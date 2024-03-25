УКР
США попереджали Росію про можливий теракт ІДІЛ у Москві, - Держдепартамент

міллер,метью

США на початку березня передали російській стороні докладну інформацію про потенційний теракт у місці скупчення людей в районі Москви на основі даних розвідки та стеження за угрупованням ІДІЛ.

Про це розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми попередили уряд Росії на початку березня про запланований терористичний напад у Москві, який був потенційно націлений конкретно на скупчення людей, включно з концертами",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер зазначив, що американська сторона передала росіянам попередження в приватному порядку, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження – в межах обов’язку попереджати всіх – союзників чи противників – про загрозу терактів. 

Крім того, представник Держдепу зазначив, що США 7 березня видали попередження своїм громадянам про можливу підготовку теракту в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про теракт у "Крокусі": Спроба пов’язати напад з Україною - це ще один прояв кремлівської пропаганди

Міллер також нагадав, що кілька місяців тому США так само попередило уряд Ірану про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ, що також сталося згодом на іранській території.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Держдепартамент США (1675) росія (67880) теракт (1070) ІДІЛ (307)
У прутіна кукуха зовсім з'їхала. ******* його по макітрі
25.03.2024 20:58 Відповісти
Мені впало в око слідуюче. Демократи США попередили Іран про можливий напад ІДІЛ, ті дозволили йому статися. Попередили росіян ті теж дозволили теракт. Висновок: диктатура якою б вона навіть не була, у які гасла б не рядилася, навіть не намагається і не намагатиметься захистити своїх громадян.
25.03.2024 20:59 Відповісти
Вони не шукали, вони боялися звинуватити путінський режим.
25.03.2024 21:01 Відповісти
Теракт в "Крокусе" - звено в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского киевского режима - Путин
https://t.me/smotri_media/78198
25.03.2024 20:56 Відповісти
У прутіна кукуха зовсім з'їхала. ******* його по макітрі
25.03.2024 20:58 Відповісти
Мені впало в око слідуюче. Демократи США попередили Іран про можливий напад ІДІЛ, ті дозволили йому статися. Попередили росіян ті теж дозволили теракт. Висновок: диктатура якою б вона навіть не була, у які гасла б не рядилася, навіть не намагається і не намагатиметься захистити своїх громадян.
25.03.2024 20:59 Відповісти
Будь-яка влада завжди захищає тільки себе. Тільки диктатури роблять це ефективніше, бо не повинні навіть робити вигляд, що зв'язані якимось умовностями.
25.03.2024 21:30 Відповісти
Тут цікаве інше - Нідерланди шукали терористів 8 років, а роззсія 2 години.
25.03.2024 21:00 Відповісти
Вони не шукали, вони боялися звинуватити путінський режим.
25.03.2024 21:01 Відповісти
Здуріли чи що.
25.03.2024 21:03 Відповісти
А нах*я вони їх попереджали? Переживають?
25.03.2024 21:04 Відповісти
США имеет собственную директиву по борьбе с терроризмом. По этой директиве они всегда и всех предупреждают о террористической угрозе. Таково отношение Америки к террору.
25.03.2024 21:07 Відповісти
Так кацапи самі являються терористами.
25.03.2024 21:09 Відповісти
На данный момент нет ни одного документа подтверждающего этот статус юридически. А значит, следую букве закона, США продолжает выполнять взятые на себя, в одностороннем порядке, обязательства.
25.03.2024 21:12 Відповісти
Хороші у нас союзники.
25.03.2024 21:18 Відповісти
