що я ватник..чи ІПСО ..і поки ТЦК за шкірку не приведе...нічого не зрозумію? Так чого ж тоді Ви так ненавидите те ТЦК..і проклинаєте їх? Вони ж розум і просвітління у окопах забезпечують. Вам хочеться відкрити кордони і дотриматися демократії? То Ви побачите колони авто..як 24.02.2022 від Києва до Чопа ... То хто повинен забезпечити мобілізацію? Ви там щось про генофонд сказали? То може генофонд у нас почне теж себе захищати... не з 27 років..а з 20. А прийдуть кацапсячі..вони бистренько генофонд розбавлять .... Віками розбавляли і мають результат. Ви там про владу говорите... Повинна.. треба.. об*єднати... Хто там буде об*єднувати? Рада..Зе, чи то завгосп? Це не їх плани. Ви хочете від мене почути ... Військовий стан у державі! Загальна мобілізація по тим..хто не має права на бронь чи відсрочку. Відсторонення Зе від влади. Коаліційний уряд з властю Верховної Ради з зміною Голови. А саме смішне... Формування штрафних батальонів з ухилянтів...що намагаються втекти.... І це саме мале... що потрібно робити. А питання так і останеться! ХТО ЦЕ БУДЕ РОБИТИ? Ті з 3000 опитаних СОЦІУМом... 79 з яких хочуть бачить президентом арестовича..чи 26 з 3000 ..Бойка? Ті..більш 800..що бачать зеленого..як рятівника держави...Чи ті... що за Залужного... (один з найкращих варіантів) але програшний...бо команди нема і країну розірвуть за лічені дні на куски. НЕМА КОМУ ЦЕ РОБИТИ!!! І Ви і Я покидалися надіями і лозунгами. Але більшості ні до чого діла нема. То що буде...? Як на мене..тільки КОРЕКЦІЯ ВЛАДИ і Військовий стан! Ну а тепер можете мене обливати ...(((
показати весь коментар
25.03.2024 00:42 Відповісти
І ще основа саме страшне що робить влада.Залякали тюрьмою космічними штрафами відбором нерухомості ,авто і взагалі залякуванням суспільства.Ось це мотивує людей?Ось після такого щось змінеться мотивація і цільова мобілізація?
А хто повинен робити?Влада !Вона повинна створити умови впевнненості умови для мобілізації підготовки і згуртованості суспільства.А зараз влада з людей тільки дратує і лякає .Люди вже визвіряються одни на одного .
показати весь коментар
25.03.2024 00:50 Відповісти
ХТО ЦЕ ПОВИНЕН РОБИТИ?
показати весь коментар
25.03.2024 01:01 Відповісти
..які умови може створити навіть прогресивна влада? Не кажу вже про цю? Тільки примусом... Ви зараз хочете знайти мотивацію..після двох років війни і того що наробила сьогоднішня влада? Ви все продовжуєте розмазувати соплі демократичної мобілізації? І нова влада..яка буде нічого не зробить зі стадом! Де Ви..у якій війні такого масштабу бачили добровільне бажання воювати? Ті... які були патріотами і добровольцями скінчилися! Це та меншість..яка дійсно намагається зробити щось прогресивне. У всіх країнах таких меншість. І всі війни такого масштабу..це примушення і покарання!!! Це було всюди і завжди! Про що Ви пишете? Чи може бути розмова при такій війні про демобілізацію? На початку війни більшість навіть не уявляла..що буде війна не місяць..ні два..а роками. Люди також йшли не розуміючі наслідків. А зараз бачать наслідки..і вже ніякі умови на добровольність не допоможуть! Тільки примусова мобілізація. Втратимо державу... не буде мови про впевненість... добробут...майбутне! Кацапи будуть поводитися з українцями..як німці з євреями у роки другої світової. Більшість цього не розуміють. У всьому світі більшість живе по принципу трьох *П*..поспати..пожрати..поср..ти... Україна не виняток. Слова Шарль Де Голля і тут для Вас.
