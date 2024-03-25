УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини
11 427 42

На Вінниччині ввели додаткові обмеження для перетину кордону чоловікам

молдова,кордон

На Вінниччині у прикордонній з Молдовою зоні, у напрямку Могилів-Подільського прикордонного загону ввели деякі додаткові обмеження для чоловіків.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення проведення заходів з національної безпеки і оборони та посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, режиму державного кордону та запобігання й протидії правопорушенням наказом начальника Могилів-Подільського прикордонного загону в межах відповідальності прикордонного загону запроваджено додаткові режимні обмеження", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники заявили, що в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства. Дозволено перетинати кордон особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи.

Читайте також: На Вінниччині - влучання в об’єкт інфраструктури, ворог вдарив ракетами та "шахедами"

Також дані обмеження не стосуються осіб, які прямують даними ділянками транзитом та з метою далі перетнути державний кордон. Також заборонено в’їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення.

У цих громадах та вказаних населених пунктах заборонено перебувати на берегах річки Дністер на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 до 06:00.

Дія щодо обмежень не стосується представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.

Наразі на всіх напрямках, звідки потенційно може атакувати ворог, споруджуються фортифікації та додаткові оборонні укріплення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань затримали українського прикордонника, який за значну суму переправляв у Молдову чоловіків. Також раніше чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує збільшити чисельність Держприкордонслужби на 15 тис. осіб

Вінницька область (1088) прикордонники (1126) обмеження (254)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Нагадайте за кого проголосувала Вінниччина в 2019.
Це як у договорі про позику. Великими літерами кросиві обіцянки, а дрібним шрифтом прикра правда.
показати весь коментар
25.03.2024 10:56 Відповісти
+7
у могілів-подільську перевалочна база , готелі і квартири забиті "ухилянтами" , які чекають черги на переправу - тепер все буде організовано по вищому розряду )
показати весь коментар
25.03.2024 10:52 Відповісти
+6
негоже кріпакам від панів тікати, навіть не дають наблизитися до кордону, щоб не бачили як вільні люди можуть жити
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воля!
показати весь коментар
25.03.2024 10:50 Відповісти
Нерест!
показати весь коментар
25.03.2024 11:00 Відповісти
риба!
показати весь коментар
25.03.2024 12:02 Відповісти
хотілось би, щоб сйобіків обов'язково опитували за кого вони голосували в 2019 році

і повідомляли це нам у кожній статті на тему сйобіків
показати весь коментар
25.03.2024 12:17 Відповісти
у могілів-подільську перевалочна база , готелі і квартири забиті "ухилянтами" , які чекають черги на переправу - тепер все буде організовано по вищому розряду )
показати весь коментар
25.03.2024 10:52 Відповісти
Тульчин прєвращається у ВАСЮКИ?
показати весь коментар
25.03.2024 10:54 Відповісти
Нью-Васюки ! сувора реальність сьогодення.
показати весь коментар
25.03.2024 11:11 Відповісти
"...в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів..." послуги логістики таксі зростуть в рази)
показати весь коментар
25.03.2024 10:53 Відповісти
Лайк.
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Яка ж це тупість...
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
ніхто не казав, що буде легко

обіцяли поржать - а харкаючи кров'ю чи нє виборців то не хвилювало
показати весь коментар
25.03.2024 12:15 Відповісти
Такса зросте?
Бо Вілли чекають на бізнесменів...
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Нагадайте за кого проголосувала Вінниччина в 2019.
Це як у договорі про позику. Великими літерами кросиві обіцянки, а дрібним шрифтом прикра правда.
показати весь коментар
25.03.2024 10:56 Відповісти
Думаю 73 процентов было тогда за прикольно Зе.
показати весь коментар
25.03.2024 11:03 Відповісти
Я за те, щоб за кордон не випускати людей, що голосували за Зє. Навіть жінок.
показати весь коментар
26.03.2024 01:06 Відповісти
Привітаєш своїми тупими під... бами коли в окупацію до кацапів потрапиш, ось там і дізнаєшся, що таке кріпацтво.
показати весь коментар
25.03.2024 11:53 Відповісти
ти трохи ***********

