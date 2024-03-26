УКР
Середня швидкість ракети "Циркон" - 9000 км/год, до Одеси летить менше хвилини, - Сили оборони

циркон

Ворожа ракета "Циркон", якою війська РФ, ймовірно, вдарили 25 березня по Києву, здатна розвивати середню швидкість 9 тисяч кілометрів на годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Середня швидкість ракети – 9000 км/год. Часто більше", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони Півдня, "Циркон" долітає:

🔴 Одеса, Херсон, Миколаїв - до 1 хвилини

🔴 Запоріжжя, Дніпро - до 2,5 хвилин

🔴 Кропивницький - до 3 хвилин.

За даними ЗМІ, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон". Втім, офіційного підтвердження наразі немає.

Також читайте: Ціллю балістичних ракет були приміщення, де перебували високопосадовці СБУ, - Kyiv Post про атаку на Київ

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 10 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві

Топ коментарі
+10
Та навіщо це писати? Чмобіки, Т-55, Т-34, мангали, ракет на 2-3 запуски, гигигигиги......
Чи зрозуміє колись більшість, що проти України сильний ворог, який має яку-неяку, але технологічну та промислову базу, що залишилась після розпаду СРСР, та певною мірою навіть розвивалась. Коли вже діти телемарафону подорослішають та зрозуміють що лопатами Кулеби нічого не зробиш, потрібно стрімко розвивати власний ВПК, хоча б в тих сферах, де це не потребує надмірно багато часу?
показати весь коментар
26.03.2024 09:39 Відповісти
+7
удивление или нет а факт долетают и херачат..у нас даже в том количестве котором ****** Украину каждый день кацапы Шахеды и то не наладили выпуск чтобы их по 3-4 десятка каждую ночь утюжить..
показати весь коментар
26.03.2024 09:27 Відповісти
+5
а кусок асфальта с дороги долетает как пук Вовы.. Вова ля где ******* украинские??А тварь???
показати весь коментар
26.03.2024 09:24 Відповісти
а кусок асфальта с дороги долетает как пук Вовы.. Вова ля где ******* украинские??А тварь???
показати весь коментар
26.03.2024 09:24 Відповісти
Доцільність наведених ТТХ викоикає деякий подив.
показати весь коментар
26.03.2024 09:25 Відповісти
удивление или нет а факт долетают и херачат..у нас даже в том количестве котором ****** Украину каждый день кацапы Шахеды и то не наладили выпуск чтобы их по 3-4 десятка каждую ночь утюжить..
показати весь коментар
26.03.2024 09:27 Відповісти
викоикає
викликає
показати весь коментар
26.03.2024 09:33 Відповісти
Мені цікаво за скільки хвилин ракета "Циркон" долітає до Парижа, Берліна, США, перевізників в Польщі, Румунії
показати весь коментар
26.03.2024 09:28 Відповісти
Що ж, українці дуже раді
показати весь коментар
26.03.2024 09:29 Відповісти
2,5 кілометрів за одну секунду - це не х*й собачий
показати весь коментар
26.03.2024 09:31 Відповісти
Тобто, путя не пиндів, коли казав про 9 МАХів...
показати весь коментар
26.03.2024 09:36 Відповісти
пиндів. Експерти стверджують що максимальна швидкість 7махів
показати весь коментар
26.03.2024 10:02 Відповісти
Тоді середня швидкість на траєкторії ~6 мах.
показати весь коментар
26.03.2024 10:13 Відповісти
Припустим, що це так..
9000 - це багато...
Але проти дит-садка---
Проти школи, -
Це як?

Це проти правил...
Це терор...