показати весь коментар
25.03.2024 01:07 Відповісти
Ідіть в армію
показати весь коментар
25.03.2024 03:42 Відповісти
Деголь дуже суперечливий для того щоб ним тицяти усюди!!!
Багато в чому погоджусь з вами, але масова примусова мобілізація серед народу в якому роками виховували егоцентризм нічого не дасть. Чи ви думаєте, що це не може привести до бунтів серед мобілізованих (які теж є вагомим аргументом), масового дезертирства і сепаратизму з колабраціонізмом? Не так просто в розгінному суспільстві вводити диктатуру і надіятись, що все буде ок (загнаним і заляканим на державу вже побільшій мірі плювати, крім злоби і ненависті це нічого не викликає в них. А наші вищестоячі вґпланують ще як вишенька на торті ввести класову мобілізацію, коли від рівня зп залежатиме чи ти підеш на фронт)
показати весь коментар
25.03.2024 09:50 Відповісти
Як ви хочете спокійно призивати людей, якщо покоління 90 і далі, зі слів :не служив не мужик" перейшло на фрази:" я що дурак 1.5 роки тратити?)" ....
Чи опиратись на куплених клоунів з військової кафедри при ВИШАХ?
До цього потрібно правильно підійти, розпалити знову мотивацію яка була на початку, можливо пресвелюдно на Хрещатику розстріляти ОПу чи ще когось, щоб показати народу, що зміни реальні. Бо чим більше затягування гайки, тим більше шанс що різьбу колись зірве!!!!
показати весь коментар
25.03.2024 09:57 Відповісти
.. ну поперше ніяких бунтів не буде! Дезертири були і будуть. Зараз їх на Тисі пачками ловлять. Не забувайте, що людина сциклива апріорі... і не так багато тих..хто зможе підняти голос. Це не люди на Майдані...та й не буде серед мобілізованих примусово ніяких бунтів. Мова не про диктатуру. Мова про порятунок держави! І вже запізно сподіватися, що мотивація принесе результат. Тільки якщо дісно розженуть зелене кодло... і це буде мотивація. АЛЕ!!! Верховна Рада розбіжиться... і ось воно безвлястя і розірвуть державу. То єдиний шанс..це примусова мобілізація. Напочатку ВВВ теж бігали.. теж ховалися... Народ не змінився .... Страх нікуди не дівся. І мобілізовувати треба з навчанням... Але всі наші мрії..написане це банальне фантастичне бажання. Але нічого крім примусової мобілізації країну не врятує. Нема кому розстрілювати на Майдані. А от кого розстрілювати... Є!!! Тут Ви праві. Єдине , що можна ..це проклясти те смердяче тупе бидло,..яке привело до влади мерзоту. Але по іншому бути не могло. А саме страшне..що бидло вмивається кров*ю і продовжує бути бидлом.
показати весь коментар
25.03.2024 10:46 Відповісти
Ну не знаю, я по натурі більше фаталіст і не вірю що примусово мобілізований дістане мотивацію. Як на мене мінімум дизертирує, а максимум перейде на бік ворога!(
Щодо бунтів теж би не був такий упевнений, оскільки візьмемо приклад російської імперії у першій світовій!!!
Погоджусь, що написане тут по більшій мірі вологі мрії пересічних коментаторів і втіленні в життя навряд чи будуть! Але все ж потрібно дійти до якогось варіанту, бо те що в нас зараз назвати можна лише ********* цирком!!!
показати весь коментар
25.03.2024 10:58 Відповісти
.. ну що тоді думати! Якщо хтось дезертирує... а БІЛЬШІСТЬ..???? перейде до ворога...то питання вирішене. Масова мобілізація. І Чого ж ми втрачаємо? А чого Ви так впевнені..що перейдуть до ворога? На війні все банально просто... Вбий ворога....бо ворог приблизиться і в*бє тебе. І все ж цікаво...На чому базується Ваша впевненість? Зараз на ТОТ почалася мобілізація чоловічого населення. У тому ж Мелітополі реально паніка як серед любителів смердячої... так і серед тих..кому силою всунули паспорти. І проредять їх зразу і дуже активно..як пропололи наші ЛДНРовскі підрозділи. Ви вважаєте що кацапсячим потрібні перебіжчики?
