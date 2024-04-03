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Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на розгляд парламенту вже цього тижня, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - зазначив спікер.

Він нагадав, що Президент підписав ухвалений Радою закон про зниження віку мобілізаційного призову з 27 до 25 років. Крім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного та законопроєкт, який встановлює певні гарантії для військових.

"І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну.... Ще раз підкреслю, я переконаний, що у нас буде потенціал на найближчі засідання Верховної Ради винести його до зали", - резюмував Стефанчук.

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Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) мобілізація (3017) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+11
А що там з законопроектом про заборону РПЦвУ (УПЦ ФСБ)? Дєрьмак не дозволяє? Скільки він вже пилом припадає?
А скільки піде часу на всі правки? А через скільки років бубочка його підпише? Чи після 20 травня він стане В.О. і буде посилатись на це, щоб не підписувати?
Де звернення до КСУ про роз'яснення ситуації з легітимністю Президента після 20 травня? Знов дєрьмак не дозволяє?
Падло ти, коливан, безвільне і продажне падло!
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03.04.2024 21:27
+10
Боже мой ,как счастливо мы жили до весны 2019!
Правильно говорят
Что имеем - не храним
Потерявши- плачем...
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03.04.2024 21:14
+9
Не друга, а перша гілка влади. У нас Парламентсько-Президентська форма правління... Була... До дєрьмаківців....
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03.04.2024 21:29
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Та ви шо??! А що так рано??!
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03.04.2024 21:07 Відповісти
хммм.......
так, голосувати, нема кому.
всі забили.
тільки безкутна, на посту.
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03.04.2024 21:08 Відповісти
от прийде президент представите за вимогою конституціїзакон й побачить власноочно- немає коаліції , треба робити як в Ізраїлі...
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03.04.2024 21:10 Відповісти
Стефанчук - секссимвол ЗЕленої влади і сором України.
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03.04.2024 22:13 Відповісти
ОСОБИСТО ПРЕЗИДЕНТ?
АЛЬООО стефанчук, ти як друга за рангом рівна президенту гілка влади , скажеш вовці прийти представити закон , як
ОСОБИСТО КОНСТИТУЦІЙНО ВІДПОВІДАЛЬНІЙ ВЛАДНІЙ ГІЛЦІ?
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03.04.2024 21:09 Відповісти
Не друга, а перша гілка влади. У нас Парламентсько-Президентська форма правління... Була... До дєрьмаківців....
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03.04.2024 21:29 Відповісти
ну він всього спікер ПАРЛАМЕНТУ-
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03.04.2024 21:52 Відповісти
Який красень на фото)
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03.04.2024 21:12 Відповісти
Легінь...
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03.04.2024 21:21 Відповісти
«Легінь»- це якби він був у надлегкій категорії. Він скорше виглядає як «Вагінь».
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03.04.2024 22:04 Відповісти
Сумоист, нах...
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03.04.2024 22:26 Відповісти
Бо вагітний .
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03.04.2024 21:23 Відповісти
Мабуть автобуса очікує..
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03.04.2024 21:35 Відповісти
Боже мой ,как счастливо мы жили до весны 2019!
Правильно говорят
Что имеем - не храним
Потерявши- плачем...
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03.04.2024 21:14 Відповісти
Зато поржали...
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03.04.2024 22:00 Відповісти
Виносьте вже, *****! З музикою!

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03.04.2024 21:19 Відповісти
Та то вони вже заносять!
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03.04.2024 21:36 Відповісти
Этот законопроект про то, как провалить мобилизацию по заданию Ху#ла.
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03.04.2024 21:22 Відповісти
Цю морду хто хоче захищати?
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03.04.2024 21:24 Відповісти
Теща, бо матеріально заінтересована.
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03.04.2024 21:39 Відповісти
*********, скільки ви його тягати будете?
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03.04.2024 21:26 Відповісти
Як у кінокомедії "Уікенд у Берні", коли труп тягали по острову, роблячи вигляд, ніби він живий.

