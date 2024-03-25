УКР
Наслідки ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва наразі відомо про 7 постраждалих. Пошкоджено нежитлову будівлю.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві

Наслідки ракетного удару по Києву
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціллю балістичних ракет були приміщення, де перебували високопосадовці СБУ, - Kyiv Post про атаку на Київ

Автор: 

просто капець..., будівля розвалилась на дзуськи...
25.03.2024 14:02 Відповісти
Только чудо спасло то что людей в здании не оказалось или что ракета не влетела в хрущовки стоящие рядом. Зато весь мир обговаривает теракт на рашке
25.03.2024 14:09 Відповісти
Зараз напишуть .... це кацапи помстились за Крокус Або ще якусь нісенітницю ! Скільки можна вже пояснять, що у ***** все йде по плану: знищити всю економіку України, зламати опір та стійкість українців ! Для цього всі засоби придатні. У будь-який час, у будь-який спосіб. Європа тягне з допомогою, щоб потім, коли ворог зміцнішає, зламати його опір з більшими втратами та витратами ? Добре, що Ганс та Жак не загинуть у тій м'ясорубці ? ! А фермер-поляк буде й далі зупиняти вантажівки, бо йому заплатять за те, що він не вирощує ? І це Європа, демократична з християнськими цінностями, з хрестиками, з Папою, з Патріархом ? Не зупинили варвара в Алепо. Ось і маємо варвара вже в Європі.
25.03.2024 14:13 Відповісти
Головний терорист це путін з своєю злочиною клікою ,куди там різним: іділ ,хесбола ,талібан та іншим терористичним організаціям .Цей чорт вбив понад сто тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,а мільйони людей вигнав з своїх домівок ,Дуже заговорили про теракт в підмосковї, рашисти кожен день вбивають мирних жителів включаючи дітей і світ мовчить.
25.03.2024 14:45 Відповісти
Це уламки будівлю розвалили? Чи все ж таки було пряме влучання?
25.03.2024 15:46 Відповісти
 
 