показати весь коментар
25.03.2024 20:11 Відповісти
Щодо бидла, то багато разів вже проклинався той 19 рік і шобло яке голосувало за зелену мразоту, але це вже нічого не поміняє. Не важливі ні мотиви їх вибору, ні причини які до нього призвели. Головне це працювати з тим що зараз, а мені цікаво скільки ще крові потрібно щоб ці персонажі зрозуміти змогли?
Цікаво знаєте що, кого зараз не спитаєш, ніхто не признається що голосував за зеЛебобіка, і цікаво звідки ті 73%)?
показати весь коментар
25.03.2024 11:07 Відповісти
..теж саме... Одиниці дурноголових пробігають...)))
показати весь коментар
25.03.2024 20:12 Відповісти
А доречі чому всі говорять про Тису? Я знаю багато тих хто виїхав за вічнозелені доляри, і з через Тису ніхто не плив, це швидше як мем?
показати весь коментар
25.03.2024 11:11 Відповісти
.. зараз за доляри дуже важко простенькому люду. Прикордонників садили пачками.. Зараз вони бояться навіть почати розмову .. Тільки високі кабінети ..буданівскі бомажки... У нас навіть з екіпажами проблеми. Дуже прискіпливо перевіряють документи. А Тиса..це реальність. Теж саме на Дунаї... менш розповідають..бо там румуни зразу за шиворот і на паром у Орлівку. Румуни навіть відкривали попереджувальний вогонь у січні по бігунам на човні....
показати весь коментар
25.03.2024 20:26 Відповісти
Ну хочете вірте хочете ні, але пам'ятаєте випадок коли спіймали недавно 40+ ухилянтів на румунському кордоні? Так от, день перед цим випадком зать моєї сусідки перетнув кордон (її дочка продала квартиру і з кінцями чухають до сестри в Канаду) в тому ж місці. Мали перевести 8 чоловік перевели 80, на румунському боці їх зустріли прикордонники і поставивши штампи в паспорт побажали щасливої дороги.... Ціна такого задоволення 8к зелених.
Тож висновок, усі ці піймані втікачі, стрільба з румунського боку і так далі не більше ніж показуха, а можливість 840к зелених згребти одним махом це факт. І в долі я думаю всі, і тцк і менти і прикордонники!
показати весь коментар
25.03.2024 20:42 Відповісти
Ви знаєте...я Вам частково повірю..як і затю-казкарю. )))) А от Ви то самі вірите..що румунскі прикордонники поставили 80 !!! бігунам ШТАМПИ!!!! у паспорти і побажали щасливої дороги!? Ви воочевидь ніколи не пересікали кордону Євросоюзу...))) Може не знаєте...що як тільки Ви пропущені у країну ЄС... Ваші дані у єдиній базі ..і у тій же Іспанії..чи Німеччині можна подивитися..коли.. у який час.. через який пункт пропуску Ви попали у ЄС. Невже румунські прикордонники такі дурноголові.. що просто так ставлять штампи у паспорти?. АВам не смішно самому? А вже повірити у таку відверту маячню ??? Перейшли кордон ... І будуть бігати по Європі до поліцейського першого... Звуть таких НЕЛЕГАЛИ. Так...вони роками живуть за кордоном.. ховаючись від поліції..міграційних органів. Їх ловлять..і сотнями повертають до України. Просто Ви ніколи не бачили..як депортують громадян України..яких ловлять за незаконне перебування у країнах ЄС і депортують.
