Середня швидкість ракети "Циркон" - 9000 км/год, до Одеси летить менше хвилини, - Сили оборони

Ворожа ракета "Циркон", якою війська РФ, ймовірно, вдарили 25 березня по Києву, здатна розвивати середню швидкість 9 тисяч кілометрів на годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Середня швидкість ракети – 9000 км/год. Часто більше", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони Півдня, "Циркон" долітає:

🔴 Одеса, Херсон, Миколаїв - до 1 хвилини

🔴 Запоріжжя, Дніпро - до 2,5 хвилин

🔴 Кропивницький - до 3 хвилин.

За даними ЗМІ, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон". Втім, офіційного підтвердження наразі немає.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 10 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві