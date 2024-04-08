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Новини Війна
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МЗС Китаю заперечує співробітництво та допомогу Росії у війні проти України

мао,нін

Пекін заперечує надання Росії військової допомоги у війні проти України та стверджує, що належним чином контролює торгівлю та передачу озброєння різним країнам.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ.

Речниця прокоментувала заяви видання Bloomberg про передачу Китаєм геолокацій українських важливих об’єктів для російських ударів.

"Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання", - сказала Мао.

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Також вона додала, що Китай не був стороною, яка призвела до української кризи, саме так Пекін називає війну в Україні.

"Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил", - заявила дипломат, та підкреслила, що Китай не отримував би жодної вигоди від такої допомоги РФ.

Мао також назвала відносини Китаю та Росії "нормальними" і закликала світову спільноту не обмежувати права китайських компаній.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем’єром уряду КНР Хе Ліфеном у китайському місті Гуанчжоу в суботу попередила його про значні наслідки для компаній із Китаю, якщо вони підтримуватимуть війну Росії проти України.

Також читайте: Китай посилює підтримку Росії, - Блінкен

Китай (4532) допомога (8304)


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Топ коментарі
+14
Одні 8 років звизділи "нас там нет"
Інші звиздять "мы не паманаем"
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08.04.2024 11:59
+12
Наче ніхто не знає що Китай такі самі а то й більші брехуни ніж Засрашка!
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08.04.2024 11:58
+8
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08.04.2024 12:04
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Наче ніхто не знає що Китай такі самі а то й більші брехуни ніж Засрашка!
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08.04.2024 11:58 Відповісти
Було б дивно,як би вони це підтверджували...
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08.04.2024 13:20 Відповісти
乌克兰军队目前使用的Mavic3和FPV无人机是哪个国家生产的？ ？ ？ ？如果中国想彻底禁止乌克兰获取大量无人机，他们完全可以这样做。那么中国为何允许乌克兰获得该设备呢？ ？ ？ ？ ？
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09.04.2024 02:05 Відповісти
Одні 8 років звизділи "нас там нет"
Інші звиздять "мы не паманаем"
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08.04.2024 11:59 Відповісти
Який молодець китай! "Різним країнам" озброєння передає, а росії - ні!
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08.04.2024 11:59 Відповісти
Виходять на трибуну, брешуть на увесь світ -- і оон сприймає це як належне.

Потім зі ще більшої сцени брешуть москалі. Всім пох.
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08.04.2024 12:01 Відповісти
Справа в тому, що Китай все збуває
через КНДР.
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08.04.2024 12:24 Відповісти
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08.04.2024 12:04 Відповісти
Хтось називає це китайською мудрістю, хтось - китайською хитрістю.
Але це типове китайське лицемірство.
Не здивований я.
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08.04.2024 12:06 Відповісти
А вони напряму може й не допомагають.А через кіма,то таке,не рахується
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08.04.2024 12:11 Відповісти
Вони просто сидять на своєму березі річки і чекають
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08.04.2024 12:25 Відповісти
Ну вони поки чекають, і самі можуть подохнути. До того ж там за спиною теж їх чекають. Ворогів у китайців повно
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08.04.2024 12:43 Відповісти
П*здять...
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08.04.2024 12:14 Відповісти
Іран теж заперечує...
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08.04.2024 12:28 Відповісти
Китай саме зараз може спокійно і швидко напроти себе відтяпати величезний шмат землі для себе і швидко заселити китайцями,але для цього не треба вухами хлопати.
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08.04.2024 15:04 Відповісти
А що ще Кітай може сказати, окрім заперечення? Невже хтось чекає, що вийде представник держави і проголосить: так, Кітай постачає росії зброю, дає координати для ракетних ударів.
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08.04.2024 15:29 Відповісти
Maman pourquoi la ministre a-t-elle un si grand nez ?
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08.04.2024 15:29 Відповісти
Я китаєць. І я сам продовжую надавати безпілотну допомогу своїм друзям з українських військових. Я не думаю, що Росія є для нас надійним партнером. Якби Росія не мала ядерної зброї, наша китайська армія давно б перетнула Уральські гори й окупувала їх. Далекий Схід, Владивосток і острів Сахалін спочатку належали Китаю, але російські загарбники окупували нашу територію і винищували китайців. Тепер Китай стверджує, що як нейтральна країна ми не будемо брати участь у конфліктах між жодною зі сторін. Але ви бачите, що обсяг торгівлі між Росією та Китаєм дуже простий, тому європейські компанії припинили постачання, тому росіяни можуть замовляти тільки Китай. Наша країна також залишається відкритою для України та Польщі. . . . Це найелементарніша логіка. Торгівля цивільною продукцією не обмежена.
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09.04.2024 02:02 Відповісти
 
 