показати весь коментар
26.03.2024 17:18 Відповісти
..от хоть би трошечки розуму...то Ви б подивилися на мій нік і трошечки подумали! Я ще при СРСР літав туди....про що Вам по ТВ показували. А після розпаду СРСР і до сьогоднішнього дня був навіть в Антарктиді... і (правда зверху) над Північним Полюсом.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_-_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_2000_%D0%86%D0%BB-76.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_-_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_2000_%D0%86%D0%BB-76.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=6P9Y-KkdbWU
І , щоб Ви зрозуміли... ніколи не депортувався .. і маю десяток паспортів ..заштамплених до останнього сантиметра і які стали історією..для мене!
Але ..я ще толерантно відповів чоловіку..який написав про штампи румунськими прикордонниками у паспорти бігунцям. То видно ...що Вас і депортували з полуниці у Польщі.. а ще достовірніше з шабашки у Саратовській області...)))) І Ваше...(хтось когось шукає) ..це вже треш ...РОЗУМОВИЙ!!! На цьому і закінчимо!!!)))
показати весь коментар
26.03.2024 22:04 Відповісти
Ви самі депортацію получали? Я получав, і візу протерміновану мав, і що? Зміна прізвища і далі їздив як ні в чому не бувало
показати весь коментар
26.03.2024 18:28 Відповісти
Нажаль як на мене, ситуація як у вузах, маєш хорошого трактора то все в шоколаді, а якщо ні зв'язків ні блату то мало що вийде
показати весь коментар
25.03.2024 20:44 Відповісти
Друже в нас можливо без напряга призвать 10мільйонів,більше 25років,просто в нас всі хитро в&їбані,да дівані експерти,а скільки за кордон втікло,а закони ні як не приймуть,каждий депутат такий як Жулька(тимошенко)хоче показать що вона'правильна така,це все політиканство,а люди в нас є,тільки треба підход до людей і правильні закони,буде все тіп топ.Всім здоровья і мирного дня.
показати весь коментар
25.03.2024 07:01 Відповісти
Можна і 10. Видати всім лопати і послати всіх прямо під кацапські каби.
показати весь коментар
25.03.2024 08:23 Відповісти
Видають АК, РПГ, кулемети і т. п., але проти КАБів, ракет і арти ефект точно такий як і з лопатою.
показати весь коментар
25.03.2024 08:43 Відповісти
Не має 10, максимум 5
показати весь коментар
25.03.2024 08:41 Відповісти
Не призвеш ти 10 міліонів ніяк, повинен бути баланс між економікою і армією, інакше перетвориш державу на сирію 2.0 з українським аналогом маджахедів з автоматами.... Слова про призив 10 міліонів це не більше ніж маразм!!!
показати весь коментар
25.03.2024 11:00 Відповісти
А наша неголена Зе-гєвара сситься прямих мобілізаційних закликів, бо аплодисментів не отримає...
показати весь коментар
24.03.2024 23:19 Відповісти
Мобілізація триває, рекрутингові центри працюють, найвідоміші бригади ЗСУ не припиняють набір добровольців. Але патріотизму вистачає виключно на гнівні коментарі на форумі з вимогами прийняти новий закон, чи не так?
показати весь коментар
24.03.2024 23:41 Відповісти
Хлопчику, мені мало не 60, осколків з мене вийняли трохи менше, і не ти мені будеш *********** за патріотизм... Так зрозуміло, мотиватор на паличці?
показати весь коментар
24.03.2024 23:53 Відповісти
Це понти для приїжджих. Був на війні. Бачив все на власні очі

Доречі. Ідіть в армію
показати весь коментар
25.03.2024 00:05 Відповісти
Ви ж самі собі суперечите.
показати весь коментар
25.03.2024 08:45 Відповісти
Як ти розумієш, штурмовик з мене вже ніякий, так що, прийдеться тобі мотивувати своїх дружбанів, чи дітей...
показати весь коментар
25.03.2024 00:08 Відповісти
Це не мотивація, а тролінг коментаторів (переважна більшість з яких не воювали і не збираються), які обурюються, що немає нового закону по мобілізації та чомусь свято вірять, що його прийняття кардинально щось змінить і чекають його як "манну небесну".
