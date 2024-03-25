Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідно надіслати "дуже чіткий сигнал" про те, що якщо російські ракети знову порушать повітряний простір країни НАТО, вони будуть збиті.

Про це він сказав для Fox News., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви наголосив, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