з Кацапії випускають зброд, частина з якого є підготовлені диверсанти, а інша приховані, бо на них є компромат і залишились родичі через яких можна натиснути - Україна подібним не займається

і кількість населення різна
показати весь коментар
25.03.2024 12:13 Відповісти
та звичайно, звичайно я брешу, один телемарахвон каже правду
показати весь коментар
25.03.2024 13:36 Відповісти
ти брешеш як Зєля - в кожному слові, от про марафон
показати весь коментар
25.03.2024 23:50 Відповісти
це вже дно чи ще ніт , пора вже і між областями кордони ставити з візовим режимом виїзду-в'їзду,..)

З.І. а от згадаєте мої слова через пів-року...
показати весь коментар
25.03.2024 11:09 Відповісти
100% ще й прописку повернуть
показати весь коментар
25.03.2024 11:17 Відповісти
Весенний перелет ухилянтов.
показати весь коментар
25.03.2024 11:19 Відповісти
створюється буферна зона, за рахунок її ширини намагаються виловити потенційних перебіжчиків. На трасі "Одеса- Рені" система попередньої перевірки почала використовуватися з квітня 2022р, що майже унеможливило попадання беспосередньо до кордону потенчійних втікачів та шукачів притулку в Молдові
показати весь коментар
25.03.2024 11:25 Відповісти
Нещодавно тут величезну кількість лайків збирало гасло: треба переводити країну на "ваєниє рельси", але зрадник Зе цього не робить! Що воно таке ці ваєниє рельси ніхто з горлодерів не казав. Ось нарешті побачили, але їм це чомусь не сподобалось. Дивина, та й годи
показати весь коментар
25.03.2024 11:27 Відповісти
Абсолютно вірно! І це лише частковий перехід, в окремих, незначних, питаннях. А що буде тут робитись, якщо блазень переведе повністю всю країну на військові рейки, як це передбачено законодавством? Навіть, страшно уявити...
показати весь коментар
25.03.2024 11:52 Відповісти
негоже кріпакам від панів тікати, навіть не дають наблизитися до кордону, щоб не бачили як вільні люди можуть жити
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Надеюсь "народных избранников" не причислят к "чоловікам"?
показати весь коментар
25.03.2024 13:31 Відповісти
ухилянтів у тюрми, а далі на фронт.
показати весь коментар
25.03.2024 13:32 Відповісти
Також заборонено в'їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення.

Пробачте, але це виглядає як якась гендерна сегрегація...
показати весь коментар
25.03.2024 13:34 Відповісти
ну так наші жіночки живуть своє краще життя - вільно подорожують по Європі, вільно пересуваються вулицями, вільно їздять країною, їх не вважають ухилянтами всіх поголовно, лише за те що ти носиш причандали і чхати на твою думку.
Хоча захищати по конституції країну повинні всі, але у нас ось жіночкам можна все
показати весь коментар
25.03.2024 13:41 Відповісти
Із цим ще так, а от коли вони самі кричать про ухилянтів, це точно якесь задзеркалля..

Влада робить помилки, які матимуть катастрофічні наслідки, навіть якщо війна закінчиться через місяць. Своїми недолугими діями вони посилюють чіткі лінії розколу.
показати весь коментар
25.03.2024 13:52 Відповісти
Та давайте вже прикордонники будуть закони складати, піпець якийсь ...
показати весь коментар
25.03.2024 13:37 Відповісти
Коли ця країна почне розвалюватись, - ніхто не виїде її рятувати (як ніхто не вийшов рятувати совок від розвалу), бо країна-концтабір, "рашка-2" - людям не потрібні.
показати весь коментар
26.03.2024 08:30 Відповісти
А чого ж такі укріплення не робились перед великою війною з рашкою на кордоні з Рашкою? Чого ці укріплення зараз риють в тилу на кордоні? Ви людей за дурнів тримаєте? Ви тут робите північну Корею? На кого розрахований цей абзац тексту:?

Наразі на всіх напрямках, звідки потенційно може атакувати ворог, фортифікації та додаткові оборонні укріплення.

"Потьомкинска", брехлива влада, країна.
показати весь коментар
26.03.2024 08:35 Відповісти
 
 