показати весь коментар
25.03.2024 00:18 Відповісти
Зелена влада щосили намагається дистанціюватися від чутливих питань тому комунікація з суспільством провалена (в їх уяві про "кров і піт"мають зробити заяву якісь там "воєнні")
Попри все, прописані "правила гри", як частина суспільного договору, все одно потрібні..
показати весь коментар
25.03.2024 00:42 Відповісти
Мені часто доводиться ходити повз кладовище (особливості географії).
Більшість з тих, над ким зараз майорять прапори (багатьох я знав), не збиралися воювати і, скоріш за все, чекали манни небесної...
показати весь коментар
25.03.2024 08:30 Відповісти
Якось так.
показати весь коментар
25.03.2024 08:47 Відповісти
Кремль кожні пів року ,або кожен рік мобілізувати 300 тис людей.Це не новина ,він це зробить і на їх численості і в медіа просторі це ніяк не відіб'ється.Ба більше він це може робити ще років 10 без напряга.
Питання ,а що протиставиимти можемо ми на найближчі 2 роки?
Яку кількість фізично?Що буде в містах і селах що буде з економікою і логистикою і що буде з підготовкою таких людей на фронті і питання ротації і демобілізації бо хлопці невитримують вже фізично і головне де взяти кошти якщо ті гроші що зараз штати ще не проголосували дай бог щоб дали фактично будуть останні.Не кажучи питання зброї.Не кажучи про новий закон про мобілізацію де фактьично під зброю ставлять кривих косих і повним букетом.Ці коли закінчаться а вони швидко закінчаться з таким здоров'ям.Інші питання навіть писати не буду бо хто розуміє що буде далі той розуміє.Ми йдемо ,ні не так,ми прийшли до критичного моменту по фізичному ресурсу.Не кажучи про те що твориться вже всередині країні.
показати весь коментар
24.03.2024 23:19 Відповісти
пропонує здатися? Майбутного пан не бачить, то навіщо і воювати? Про яку демобілізацію під час війни може йти мова? До критичного моменту нам ще дуже далеко! У нас сотні здорових у ресторанах... бігають ...та намагаються перепливти Тису... як Ви і я сидять за комп*ютерами... А придуть кацапсячі.... вони не подивляться на закон..і побіжить пан з автоматом **визволяти** чи то Польщу..чи то Литву з Латвією.... То як перспектива?
показати весь коментар
24.03.2024 23:27 Відповісти
Він каже про реалії. А які ваши пропозиції?
показати весь коментар
24.03.2024 23:34 Відповісти
А там немає пропозицій там одне ватник або іпсо.Все.Доки їх за шкірку тцк не приведе і не кине на нуль.Там наступає прозріння.
показати весь коментар
24.03.2024 23:38 Відповісти
Ти ..клоуне сам за себе відповідай! І розкажи ..який ти бачиш вихід з ситуації!? Не запитуй у інших..а сам розкажи!
показати весь коментар
24.03.2024 23:40 Відповісти
Вихід простий - ідіть в армію
показати весь коментар
24.03.2024 23:44 Відповісти
Ви теж адепт простих рішень? Ви ж там були, чогось назад не хочете?
показати весь коментар
25.03.2024 08:52 Відповісти
Ви людина недалека, адепт простих рішень. Оскільки таких більшість, то це працює.
показати весь коментар
25.03.2024 08:51 Відповісти
Більше схоже на особу яка заразилася кричалками найвеличнішого, бо слова про те, що сотні здорових по ресторанах виглядає як маразм бо саме зелене шобло (точніше тцк з їхньої подачі) їх ц обілечувало. Ні для кого не секрет, що навіть пересічний начальник тцк в районному центрі стов мало не міліонером(це я про долари). Тож хто відправить на фронт курку яка несе золоті яйонди? Правильно ніхто, легше витягнути з селе якогось пана Петра бо він повинен.
