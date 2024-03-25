РФ атакувала Київ двома ракетами "Циркон", які вдалося збити, - ЗМІ. ФОТО

ЗМІ повідомляють, що 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.

Так, зазначає видання, над Києвом було збито дві ракети "Циркон". 7 лютого РФ також била "Цирконом" по Києву.

"При цьому, якщо після удару 7 лютого від "Циркона" залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети, то наразі стали доступні значно інформативніші уламки "Циркона"", - зазначається в матеріалі.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві

Читайте: Наслідки ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж