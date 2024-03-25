На Вінниччині ввели додаткові обмеження для перетину кордону чоловікам
На Вінниччині у прикордонній з Молдовою зоні, у напрямку Могилів-Подільського прикордонного загону ввели деякі додаткові обмеження для чоловіків.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення проведення заходів з національної безпеки і оборони та посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, режиму державного кордону та запобігання й протидії правопорушенням наказом начальника Могилів-Подільського прикордонного загону в межах відповідальності прикордонного загону запроваджено додаткові режимні обмеження", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники заявили, що в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства. Дозволено перетинати кордон особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи.
Також дані обмеження не стосуються осіб, які прямують даними ділянками транзитом та з метою далі перетнути державний кордон. Також заборонено в’їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення.
У цих громадах та вказаних населених пунктах заборонено перебувати на берегах річки Дністер на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 до 06:00.
Дія щодо обмежень не стосується представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.
Наразі на всіх напрямках, звідки потенційно може атакувати ворог, споруджуються фортифікації та додаткові оборонні укріплення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань затримали українського прикордонника, який за значну суму переправляв у Молдову чоловіків. Також раніше чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.
і повідомляли це нам у кожній статті на тему сйобіків
обіцяли поржать - а харкаючи кров'ю чи нє виборців то не хвилювало
Бо Вілли чекають на бізнесменів...
Це як у договорі про позику. Великими літерами кросиві обіцянки, а дрібним шрифтом прикра правда.
з Кацапії випускають зброд, частина з якого є підготовлені диверсанти, а інша приховані, бо на них є компромат і залишились родичі через яких можна натиснути - Україна подібним не займається
і кількість населення різна
З.І. а от згадаєте мої слова через пів-року...
Пробачте, але це виглядає як якась гендерна сегрегація...
Хоча захищати по конституції країну повинні всі, але у нас ось жіночкам можна все
Влада робить помилки, які матимуть катастрофічні наслідки, навіть якщо війна закінчиться через місяць. Своїми недолугими діями вони посилюють чіткі лінії розколу.
"Потьомкинска", брехлива влада, країна.