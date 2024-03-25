УКР
3 266 30

Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідно надіслати "дуже чіткий сигнал" про те, що якщо російські ракети знову порушать повітряний простір країни НАТО, вони будуть збиті.

Про це він сказав для Fox News., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви наголосив, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Польща (8987) ракети (4183) Ландсбергіс Габріелюс (216)
Топ коментарі
+16
Треба все збивати. Літаки теж.
показати весь коментар
25.03.2024 15:48 Відповісти
+13
Навіть у МЗС Латвії знають як потрібно діяти, а деякі військові на заході все шмарклі жують.
показати весь коментар
25.03.2024 15:58 Відповісти
+12
Ну, це ж не фури з українським зерном, котре можна висипати в багно. Тут сцикотно гоноровим панам - кацапи можуть "павтаріть", як з літаком Качинського...
показати весь коментар
25.03.2024 15:55 Відповісти
Треба все збивати. Літаки теж.
показати весь коментар
25.03.2024 15:48 Відповісти
А как же фєрмєри водящіє хороводи внізу?
Нє, нє треба. нехай летять, навіщо ці ексКАЛації.
показати весь коментар
25.03.2024 15:51 Відповісти
Ну, це ж не фури з українським зерном, котре можна висипати в багно. Тут сцикотно гоноровим панам - кацапи можуть "павтаріть", як з літаком Качинського...
показати весь коментар
25.03.2024 15:55 Відповісти
Навіть у МЗС Латвії знають як потрібно діяти, а деякі військові на заході все шмарклі жують.
показати весь коментар
25.03.2024 15:58 Відповісти
а тому що там і тут боролися з більшовиками
показати весь коментар
25.03.2024 16:30 Відповісти
ОК, МЗС Литви.
показати весь коментар
25.03.2024 17:18 Відповісти
Da on nepopuliarni Litve,no kak ne strano ego partija on predsedatel ejio uvereno vygrala vybori i eta partija rulit stranoj.Vot i teper po ego mnneniju otsranili vojenogo ministra Anusauska kotori byl sami populiarni ego partiji,i postavili drugogo radikalnogo kak Jarosa poxozego
показати весь коментар
25.03.2024 17:40 Відповісти
Mr. Landsbergis, I sincerely admire the size of your balls 👏
показати весь коментар
25.03.2024 15:59 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту статті. Ландсбергіс не сказав, що ракети треба збивати, він лише "заявив, що необхідно надіслати "дуже чіткий сигнал" про те, що якщо російські ракети знову порушать повітряний простір країни НАТО, вони будуть збиті." Цікаво, в чому полягатиме той "дуже чІткий сигнал"?
показати весь коментар
25.03.2024 16:01 Відповісти
Може три гудки?
показати весь коментар
25.03.2024 16:02 Відповісти
Цілком можливо.
показати весь коментар
25.03.2024 16:03 Відповісти
Ландсбергіс сказав, що дії Польщі - помилка. Ну, за логікою ... Але ж він не посадовець НАТО. А поляки вже назвали 100500 nie dotykaj mnie!
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
Ага, збивати. А раптом збита ракета впаде на справжніх захисників Польщі - фермерів, що блокують кордон? Або на вантажі, які їдуть на Рашку транзитом через *********?
показати весь коментар
25.03.2024 16:02 Відповісти
Будуть збивати обісцяними штанами поляків...
показати весь коментар
25.03.2024 16:06 Відповісти
Наші Балтійські друзі прекрасно розуміють, хто ворог, а хто друг і правильно висловлюються. Або, наприклад, Туреччина. Кацапська шайтан-арба залетіла до Туреччини з території Сирії на 25 секунд і була негайно збита. 25 секунд хватило туркам, щоб показати, хто хозяїн неба в Туреччині. А шо поляки? 39 секунд польоту ракети хватило, щоб поляки, які сміливо і героїчно, ризикуючи своїм життям, борються з українським зерном обісралися з ніг до голови. Як кажуть китайці, пани виявилися паперовими тиграми. Тфу на них, сцикунів.
показати весь коментар
25.03.2024 16:09 Відповісти
"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення"

ОДИН?????? Та це вже 4та чи п'ята ракета, яка залітає в повітряний простір потужної НАТИ... Це ВЖЕ розцінено як заохочення, а Польща чи ж не відверто сказала "нє, якщо не по нам, то хай собі літають"
показати весь коментар
25.03.2024 16:28 Відповісти
Да что вы говорите? Неужели дошло?
показати весь коментар
25.03.2024 17:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
Божечки! Та це ж майже готова поезія:

Російські ракети над країнами НАТО
Необхідно збивати, необхідно збивати!
)))
показати весь коментар
25.03.2024 17:40 Відповісти
І буде поєздато, зовсім поєздато.
показати весь коментар
25.03.2024 17:58 Відповісти
А как же потом польским фермерам ***** в глаза смотреть.
показати весь коментар
25.03.2024 17:45 Відповісти
Ну с одной стороны это так. А с другой, идея не сбивать ракету выглядит рационально, если они не угрожает: обломки тоже не исчезают.

Это Украина не может себе позволить не сбивать, а Польша может.
показати весь коментар
25.03.2024 17:48 Відповісти
Ну, это как посмотреть. Тогда и Беларусь, с территории которой атаковали Украину, тоже не при делах. Союзники (если они настоящие) так себя не ведут.
показати весь коментар
25.03.2024 18:00 Відповісти
Як ракета зіб'ється з курсу рукожопих сруських - тоді може і побачимо
показати весь коментар
25.03.2024 18:02 Відповісти
Молодець! Бо як не збивати вони і над Чехію почнуть літати
показати весь коментар
25.03.2024 19:06 Відповісти
Скільки до поляків ракети не летіли,вони не збили ні одної.Така статистика.
показати весь коментар
25.03.2024 19:10 Відповісти
 
 