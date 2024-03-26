Середня швидкість ракети "Циркон" - 9000 км/год, до Одеси летить менше хвилини, - Сили оборони
Ворожа ракета "Циркон", якою війська РФ, ймовірно, вдарили 25 березня по Києву, здатна розвивати середню швидкість 9 тисяч кілометрів на годину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.
"Середня швидкість ракети – 9000 км/год. Часто більше", - йдеться у повідомленні.
За даними Сил оборони Півдня, "Циркон" долітає:
🔴 Одеса, Херсон, Миколаїв - до 1 хвилини
🔴 Запоріжжя, Дніпро - до 2,5 хвилин
🔴 Кропивницький - до 3 хвилин.
За даними ЗМІ, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон". Втім, офіційного підтвердження наразі немає.
Атака балістикою на Київ 25 березня
Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 10 постраждалих.
У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві
викоикає
викликає
9000 - це багато...
Але проти дит-садка---
Проти школи, -
Це як?
Це проти правил...
Це терор...
***** світом править?
Московький мордор?
Тож, хай не дивуються москвичі-
Що на свято, на Пікнік
Їм їм прилетить втик-
Бажаючих багато...
Чи зрозуміє колись більшість, що проти України сильний ворог, який має яку-неяку, але технологічну та промислову базу, що залишилась після розпаду СРСР, та певною мірою навіть розвивалась. Коли вже діти телемарафону подорослішають та зрозуміють що лопатами Кулеби нічого не зробиш, потрібно стрімко розвивати власний ВПК, хоча б в тих сферах, де це не потребує надмірно багато часу?
