Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на розгляд парламенту вже цього тижня, - Стефанчук
Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - зазначив спікер.
Він нагадав, що Президент підписав ухвалений Радою закон про зниження віку мобілізаційного призову з 27 до 25 років. Крім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного та законопроєкт, який встановлює певні гарантії для військових.
"І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну.... Ще раз підкреслю, я переконаний, що у нас буде потенціал на найближчі засідання Верховної Ради винести його до зали", - резюмував Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
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так, голосувати, нема кому.
всі забили.
тільки безкутна, на посту.
АЛЬООО стефанчук, ти як друга за рангом рівна президенту гілка влади , скажеш вовці прийти представити закон , як
ОСОБИСТО КОНСТИТУЦІЙНО ВІДПОВІДАЛЬНІЙ ВЛАДНІЙ ГІЛЦІ?
Правильно говорят
Что имеем - не храним
Потерявши- плачем...
А скільки піде часу на всі правки? А через скільки років бубочка його підпише? Чи після 20 травня він стане В.О. і буде посилатись на це, щоб не підписувати?
Де звернення до КСУ про роз'яснення ситуації з легітимністю Президента після 20 травня? Знов дєрьмак не дозволяє?
Падло ти, коливан, безвільне і продажне падло!
шоб ти **** подохла в муках! стефанчук,ти не людина,ти гієна!
коллеги на всю голову
Далі - ідеолог Арахамія:
" "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"."
Давайте дочекаємось результатів "разборок" "(с) -f/u.
З.І. "Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. (с)"-f/u/
3 сентября (через два дня, а не два года) National Service (Armed Forces) Act 1939
обязательное вступление в вооруженные силы всех мужчин в возрасте от 18 до 41 года. исключения: отказчики от военной службы по соображениям совести, люди, которых считали «непригодными с медицинской точки зрения», а также люди, работавшие на защищенных должностях, таких как инженерное дело.
апрель 41г - призыв женщин 20-30 лет и бездетных вдов потом расширили на замужних женщин (кроме женщин, которые были беременны или имели маленьких детей). потому как надо было еще всякие заводы обеспечивать\транспорт\впк\оружие и т.п.
плюс всякие "экстренные полномочия" а-ля аресты и расстрелы за мародерство (тут конечно сам себя не застрелишь) предоставление граждан и их имущества военным\беженцам по мере необходимости, отключение электричества населению и перекидывание для производства, продуктовые карточки и т.п.
у нас, конечно,
смотреть тошноявно не Англия и явно не лорды в парламентах, к сожалению.
https://www.youtube.com/watch?v=I5NSQXg9hBs
https://www.youtube.com/watch?v=4K3T1i57MQI