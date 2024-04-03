Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на розгляд парламенту вже цього тижня, - Стефанчук

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - зазначив спікер.

Він нагадав, що Президент підписав ухвалений Радою закон про зниження віку мобілізаційного призову з 27 до 25 років. Крім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного та законопроєкт, який встановлює певні гарантії для військових.

"І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну.... Ще раз підкреслю, я переконаний, що у нас буде потенціал на найближчі засідання Верховної Ради винести його до зали", - резюмував Стефанчук.

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