Наслідки ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва наразі відомо про 7 постраждалих. Пошкоджено нежитлову будівлю.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві





















































Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

