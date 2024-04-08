МЗС Китаю заперечує співробітництво та допомогу Росії у війні проти України

Пекін заперечує надання Росії військової допомоги у війні проти України та стверджує, що належним чином контролює торгівлю та передачу озброєння різним країнам.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ.

Речниця прокоментувала заяви видання Bloomberg про передачу Китаєм геолокацій українських важливих об’єктів для російських ударів.

"Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання", - сказала Мао.

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Також вона додала, що Китай не був стороною, яка призвела до української кризи, саме так Пекін називає війну в Україні.

"Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил", - заявила дипломат, та підкреслила, що Китай не отримував би жодної вигоди від такої допомоги РФ.

Мао також назвала відносини Китаю та Росії "нормальними" і закликала світову спільноту не обмежувати права китайських компаній.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем’єром уряду КНР Хе Ліфеном у китайському місті Гуанчжоу в суботу попередила його про значні наслідки для компаній із Китаю, якщо вони підтримуватимуть війну Росії проти України.

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