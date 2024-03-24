Кремль планує мобілізувати 300 тис. осіб, - Центр нацспротиву
У російському медіапросторі шириться новина про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Масовий набір в армію має поповнити лави формувань, що на цей час розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Разом з тим посиляться заходи рекрутингу та часткової мобілізації на ТОТ, завдяки актуалізованим даним під час проведення псевдовиборів. План Кремля полягає в тому, щоб ці підрозділи скерувати для нового натиску зі Сходу. На позиції вздовж кордону мають намір завести резервістів та строковиків, яких тут же агітуватимуть підписати контракт", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цей комплекс заходів має назву "Мобілізація 2.0". Заявляється про наявність плану охопити до 300 тис. осіб, в той час як за звичайного набору на строкову службу призивали 120 тис. осіб.
"Цей розрив у 180 тисяч російське військово-політичне керівництво має намір закрити через реалізацію ряду заходів: призов, роботу зі строковиками, яких мали демобілізувати, залучення резервістів і "запасників", залучення на контрактну службу цивільних.
Як вважають у російському "міністерстві нападу", така кількість нібито необхідна для поновлення наступальних дій у напрямку Харкова. А з мобілізованих на ТОТ комплектуватимуть підрозділи зосереджені на Сватівському напрямку", - додають у Центрі.
Видається цілком імовірним, що Кремль планує таку зухвалу операцію, бо саме так воюють їхні генерали - натиском живої сили.
"Після провалу проєкту "Новоросії", яку росіяни постійно порівнювали з псевдодержавним утворенням "Донецько-Криворізька Республіка", помітна переорієнтація до плану створення реінкарнації "УРСР" зі столицею у Харкові.
Незалежно від того, чи вдасться російському війську зібрати таку кількість живої сили, наразі триває посилення та облаштування нових оборонних рубежів на кордоні з РФ. Громадянам на ТОТ загрожує мобілізація до окупаційних військ, окрім чоловіків під неї можуть підпадати також жінки-медики.
Кожен українець повинен усвідомити, що мета росіян захопити нашу державу та знищити усе, що формує українську ідентичність. Ми повинні готуватись до захисту своїх домівок на усій протяжності українського кордону з Росією та Білоруссю", - наголошують у Центрі нацспротиву.
Ідіть в армію
Але без корекції по владі... без коаліаційного уряду і жорстких дій нічого не буде. Може просто сказати... Нам потрібен українській Піночет... І він був, не в такому вигляді..як реальний Аугусто....свій був.... але стадо вирішило інакше. Тепер стадо вмивається кров*ю але думати ніяк не хоче. Закінчу словами Шарля Де Голля... ** всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість*** На цьому і закінчимо!
А хто повинен робити?Влада !Вона повинна створити умови впевнненості умови для мобілізації підготовки і згуртованості суспільства.А зараз влада з людей тільки дратує і лякає .Люди вже визвіряються одни на одного .
Багато в чому погоджусь з вами, але масова примусова мобілізація серед народу в якому роками виховували егоцентризм нічого не дасть. Чи ви думаєте, що це не може привести до бунтів серед мобілізованих (які теж є вагомим аргументом), масового дезертирства і сепаратизму з колабраціонізмом? Не так просто в розгінному суспільстві вводити диктатуру і надіятись, що все буде ок (загнаним і заляканим на державу вже побільшій мірі плювати, крім злоби і ненависті це нічого не викликає в них. А наші вищестоячі вґпланують ще як вишенька на торті ввести класову мобілізацію, коли від рівня зп залежатиме чи ти підеш на фронт)
Чи опиратись на куплених клоунів з військової кафедри при ВИШАХ?
До цього потрібно правильно підійти, розпалити знову мотивацію яка була на початку, можливо пресвелюдно на Хрещатику розстріляти ОПу чи ще когось, щоб показати народу, що зміни реальні. Бо чим більше затягування гайки, тим більше шанс що різьбу колись зірве!!!!
Щодо бунтів теж би не був такий упевнений, оскільки візьмемо приклад російської імперії у першій світовій!!!
Погоджусь, що написане тут по більшій мірі вологі мрії пересічних коментаторів і втіленні в життя навряд чи будуть! Але все ж потрібно дійти до якогось варіанту, бо те що в нас зараз назвати можна лише ********* цирком!!!
