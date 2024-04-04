Голова Татарстану Мініханов після атаки дронів: Не розраховуйте на ППО

Очільник російського регіону Татарстан Рустам Мініханов після атаки безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську закликав керівників підприємств не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", - сказав Мініханов. Які саме завдання вирішує ППО, він не пояснив.

Мініханов також заявив, що атака на "Алабугу Політех" в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську "показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані".

Читайте: Україна не використовувала іноземну зброю під час ударів по об’єктах у Татарстані, - ГУР

Він закликав екстрені служби завжди бути готовим до надзвичайних ситуацій. При цьому він не сказав, як саме керівники підприємств і муніципалітетів мають захищатись від атак.

"Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", - зазначив Мініханов.

Також читайте: ООН про атаку дронами на завод у Татарстані: "Закликаємо припинити напади на цивільну інфраструктуру"

Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.