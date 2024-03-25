УКР
РФ атакувала Київ двома ракетами "Циркон", які вдалося збити, - ЗМІ. ФОТО

ЗМІ повідомляють, що 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.

Так, зазначає видання, над Києвом було збито дві ракети "Циркон". 7 лютого РФ також била "Цирконом" по Києву.

"При цьому, якщо після удару 7 лютого від "Циркона" залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети, то наразі стали доступні значно інформативніші уламки "Циркона"", - зазначається в матеріалі.

Уламок ракети Циркон

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві

Читайте: Наслідки ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ (20188) обстріл (30978) ракети (4183) Повітряні атаки на Київ (941)
+30
Кацапу не нравиться, что ракеты не долетают до цели, что ты от него хочешь?
25.03.2024 15:24 Відповісти
+18
За два роки піздіца ти все ще не знаєш як це працює? Без сарказму і єхидства.
25.03.2024 15:07 Відповісти
+15
ВІТАЮ ЗРВ!
25.03.2024 15:01 Відповісти
ВІТАЮ ЗРВ!
25.03.2024 15:01 Відповісти
ППО ПС ЗСУ.
25.03.2024 16:00 Відповісти
У данному випадку саме ЗРВ. Ну ще додамо РТВ. Но шось мені підсказує шо БД ЗРДН ЗРВ веде самостійно без ЦУ від АСУ КП.
25.03.2024 16:28 Відповісти
ЗРВ, це рід військ, який є у Повітряних сил, Сухопутних військ і ВМС. В даному випадку - ППО ПС ЗСУ.
25.03.2024 16:37 Відповісти
Це ви мені просвітити маєте намір на цей рахунок?
25.03.2024 17:05 Відповісти
За два роки піздіца ти все ще не знаєш як це працює? Без сарказму і єхидства.
25.03.2024 15:07 Відповісти
Ну дыыык, нах с пляжу…
25.03.2024 15:12 Відповісти
Ты сейчас в Одессе находишься?
25.03.2024 15:17 Відповісти
Понятно.
Скоро узнаем насколько ты тупой "ждун", есть умнее, а есть тупее, но похоже ты из вторых
25.03.2024 15:21 Відповісти
Пнх кацап
25.03.2024 15:33 Відповісти
VPN
25.03.2024 15:41 Відповісти
"Саша" - вибач! Але яка потреба спілкуваться з людиною на УКРАЇНСЬКОМУ сайті яка не знає не тільки української мови - але й пише з помилками російською - на рівні третього класу школи?
25.03.2024 15:45 Відповісти
/а-то тут в Одессе не бомбят\
Живеш у катакомбах, нічого не бачиш / не чуєш?
25.03.2024 15:55 Відповісти
Мариуполь как пример. Ничего не сбивали. Город в руинах. Если сбивать может и не долететь вообще. Обломки насколько я понимаю меньше вреда принесут чем сама ракета.
25.03.2024 15:12 Відповісти
"Сбивать над городом"?? А она летела не в этот же город? В поля куда-то?
25.03.2024 15:20 Відповісти
Кацапу не нравиться, что ракеты не долетают до цели, что ты от него хочешь?
25.03.2024 15:24 Відповісти
Подрыв боевой части ракеты происходит высоко над землей. Если ракету не сбить боевая часть взорвется при поражении цели, последствия будут катастрофическими. Ну и для удивлено-наивных: да, лучше, что б обломки ракеты засыпали жилой квартал, чем еона уничтожит командный пункт ввс, например.
25.03.2024 15:21 Відповісти
Ракета, котра не була збита, так само може і в житловий будинок потрапити.
Плюс внаслідок влучання - додаткові руйнування від кінетичної енергії самої ракети, детонації залишків невиробленого ракетного пального і т.д.
Тобто, збивати, однозначно. Хоча б задля мінімізації наслідків від можливих руйнувань.
25.03.2024 15:58 Відповісти
Краще коли ракета падає на житловий квартал кацапляндії, не входячи у повітряний простір України
25.03.2024 15:36 Відповісти
Ти не розумієш "розуміння бидла" - наші поставили ЗУ-23 на перехваті На підході до головної очисної станції Удар по ній - і місто запливе нечистотами А там - епідемії! Але деякі ідіоти мене запевняли що це "специально делается чтобы на нас удары привлекать" Мені самому це казали!
25.03.2024 16:28 Відповісти
Для розумово відсталих, обломки однієї впали в приватному секторі, вибуху не було, залишилась воронка від крупного уламка. Уламок другоі влучив в нежиле, кинуте приміщення, видно руйнування, жертв немає. Питання, якби іх не збили і вони попали б в свої цілі, то які були б наслідки?
25.03.2024 15:26 Відповісти
Продовжу, бо бачу часто що люди не розуміють, як це працює. Пуски зенітних раке виконуються задовго до підходу ракет ворога до цілей, в момент входу іх в т.н. зону пуска. Зустріч двох ракет трапляється в т.зв. зоні враження, спрогнозувати результат стрільб неможливо, як і те куди і як впадуть уламки, но іншого виходу як іх збивати немає .