Цікаво знаєте що, кого зараз не спитаєш, ніхто не признається що голосував за зеЛебобіка, і цікаво звідки ті 73%)?
Тож висновок, усі ці піймані втікачі, стрільба з румунського боку і так далі не більше ніж показуха, а можливість 840к зелених згребти одним махом це факт. І в долі я думаю всі, і тцк і менти і прикордонники!
І , щоб Ви зрозуміли... ніколи не депортувався .. і маю десяток паспортів ..заштамплених до останнього сантиметра і які стали історією..для мене!
Але ..я ще толерантно відповів чоловіку..який написав про штампи румунськими прикордонниками у паспорти бігунцям. То видно ...що Вас і депортували з полуниці у Польщі.. а ще достовірніше з шабашки у Саратовській області...)))) І Ваше...(хтось когось шукає) ..це вже треш ...РОЗУМОВИЙ!!! На цьому і закінчимо!!!)))
Доречі. Ідіть в армію
Попри все, прописані "правила гри", як частина суспільного договору, все одно потрібні..
Більшість з тих, над ким зараз майорять прапори (багатьох я знав), не збиралися воювати і, скоріш за все, чекали манни небесної...
Питання ,а що протиставиимти можемо ми на найближчі 2 роки?
Яку кількість фізично?Що буде в містах і селах що буде з економікою і логистикою і що буде з підготовкою таких людей на фронті і питання ротації і демобілізації бо хлопці невитримують вже фізично і головне де взяти кошти якщо ті гроші що зараз штати ще не проголосували дай бог щоб дали фактично будуть останні.Не кажучи питання зброї.Не кажучи про новий закон про мобілізацію де фактьично під зброю ставлять кривих косих і повним букетом.Ці коли закінчаться а вони швидко закінчаться з таким здоров'ям.Інші питання навіть писати не буду бо хто розуміє що буде далі той розуміє.Ми йдемо ,ні не так,ми прийшли до критичного моменту по фізичному ресурсу.Не кажучи про те що твориться вже всередині країні.
А ті хто по ресторанах, вже давно фейкові волонтери, інваліди чи доглядають за мертвою бабкою!!!
А не обробляють бо нема ринків збуту. І агрохолдинги кінцеві власники яких не завжди в Україні не зацікавлені заривати гроші в землю.
Тому писати що це через те що людей нема це люта *******, за яку треба ******* ломом.
Вони пишуть то же что и вы, и как вы не идут в армию. И что делать?
Забивання "косячку" в польоті на параплані?
Важно, что мы планируем и как будет это сделано.
Тільки одразу нехай московіти мають із собою, оті чорні пакети!!!
Це їм, як бонус….
весь минулий тиждень спікери ГУР МО розповідали який у кацапів кордон дирявий; як тіктоклегіони, захопивши пару хуторів, потужно просуваються в бік Уралу; як ворог змушений перекидати війська з фронту і т.д.
Тож: як можуть прийняти тисячі мобілізованих частини, яких, на думку ГУР, взагалі не існує?
Российские силовики испугались террористов.
Близкому к российским спецслужба Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно о гигантском скандале https://charter97.org/ru/news/2024/3/24/588817/ в связи с нападением на подмосковный развлекательный центр «Крокус Сити Холл» , который скрывает Кремль и особенно МВД РФ.
«На съемке регистратора момента, когда у Крокуса останавливается белый Рено и из него выскакивают вооруженные террористы, рядом виден большой фургон, а рядом с ним человек. Сразу несколько наших источников сообщили, что это фургон кинологической Службы МВД РФ, которая в этот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта «Пикника». На съемках из зала первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой (наличие табельного оружия по съемке непонятно), который, как началась стрельба, стремительно убегает», - рассказал Telegram-канал.
Более того, прямо в здании «Крокуса» находится отдел полиции Павшино. По данным «ВЧК-ОГПУ», в момент нападения он был полностью укомплектован сотрудниками.
«Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы (всего четыре человека). Полицейские предпочли сбежать. Вместо того, чтобы защищать людей, оказавшихся в опасности (а это их прямая обязанность), они сбежали, спасая себя», - рассказал Telegram-канал.