Если бы не они... неизвестно чтобы сейчас от Украины осталось. Сколько бы стоил доллар? 300 грн, или 200 рублей? Был бы свет, или ещё с прошлого года нет? Были украинские дети в Польше или в Краснодаре? Писали бы на Цензоре, что я пишу на собачьем языке, или за Украинский сидели бы в подвалах? Я не пытаюсь преуменьшать героизм Украинского народа, но считаю, что следует быть реалистом, оценивая заслуги союзников Украины. Когда мне дают пистолет, а не автомат для борьбы с врагом, у которого пулемет. Я буду благодарен за пистолет. Это лучше, чем ничего.
25.03.2024 21:42 Відповісти
В Другу Світові росклади були трошки інакші, мяко кажучи.
25.03.2024 21:50 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Всё было иначе. Но Чехословакию сдали, Польшу разделили ну и т.д. Да, была Великая Британия, объявившая войну, но это не спасло ни Чехословакию, ни Польшу. Ах да, в разделе Польши, в составе красной армии, участвовали и мои предки, коренные украинцы из-под Купянска, до того пережившие все голодоморы. А их дочери остались живы (одна из них моя прабабушка) только благодаря тому, что немцы, во время оккупации отдавали им гостинцы от своих семей из Германии.
P.S. Не пытаюсь никого оправдать, тем более нацизм и рашизм. Я лишь хочу сказать, что хорошо, что развитый Мир помогает Украине. Да мало, да медленно, но как есть.
25.03.2024 22:08 Відповісти
Ну так найди других. Вон рядом совсем, Орбан, Фицо, аж трусятся , так хотят в союзники. Попробуй Кима, у него снаряды лишние. Можно Китай еще.
25.03.2024 23:02 Відповісти
Yes. Big powerful countries agree that they should have the monopoly on inflicting death and destruction through the use of their military. No matter how many civilians die in the process, such killings will never be called "terrorism". But the big boys are ********* afraid that some desperate people, hurt and humiliated, or indoctrinated, to an extent that they no longer value their lives or those of others, come to their nice homes and start sharing the pain. Now, that is called "terrorism". It is a weapon of the weak, and the big boys, despite their differences, all agree it should be nipped in the bud. We can do it to anyone anywhere in the world, but under no circumstances can it be done to us. As such, terrorism is a highly manipulative concept.
25.03.2024 21:26 Відповісти
Ну вот хотя бы что бы потом ткнуть Путьку харей в гамно, когда он начинает волать про "украинский след".
25.03.2024 22:58 Відповісти
Ці ідіоти дійсно вважають що це ІДІЛ а не сама фсб зробила??!!
25.03.2024 21:05 Відповісти
Думаю що ІДІЛ дійсно. Просто думаю, що диктатурі вигідно щоб були теракти. Особливо коли чужими руками. Тоді не потрібно напружуватися потрібно тільки залякати громадян. Тому і подальші теракти так само пропустять. Це ж не гамселити мирних людей в Україні і інших країнах балістичними чи хімічними ракетами вночі чи бити своїх росіян за вихід з табличкою на червону площу.
25.03.2024 21:15 Відповісти
Как вроде тот ИГИл не из Кремля управляется, ага.
25.03.2024 23:05 Відповісти
А чи не все нам однаково, хто і де "двохсотить" рашистів: "таджики", ІДІЛ, ФСБ або ще хтось? Чим більше тим краще ...
25.03.2024 23:03 Відповісти
Porfiry Petrovitch sank back in his chair, as though he were amazed at the question.

"Who is the murderer?" he repeated, as though unable to believe his ears. "Why, you, Rodion Romanovitch! You are the murderer," he added, almost in a whisper, in a voice of ******* conviction.
25.03.2024 21:11 Відповісти
you are such an idiot!
25.03.2024 21:46 Відповісти
Та задовбали ви з тим трахтором. На чорта ви йому стільки уваги приділяєте, лицеміри?
25.03.2024 21:48 Відповісти
Та путлєра вже вас звинувачує, тому не попереджайте їх не хай самі вирішують свої проблеми!!!
25.03.2024 21:50 Відповісти
А зачам ИГИЛу нужен был теракт в ********* ?
25.03.2024 22:38 Відповісти
Тому що росіяни дістали навіть їх своєю діяльністю.
25.03.2024 23:06 Відповісти
 
 