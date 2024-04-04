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Голова Татарстану Мініханов після атаки дронів: Не розраховуйте на ППО

татарстан

Очільник російського регіону Татарстан Рустам Мініханов після атаки безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську закликав керівників підприємств не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", - сказав Мініханов. Які саме завдання вирішує ППО, він не пояснив.

Мініханов також заявив, що атака на "Алабугу Політех" в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську "показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані".

Читайте: Україна не використовувала іноземну зброю під час ударів по об’єктах у Татарстані, - ГУР

Він закликав екстрені служби завжди бути готовим до надзвичайних ситуацій. При цьому він не сказав, як саме керівники підприємств і муніципалітетів мають захищатись від атак.

"Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", - зазначив Мініханов.

Також читайте: ООН про атаку дронами на завод у Татарстані: "Закликаємо припинити напади на цивільну інфраструктуру"

Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Автор: 

безпілотник (4079) НПЗ (587) Татарстан (37)


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Топ коментарі
+7
Ми любім отсутствующєє пво татарстана🥰
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04.04.2024 08:44
+5
Так, у нас різне сприйняття.
По-перше, русня ніколи не буде відкрито "кришити батон" на владу. Пониють у вконтактіках і тєлєгах, та й поготів.
По-друге, у них є чарівне слово "зато". А зато ми хохлам сєйчас как насипєм, вся хохляндія будєт виглядєть как та наша общага.
А взагалі цей висер тягне на діскрєдітацію.
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04.04.2024 08:47
+4
воодушевляюще)представляю если бы у нас такое в открытую заявили,на сколько страниц на том же цензоре комментов накатали бы)
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04.04.2024 08:40
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воодушевляюще)представляю если бы у нас такое в открытую заявили,на сколько страниц на том же цензоре комментов накатали бы)
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04.04.2024 08:40 Відповісти
Так, у нас різне сприйняття.
По-перше, русня ніколи не буде відкрито "кришити батон" на владу. Пониють у вконтактіках і тєлєгах, та й поготів.
По-друге, у них є чарівне слово "зато". А зато ми хохлам сєйчас как насипєм, вся хохляндія будєт виглядєть как та наша общага.
А взагалі цей висер тягне на діскрєдітацію.
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04.04.2024 08:47 Відповісти
А чому б і ні?. В п.дарів Панцирі і ТОри у воєнторгах продаються.
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04.04.2024 08:54 Відповісти
Так, всевишній дає вам шанс звільнити свій народ від панування кацапів. Але ви ним не скористаєтесь, бо окацаплені.
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04.04.2024 08:59 Відповісти
ПВО решает другие задачи даааа... это С 300 обстреливают Украину.. ну ну.. суки и ********
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04.04.2024 09:33 Відповісти
На мапу подивіться. Татарстан оточений кацапами з усіх боків.
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04.04.2024 10:38 Відповісти
Світ їбанувся.
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04.04.2024 08:41 Відповісти
Як у нас в 2014: сепарів майже розгромили, але росія не могла цього допустити, і втрутилась особисто (звідти й Іловайськ).
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04.04.2024 08:45 Відповісти
От тільки у Ірану і Ізраілю нема спільного кордону.
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04.04.2024 09:07 Відповісти
Буде ракетний пінг-понг, і увесь "свободний" БК до "Петріотів" піде туди.
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04.04.2024 09:10 Відповісти
В них свої є.
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04.04.2024 10:07 Відповісти
Коли почнеться дощ, своїх не вистачить.
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04.04.2024 10:11 Відповісти
Ціна "стурбованості" і "занепокоення"
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04.04.2024 08:55 Відповісти
Иран может атаковать Израиль в течение 48 часов, - https://www.voxnews.al/english/kosovabota/mediat-e-huaja-cia-informon-izraelin-se-irani-pritet-ta-oje-brend-i62569 Voxnews

ЦРУ предупредила Израиль ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Ранее высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на нападение, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.

По словам Al Mayadeen, Иран планирует комбинированную атаку с «дождем» беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

Израильские воздушные силы уже в боевой готовности. В регионе начались проблемы с GPS.
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04.04.2024 09:05 Відповісти
Вот бы Израиль жахнул ядеркой по тегерану. Шоб эти ****** неподмытые, чурки с половыми тряпками на головах сдохли как тараканы от яда. Шобы этих мразей к ****** там всех испепелило
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04.04.2024 09:06 Відповісти
Ты больной на голову, пойди подлечись, придурок. У тебя во всех сообщениях ядерные бомбы, серная кислота, и бочки с ядерными отходами.
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04.04.2024 10:55 Відповісти
українці, як раз, дуже розраховують на кацапське ппо.
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04.04.2024 08:42 Відповісти
Ми любім отсутствующєє пво татарстана🥰
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04.04.2024 08:44 Відповісти
Роздайте усім парасольки
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04.04.2024 08:48 Відповісти
Як потомок Чінгісхана ,він пропонує вірнопідданим чухати потилицю та діставати з-під юрт луки та стріли та збивати самим " хішний жєлєзний птіса" .
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04.04.2024 08:50 Відповісти
"Тримайтесь подалі від стратегічних об'єктів".
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04.04.2024 08:51 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...(с)
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04.04.2024 08:56 Відповісти
Спасение нападающих - дело рук самих нападающих...(с)
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04.04.2024 09:02 Відповісти
...будет суждено сгореть,никогда не утонет... мокши с болот мацковии по другому не понимают...
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04.04.2024 09:07 Відповісти
Я думаю им нужно выйти из состава рашки. Тогда ничего прилетать не будет.
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04.04.2024 09:00 Відповісти
..Очень хорошая Новость,по уничтожению мокшанских заводов!!!Жги Еще...Слава Великой Ukraine...
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04.04.2024 09:05 Відповісти
Ну що, беріть ляпавки і гойда. Взагалі то було б круто повторити роєм з безпілотників і щоб щодня.
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04.04.2024 09:17 Відповісти
Миллион дронов в год, по 3000 дронов в день. Из этих 3000, легко можно 500 на каждоночную атаку выделять
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04.04.2024 10:57 Відповісти
На древніх європейських топографічних картах ареалом проживання татар визначена місцевість на Сході Монголії. Акурат в районі річки Халхін-Гол. То може отєц народов срср всіх татар переселити на історічєскую родіну. Вернути потомків войска чингіза додому.
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04.04.2024 09:52 Відповісти
На давніх європейських картах Велика Татарія простягається від Дону до Тихого океану.
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04.04.2024 10:36 Відповісти
Войско Чінгіза складалось з велих та малих орд від Манжурії і на Захід. Більшість повернули взад. А решта осіли на берегах Волги і Північному Кавказі.
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04.04.2024 23:02 Відповісти
Булгари (народоутворючий етнос татар) прийшли на Волгу ще в доолегові часи.
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05.04.2024 10:14 Відповісти
Будуть патрулювати територію з дробовиками і мухобойками на подовжених держаках.
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04.04.2024 10:32 Відповісти
 
 