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03.04.2024 21:44 Відповісти
А що там з законопроектом про заборону РПЦвУ (УПЦ ФСБ)? Дєрьмак не дозволяє? Скільки він вже пилом припадає?
А скільки піде часу на всі правки? А через скільки років бубочка його підпише? Чи після 20 травня він стане В.О. і буде посилатись на це, щоб не підписувати?
Де звернення до КСУ про роз'яснення ситуації з легітимністю Президента після 20 травня? Знов дєрьмак не дозволяє?
Падло ти, коливан, безвільне і продажне падло!
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03.04.2024 21:27 Відповісти
Воювати за гундяєвське РПЦ, яка досі парить міски людям на НЕокупованій Україні, це просто триндець.
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03.04.2024 21:31 Відповісти
ох, бляха! який спритний у нас спікер...
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03.04.2024 21:27 Відповісти
Це або повне лайно, яке потрібно що завалити мобілізацію і викликати заворушення в країні. Або цей закон буде провалено на голосуванні.
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03.04.2024 21:31 Відповісти
Та невже? А що сталось? Навіть закінчення війни чекати не будете?
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03.04.2024 21:32 Відповісти
свиня ти жирна,зелена,гидотна!
шоб ти **** подохла в муках! стефанчук,ти не людина,ти гієна!
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03.04.2024 21:36 Відповісти
Всі так "моляться" на цей закон. Нічого не зміниться: як була війна - так і буде, як була мобілізація (яка не припинялася) - так і буде. Тільки люди в коментарях *********
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03.04.2024 21:45 Відповісти
А цей, що на фото готовий мобілізуватися?
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03.04.2024 21:52 Відповісти
Замість танка буде.
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03.04.2024 21:59 Відповісти
Можуть винести. А може і ні. А все тому, що хтось среться взяти на себе відповідальність, яка прямо прописана в Конституції. Мав подати, і проголосували б вже давно. А ще ліпше - забезпечити виконання існуючого закону. А не Зендосити кожен день, як найнятий актор для відволікання, поки підлеглі розкрадають до чого руки встигають дотягнутись.
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03.04.2024 21:53 Відповісти
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03.04.2024 21:58 Відповісти
Крокодилы, бегемоты, А-а-а! Обезьяны, кашалоты, А-а-а! И зеленый попугай! А-а-а! И зеленый попугай!
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03.04.2024 22:11 Відповісти
Схоже вислів "Пика, хоч пацюки бий", взяли із Хрякончука, може нехай пан на власному прикладі покаже любов до країни? В окоп то може і не влізе, але пузо таке що від куль хлопців як "щит" буде захищати
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03.04.2024 22:09 Відповісти
Е-е-е-е-е-е-е-е, *****, а куди так спішити, ще тільки, ****, квітень 24-го!
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03.04.2024 22:11 Відповісти
Це в законі також пропишуть. З язиком чи без?

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03.04.2024 22:16 Відповісти
нос в нос с американским законом про финансирование помощи...
коллеги на всю голову
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03.04.2024 22:21 Відповісти
Також можуть і не винести. Це не новина, а гамно.
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03.04.2024 22:36 Відповісти
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03.04.2024 22:45 Відповісти
А що з пикою?
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03.04.2024 22:46 Відповісти
"Зелень заборонила будь-кому і щось говорити і представляти інтереси як України так і її народу. Тільки перші особи вирішують, що, де і коли.
Далі - ідеолог Арахамія:
" "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"."
Давайте дочекаємось результатів "разборок" "(с) -f/u.

З.І. "Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. (с)"-f/u/
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03.04.2024 22:50 Відповісти
А депутатів СН вже всіх зловили та у ВР повернули?
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03.04.2024 23:28 Відповісти
Класна робота у чувака. Може внесуть, а може і не внесуть… А де результат це х..й его знає. Головне яке меню у столовій, щоб не схуднути
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03.04.2024 23:42 Відповісти
Це він схуд.
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03.04.2024 23:44 Відповісти
а шо й то делали \более приличные люди\ те же англичане?
3 сентября (через два дня, а не два года) National Service (Armed Forces) Act 1939
обязательное вступление в вооруженные силы всех мужчин в возрасте от 18 до 41 года. исключения: отказчики от военной службы по соображениям совести, люди, которых считали «непригодными с медицинской точки зрения», а также люди, работавшие на защищенных должностях, таких как инженерное дело.
апрель 41г - призыв женщин 20-30 лет и бездетных вдов потом расширили на замужних женщин (кроме женщин, которые были беременны или имели маленьких детей). потому как надо было еще всякие заводы обеспечивать\транспорт\впк\оружие и т.п.

плюс всякие "экстренные полномочия" а-ля аресты и расстрелы за мародерство (тут конечно сам себя не застрелишь) предоставление граждан и их имущества военным\беженцам по мере необходимости, отключение электричества населению и перекидывание для производства, продуктовые карточки и т.п.

у нас, конечно, смотреть тошно явно не Англия и явно не лорды в парламентах, к сожалению.
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04.04.2024 01:52 Відповісти
Танцы с бубном! Уже все понятно из последних саммитов! Мы вам даем немного денег, вы их воруете как захотите, воюете, до тех пор, пока у вас людшки не закончатся, ((а дальше сами, как справитесь ( и это я не про Украину ,а про керманичев!)))
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04.04.2024 08:04 Відповісти
Ті не часті випадки коли жулька говорить народу правду, зокрема про мобілізацію, не перебуваючи у владі.

https://www.youtube.com/watch?v=I5NSQXg9hBs
https://www.youtube.com/watch?v=4K3T1i57MQI
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04.04.2024 21:13 Відповісти
 
 