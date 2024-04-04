Голова Татарстану Мініханов після атаки дронів: Не розраховуйте на ППО
Очільник російського регіону Татарстан Рустам Мініханов після атаки безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську закликав керівників підприємств не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", - сказав Мініханов. Які саме завдання вирішує ППО, він не пояснив.
Мініханов також заявив, що атака на "Алабугу Політех" в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську "показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані".
Він закликав екстрені служби завжди бути готовим до надзвичайних ситуацій. При цьому він не сказав, як саме керівники підприємств і муніципалітетів мають захищатись від атак.
"Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", - зазначив Мініханов.
Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.
Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.
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По-перше, русня ніколи не буде відкрито "кришити батон" на владу. Пониють у вконтактіках і тєлєгах, та й поготів.
По-друге, у них є чарівне слово "зато". А зато ми хохлам сєйчас как насипєм, вся хохляндія будєт виглядєть как та наша общага.
А взагалі цей висер тягне на діскрєдітацію.
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