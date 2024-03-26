УКР
В Угорщині скандал через аудіозапис щодо корупції в уряді Орбана

орбан

В Угорщині оприлюднили аудіозапис, на якому чути голос колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги. Чиновниця нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство АР.

Запис оприлюднив Петер Мадяр, який є колишнім чоловіком Варги, а сьогодні активним опозиціонером та противником прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Петер Мадяр, угорський опозиціонер
Петер Мадяр, опозиціонер

Колишній політичний інсайдер Мадяр зазначає, що оприлюднив цю розмову, щоб викрити масштаби корупції в Угорщині серед посадовців та уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан про вибори до Європарламенту: Ми повинні окупувати Брюссель

Він опублікував запис у Facebook і YouTube у вівторок вранці, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Юдіт Варга, колишня міністрка юстиції Угорщини
Юдіт Варга, колишня міністрка юстиції Угорщини

"Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити", - розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.

У вівторок вранці Мадяр передав запис до прокуратури, щоби в подальшому його використали як доказ у розслідуванні.

Варга також не стала мовчати і обвинуватила колишнього чоловіка у домашньому насиллі і сказала, що заяву пробила під тиском. "Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", - написала Варга. Мадяр заперечив її звинувачення в окремій публікації на своєму Facebook.

Читайте: Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW

Під час виступу у Будапешті 15 березня Мадяр сповістив численній публіці, що хоче створити нову партію, аби кинути виклик Орбану.

Багато хто в Угорщині критикує нинішній уряд та вважає політичну систему в країні глибоко вкоріненою автократією.

Мадяр виступив проти офіційної корупції в Угорщині, звинувативши Орбана у допомозі олігархічній системі. Зокрема, він обвинуватив у корупції Антала Рогана, керівника відомства прем'єр-міністра Орбана.

Антал Рогана, керівник відомства прем'єр-міністра Орбана
Антал Рогана, керівник відомства прем'єр-міністра Орбана

Опублікований запис вказує на нібито причетність Рогана до корупційних схем, а також показує, що Роган керував зусиллями зі зміни доказів у суді.

Також читайте: Угорщина готова розвивати співпрацю з РФ у секторах, де немає санкцій, - Сійярто

