США попереджали Росію про можливий теракт ІДІЛ у Москві, - Держдепартамент

США на початку березня передали російській стороні докладну інформацію про потенційний теракт у місці скупчення людей в районі Москви на основі даних розвідки та стеження за угрупованням ІДІЛ.

Про це розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми попередили уряд Росії на початку березня про запланований терористичний напад у Москві, який був потенційно націлений конкретно на скупчення людей, включно з концертами",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер зазначив, що американська сторона передала росіянам попередження в приватному порядку, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження – в межах обов’язку попереджати всіх – союзників чи противників – про загрозу терактів.

Крім того, представник Держдепу зазначив, що США 7 березня видали попередження своїм громадянам про можливу підготовку теракту в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про теракт у "Крокусі": Спроба пов’язати напад з Україною - це ще один прояв кремлівської пропаганди

Міллер також нагадав, що кілька місяців тому США так само попередило уряд Ірану про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ, що також сталося згодом на іранській території.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.