А ті хто по ресторанах, вже давно фейкові волонтери, інваліди чи доглядають за мертвою бабкою!!!
показати весь коментар
25.03.2024 10:08 Відповісти
так не до менге питання!! Питання до автора вкиду!!! Які пропозиції?
показати весь коментар
24.03.2024 23:39 Відповісти
До чого тут здатися ?До критичного моменту далеко?Вже зараз міста полупусті?А критичний момент буде коли?Коли пів країни на пустирі лежатиме в руїнах міста?Скільки вже за кордоном ?Хто їх поверне?Де ти кошти будеш брати на пенсії на виплати на армію ?Ти розумієш що все що в нас ж в економіці це все нам дали?В нас зараз от посівна велика площа буде не засіяна бо людей немає.В нас багато господарств стоїть вже два роки з бур'янами на полях бо немає людей щоб прибрати.Ми повинні в 2 роки закінчити цю війну на нашу користь.Інакше піде молодь 18 .Такі як ти про це не думають ви аля впеееррееед .А ротація людям а доповненя війська ким?Такі як ти не думають на перед.Ви не розумієте ситуацію на фронті в економіці і країні вцілому.Марафону надивилися .
показати весь коментар
24.03.2024 23:36 Відповісти
Так у нас два варіанти!!! Капітуляція чи спротив!! Іншого НЕМА!! Ну но давай... видай ще якийсь варіант!!!
показати весь коментар
24.03.2024 23:42 Відповісти
..ну то що заглох... аналізатор і все знаючий на фронті ..в економіці і в країні вцілому? Легко написати ..але не легко самому щось вичавити на поставлені питання?!
показати весь коментар
24.03.2024 23:47 Відповісти
Людей щоб вести сільське господарство в нас *****. Я як людина з села це кажу. Два трактора за день( ніч) декілька сот гектарів обробити можуть( залежно від типу обробки і культури площа буде різна, але велика).
А не обробляють бо нема ринків збуту. І агрохолдинги кінцеві власники яких не завжди в Україні не зацікавлені заривати гроші в землю.
Тому писати що це через те що людей нема це люта *******, за яку треба ******* ломом.
показати весь коментар
25.03.2024 07:06 Відповісти
Треба починати робити свою зброю. І не через 3-5 років, а ще у 2022, час втрачено, але треба хоч зараз, але починати!
показати весь коментар
24.03.2024 23:38 Відповісти
У нас сотні здорових у ресторанах... бігають ...та намагаються перепливти Тису... як Ви і я сидять за комп*ютерами...

Вони пишуть то же что и вы, и как вы не идут в армию. И что делать?
показати весь коментар
25.03.2024 11:12 Відповісти
А хто Вам сказав.. що я не пов*язаний з армією? Якщо Ви жіночка... то я розумію. А якщо бігун..і судячи по прапорцю Вас армія українська не дістане. Тому будемо ввічливими!! Закрий **..ло і не гавкай тут!
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
Ватний клоун виліз
показати весь коментар
24.03.2024 23:29 Відповісти
как задрало ваше скиглення....
показати весь коментар
24.03.2024 23:49 Відповісти
Це ти скажи хлопцям які без бк сидять і які потребують ротацію і відпочинок з лікуванням.Вас таких дофіга а як за шкірку туди так кричати починаєте
показати весь коментар
24.03.2024 23:55 Відповісти
Так иди на войну
показати весь коментар
25.03.2024 03:52 Відповісти
А наше планування?
Забивання "косячку" в польоті на параплані?
показати весь коментар
24.03.2024 23:22 Відповісти
А еще он планирует взять полЕвропы и отодвинуть НАТО на границы 91 года и что дальше?
Важно, что мы планируем и как будет это сделано.