25.03.2024 15:35 Відповісти
а сбивать не в центре города, а за городом?
показати весь коментар
Балістика падає зверху, з стратосфери, якщо вам пощастить іі збити, уламки все одно впадуть в районі цілі під впливом тяжіння
показати весь коментар
Действительно, зачем сбивать ракеты, пусть убивают кого нужно
25.03.2024 15:16 Відповісти
Вес БЧ до 400 кг, в шахеде - до 40 кг. Как думаешь, если б 10 шахедов одновременно бахнули вот в ту разваленную пристройку, что-нибудь бы осталось от зданий рядом?
25.03.2024 15:18 Відповісти
Как тебе на пальцах обьяснить. Если целая такая ракета попадет в девятиэтажку, то она сложится в пыль, там врядли кто выживет. В том месте. Будет яма и вокруг строительный мусор. И во всем квартале разрушения будут. Если осколки попадут, ну стекла выбьет, загорятся несколько квартир, может подьезд подгорит. Но в целом разрушений будет на порядок меньше.
25.03.2024 15:38 Відповісти
И второе- никто не знает, какая конечная цель ракеты.
25.03.2024 15:39 Відповісти
Троє вже на кічі, ще когось підселять.
25.03.2024 15:02 Відповісти
25.03.2024 15:04 Відповісти
25.03.2024 15:07 Відповісти
ключове визначення гіперзвукової ракети - вона може маневрувати і міняти курс на швидкості >5 махів, через що її неможливо збити. Ці ж ракети летіли по тупо балістичній траєкторії і їх збили старенькі Петріоти. Тобто - або це були не циркони, або ж ці циркони зовсім не гіперзвукові…
25.03.2024 15:37 Відповісти
Так нехай маневрує. А коли зайде у щільні шари атмосфери, тут ми її у грохнемо
25.03.2024 15:39 Відповісти
Не дуже по маневруєш на швидкості 5000км/год. Циркон це майже не керована болванка, для доставки ядерної боєголовки. Там точність не дуже важлива.
25.03.2024 15:59 Відповісти
Якщо дотримуватись цього визначення з урахуванням маневрування, то гіперзвукових ракет взагалі щє не існує, бо не існує гіперзвукових двигунів.
25.03.2024 16:20 Відповісти
ага, вони існують тільки в уяві кацапів)
25.03.2024 16:56 Відповісти
...что имеющиеся обломки позволят провести более глубокий анализ таинственной ракеты: дать точный ответ на тип двигателя, систему наведения, использовании материалы и тому подобное. Этот анализ позволит оценить реальные возможности "Циркона" и уровень технологий, который сейчас достижим рф...
25.03.2024 19:43 Відповісти
🙏
25.03.2024 15:06 Відповісти
25.03.2024 15:08 Відповісти
Точно, ***** анало говнет. Цей півтораметровий дрищ і тіні своеї боїться, при найменшому шороху обсираеться з ніг до голови. Стремітельная неконтроліруемая діарея називаеться.
25.03.2024 16:16 Відповісти
Аналога пуйлу в мире нет.
25.03.2024 16:23 Відповісти
І з цирконами кацапи обісралися. А ***** так пишалося "ефєктам марожєнага")
25.03.2024 15:09 Відповісти
Це еХВект коли ***** ним намазується, а потім ********* з ******* потім облизують?
25.03.2024 15:17 Відповісти
Окурок какой-то.
25.03.2024 15:12 Відповісти
на путина похож
25.03.2024 15:25 Відповісти
25.03.2024 16:27 Відповісти
против Патриота нет приема
25.03.2024 15:24 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86458 У столиці кав'ярня продовжує працювати після вибухів, поруч з баристою розтрощене вікно.
25.03.2024 15:27 Відповісти
Ну , є хтось крутіший за хлопців з ППО?
Фантастика!!!
25.03.2024 15:30 Відповісти
Хіба що хлопці з піхоти. Героям слава
25.03.2024 15:38 Відповісти
касаби пдрси
25.03.2024 15:47 Відповісти
Американському Петріоту в руках українських ППО-ПРОшників до фені, кинжал чи циркон, збивають все, що в повітрі.
Слава їм !!!
25.03.2024 16:19 Відповісти
Анал говнєт від сруськага міра прутіна…
25.03.2024 16:33 Відповісти
Хотіли малюків з їх професійним св'ятом привітати - налякали малюків столичного дитсадочка. #єрово тільки, що тривогу оголосили під час вибухів - щось мабуть не очікували, що вдарять засвітло. Ну, таке...
25.03.2024 16:35 Відповісти
Я вже взагалі перестаю щось розуміти. Вдарили Цирконом, чи вдарили балістикою?
Чи тим і іншим? Скільки було ракет?
25.03.2024 16:54 Відповісти
Балістичним Цирконом.
25.03.2024 18:23 Відповісти


Захопили ракету повністю. Технології термостійких матеріалів, дизайну можна скопіювати, щоб створити свою україньску гіпер ракету.
25.03.2024 18:58 Відповісти
виглядає як рубіроїд
25.03.2024 19:43 Відповісти
 
 