***** світом править?
Московький мордор?

Тож, хай не дивуються москвичі-
Що на свято, на Пікнік
Їм їм прилетить втик-

Бажаючих багато...
показати весь коментар
26.03.2024 09:37 Відповісти
Тут вчора у коментарях ікспєрд аня писала що це не циркони. Що циркони та онікси це крилаті, а не балістика...
показати весь коментар
26.03.2024 09:39 Відповісти
Вона права.
показати весь коментар
26.03.2024 09:52 Відповісти
Аня, визнай вже що ти обісралася...
показати весь коментар
26.03.2024 09:56 Відповісти
Так ото ж. За 10 років сраного патронного заводу не збудували.
показати весь коментар
26.03.2024 09:44 Відповісти
Beta Human, як виборця зеленського та його злочинного кодла, хочу запитати: а що конкретно збудували для оборони саме за останні П'ЯТЬ років
показати весь коментар
26.03.2024 10:45 Відповісти
Те саме що і за перші п'ять )))
показати весь коментар
26.03.2024 11:29 Відповісти
Ще раз спитаю адепта зе-секти , що твої обранці зробили для обороноздатності країни? Не набридло весь час перекладати відповідальність на попередників? Ти вибрав "гідніших", от і розкажи про ціну свого вибору.
показати весь коментар
26.03.2024 11:46 Відповісти
Нічого не зробили, як і попередники. Влаштовує така відповідь?
показати весь коментар
26.03.2024 11:48 Відповісти
Ще раз, свідок зе-покращень , питаю, що зробило злочинне зе-кодло на сьогодні такого, заради чого ти за них проголосував? Тільки прошу, без згадок "про попередників", бо вже смішно від такої тупості
показати весь коментар
26.03.2024 12:04 Відповісти
А коли була відновлена ЗСУ, яку донищив Янукович, за якого ви голосували?
показати весь коментар
27.03.2024 02:22 Відповісти
А це не ви кричали, що Порошенко наживається на війні й обурювались військовим податком. Вам до вподоби "нада проста пєрєстать стрєлять" і мініст Таран, який не використовував виділені кошти, що потім йшли на ВЕЛИКЕ БУДВНИЦТВО.
показати весь коментар
27.03.2024 02:30 Відповісти
не бреши , бо за попередні 5 років таки трохи робилося. ті ж стугни та богдана, міномет передвижний, нептун
показати весь коментар
26.03.2024 12:20 Відповісти
Маєш повне право мати свою точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
26.03.2024 21:16 Відповісти
Цирконами стріляють з кораблів😡 То ж треба продовжувати бити по флоту 🔥🛥️
показати весь коментар
26.03.2024 09:39 Відповісти
Ви так кажете... тут не знаеш за що хапатися. Там дрони, там онікси, там міги, там кораблі. Багато є чим стріляти?
показати весь коментар
26.03.2024 09:43 Відповісти
Вряд ли Циркон может лететь в среднем со скоростью 9тыс. км/ч, для для этого нужно немерянное количество топлива. Судя по описанию в в качестве маршевого там прямоточно-воздушный двигатель, т.е. лететь ему надо в воздухе. На большой высоте он может и развить такую скорость, но как только снизится, то скорость начнёт быстро снижаться, а при приближении к цели будет просто сверхзвуковой. Была бы скорость близкой к заявленной, то киевляне бы видели её из за нагрева как ярко горящий болид, чего не было.
показати весь коментар
26.03.2024 14:51 Відповісти
"Загалом, схема пуску "Циркону" виглядає наступним чином. Після "мінометного" старту й виходу ракети з шахти починає працювати розгінний ступінь, який забезпечує виведення "Циркону" на значну висоту та його першочерговий розгін до швидкостей на яких може почати працювати гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.Вже за його рахунок "Циркон", який здійснює політ на висоті у декілька десятків кілометрів, досягає на маршевій ділянці польоту постійної швидкості до 5,5 Маха. Політ на цій ділянці здійснюється у розрідженій атмосфері, що дозволяє зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.Але швидкість у 5,5 Маха для "Циркона" не є максимальною, бо у районі цілі він починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. У цей час корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які дозволяє витримати спеціальне теплоізоляційне покриття. Водночас вже ближче до землі швидкість "Циркона" вже не є гіперзвуковою, хоча й надвисокою - 4,5 Маха.Таким чином ЗМ22 "Циркон", як й вважалось, немає гіперзвукової швидкості на кінцевій ділянці. Але використання гіперзвукового прямоточного двигуна відрізняє його від Х-47 "Кинжал", де ракета просто прискорюється до таких швидкостей."
Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/3m22_tsirkon_vijavivsja_lishe_chastkovo_giperzvukovim_stali_vidomi_shvidkosti_ta_tochnij_tip_dviguna-14844.html
показати весь коментар
26.03.2024 23:27 Відповісти
 
 