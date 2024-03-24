Кремль планує мобілізувати 300 тис. осіб, - Центр нацспротиву

У російському медіапросторі шириться новина про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Масовий набір в армію має поповнити лави формувань, що на цей час розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Разом з тим посиляться заходи рекрутингу та часткової мобілізації на ТОТ, завдяки актуалізованим даним під час проведення псевдовиборів. План Кремля полягає в тому, щоб ці підрозділи скерувати для нового натиску зі Сходу. На позиції вздовж кордону мають намір завести резервістів та строковиків, яких тут же агітуватимуть підписати контракт", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей комплекс заходів має назву "Мобілізація 2.0". Заявляється про наявність плану охопити до 300 тис. осіб, в той час як за звичайного набору на строкову службу призивали 120 тис. осіб.

Також читайте: РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк

"Цей розрив у 180 тисяч російське військово-політичне керівництво має намір закрити через реалізацію ряду заходів: призов, роботу зі строковиками, яких мали демобілізувати, залучення резервістів і "запасників", залучення на контрактну службу цивільних.

Як вважають у російському "міністерстві нападу", така кількість нібито необхідна для поновлення наступальних дій у напрямку Харкова. А з мобілізованих на ТОТ комплектуватимуть підрозділи зосереджені на Сватівському напрямку", - додають у Центрі.

Видається цілком імовірним, що Кремль планує таку зухвалу операцію, бо саме так воюють їхні генерали - натиском живої сили.

Читайте: Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

"Після провалу проєкту "Новоросії", яку росіяни постійно порівнювали з псевдодержавним утворенням "Донецько-Криворізька Республіка", помітна переорієнтація до плану створення реінкарнації "УРСР" зі столицею у Харкові.

Незалежно від того, чи вдасться російському війську зібрати таку кількість живої сили, наразі триває посилення та облаштування нових оборонних рубежів на кордоні з РФ. Громадянам на ТОТ загрожує мобілізація до окупаційних військ, окрім чоловіків під неї можуть підпадати також жінки-медики.

Кожен українець повинен усвідомити, що мета росіян захопити нашу державу та знищити усе, що формує українську ідентичність. Ми повинні готуватись до захисту своїх домівок на усій протяжності українського кордону з Росією та Білоруссю", - наголошують у Центрі нацспротиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується активізувати мобілізацію на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"