Посольство Росії у Вільнюсі дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова, - ЗМІ

Посольство Росії у Литві дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова. Правоохоронці розслідують ці події, але поки що нікого не затримали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

7 і 8 квітня вночі невідомі кидали запалювальні суміші у посольство Росії у Вільнюсі. Вперше дипломатичне представництво атакували о 2:15 ночі 7 квітня, вдруге - через добу, о 2:46 ночі 8 квітня.

Як повідомляють литовські ЗМІ, пляшки із запалювальними речовинами кидали не зі сторони основного входу, який охороняється, а з протилежного боку, де розташовується консульський відділ.

Читайте також: Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко

За попередніми даними, кинута в ніч на неділю пляшка з горючою рідиною не загорілася, загорівся тільки вміст пляшки, кинутої в ніч на понеділок.

При цьому на території посольства є камери відеоспостереження. На кадрах видно, як людина кидає коктейль Молотова, ці матеріали співробітники охорони посольства передали правоохоронцям.

У зв’язку з нападом поки що нікого не арештували. У МЗС Росії ситуацію не коментували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передала Україні бронетранспортери М577