показати весь коментар
24.03.2024 23:34 Відповісти
Суть в том, что история великой российской мобилизации, второй волны и так далее началась с ноября 22го года, как только первая волна завершилась. Уже скоро апрель 24го и всё та же пластинка. А по сути они нашли способ набирать 20-30 тысяч в месяц правдами и неправдами и так и воюют.
показати весь коментар
24.03.2024 23:37 Відповісти
Та запросто. В кацапів мобрезерв - 25 млн, нагонять різних алкашів, зеків і норм.
показати весь коментар
24.03.2024 23:40 Відповісти
А де ж знищилися усі ті московити терористи/зеки, хто «учєнія проходив» з 2020 року???.?
Тільки одразу нехай московіти мають із собою, оті чорні пакети!!!
Це їм, як бонус….
показати весь коментар
24.03.2024 23:42 Відповісти
Я тобі по секрету скажу- кацапи м'ясом намагаються не воювати. Арта, дрони, каби.
показати весь коментар
25.03.2024 09:03 Відповісти
Без ракет и самолётов может получиться большой шухер.
показати весь коментар
24.03.2024 23:57 Відповісти
Найвеличніший самоучка ясно сказав - він зараз не бачить необхідності додаткового призову. Війна війною, а рейтинг важливіше.
показати весь коментар
25.03.2024 00:07 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 00:22 Відповісти
в нас дітки до 27...молодеж ніжна й ранима..війна недля них..
показати весь коментар
25.03.2024 01:35 Відповісти
У Першу світову війну усі французькі газети виходили з аншлагом на перших шпальтах - "Гармат! Снарядів!" Якщо будуть снаряди - ті "300 тисяч" швидко перетворяться у статистичні дані у зведеннях нашого Генштабу Бо недостатньо навчені та озброєні застарілим озброєнням - вони будуть просто "м"ясом" на полі бою! Так що хай Захід вибирає - або снаряди нам - або самі потім воювать будуть - коли кацапи переступлять через наші трупи!
показати весь коментар
25.03.2024 06:04 Відповісти
Це що, додатково до тих 400, що вже мобілізовані і знаходяться на базах та учбових центрах?
показати весь коментар
25.03.2024 06:29 Відповісти
"...має поповнити лави формувань, що на цей час розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Бєлгородській областях".-

весь минулий тиждень спікери ГУР МО розповідали який у кацапів кордон дирявий; як тіктоклегіони, захопивши пару хуторів, потужно просуваються в бік Уралу; як ворог змушений перекидати війська з фронту і т.д.
Тож: як можуть прийняти тисячі мобілізованих частини, яких, на думку ГУР, взагалі не існує?
показати весь коментар
25.03.2024 07:37 Відповісти
Отдел полиции, который находился во время теракта в «Крокусе», разбежался24.03.2024, 15:45 26,708

Российские силовики испугались террористов.








Близкому к российским спецслужба Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно о гигантском скандале https://charter97.org/ru/news/2024/3/24/588817/ в связи с нападением на подмосковный развлекательный центр «Крокус Сити Холл» , который скрывает Кремль и особенно МВД РФ.

«На съемке регистратора момента, когда у Крокуса останавливается белый Рено и из него выскакивают вооруженные террористы, рядом виден большой фургон, а рядом с ним человек. Сразу несколько наших источников сообщили, что это фургон кинологической Службы МВД РФ, которая в этот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта «Пикника». На съемках из зала первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой (наличие табельного оружия по съемке непонятно), который, как началась стрельба, стремительно убегает», - рассказал Telegram-канал.

Более того, прямо в здании «Крокуса» находится отдел полиции Павшино. По данным «ВЧК-ОГПУ», в момент нападения он был полностью укомплектован сотрудниками.

«Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы (всего четыре человека). Полицейские предпочли сбежать. Вместо того, чтобы защищать людей, оказавшихся в опасности (а это их прямая обязанность), они сбежали, спасая себя», - рассказал Telegram-канал.
показати весь коментар
25.03.2024 07:52 Відповісти
 
 