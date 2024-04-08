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Новини
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Посольство Росії у Вільнюсі дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова, - ЗМІ

посольство

Посольство Росії у Литві дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова. Правоохоронці розслідують ці події, але поки що нікого не затримали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

7 і 8 квітня вночі невідомі кидали запалювальні суміші у посольство Росії у Вільнюсі. Вперше дипломатичне представництво атакували о 2:15 ночі 7 квітня, вдруге - через добу, о 2:46 ночі 8 квітня.

Як повідомляють литовські ЗМІ, пляшки із запалювальними речовинами кидали не зі сторони основного входу, який охороняється, а з протилежного боку, де розташовується консульський відділ.

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За попередніми даними, кинута в ніч на неділю пляшка з горючою рідиною не загорілася, загорівся тільки вміст пляшки, кинутої в ніч на понеділок.

При цьому на території посольства є камери відеоспостереження. На кадрах видно, як людина кидає коктейль Молотова, ці матеріали співробітники охорони посольства передали правоохоронцям.

У зв’язку з нападом поки що нікого не арештували. У МЗС Росії ситуацію не коментували.

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Литва (2382) посольство рф (330) коктейль Молотова (34)


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Топ коментарі
+10
Аплодую стоячи..
Ще аби кремль закидали...
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08.04.2024 17:03
+10
На меморіал Крокус-Сіті у Вільнюсі принесли відро гівна.

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08.04.2024 17:36
+9
цей коктейль вигадали фіни саме для Молотова
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08.04.2024 17:06
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Затримайте і видайте премію на матеріали для коктейлів
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08.04.2024 17:02 Відповісти
хоч одна добра новина на сьогодні
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08.04.2024 17:11 Відповісти
це був не напад - це була вечірка з коктейлями
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08.04.2024 18:19 Відповісти
У зв'язку з нападом поки що нікого не арештували. У МЗС Росії ситуацію не коментували.
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08.04.2024 19:00 Відповісти
Аплодую стоячи..
Ще аби кремль закидали...
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08.04.2024 17:03 Відповісти
цей коктейль вигадали фіни саме для Молотова
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08.04.2024 17:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nJzhQiFuEk8 https://www.youtube.com/watch?v=nJzhQiFuEk8

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08.04.2024 17:39 Відповісти
"...але поки що нікого не затримали" не дай Бог, щоб когось затримали.
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08.04.2024 17:07 Відповісти
оркі, а що з їпалом???), це вже не -- нАпАдєніє на гасударЬство??,,),,
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08.04.2024 17:10 Відповісти
Туда местная вата ходила гологсовать за *****. Ждут российские танки. Плохо им. Их бедненьких ущемляют.
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08.04.2024 17:18 Відповісти
Geri lietuviai! BRAVO!
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08.04.2024 17:23 Відповісти
Дякуємо, невідомим героям !!
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08.04.2024 17:32 Відповісти
На меморіал Крокус-Сіті у Вільнюсі принесли відро гівна.

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08.04.2024 17:36 Відповісти
...кацапам простіше було би "підпалити свій рейхстаг" у себе десь на Московії, будь-який..
звісно, тоді складніше буде звинуватити у цьому конкретно Литву, але коли такі дрібниці зупиняли кацапофашистів, якщо стоїть мета "повоювати з самой НАТОЙ" і ********** шукаються підходящі "Гляйвицькі інциденти"
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08.04.2024 17:38 Відповісти
Таджики?
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08.04.2024 18:38 Відповісти
це можу бути провокацією рашкой. казус белі. Слава ЗСУ!
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08.04.2024 18:39 Відповісти
Друзі,не будьте Божими коровами! Це робить сама русня,готують казус-беллі перед нападом на Литву для рубки сувалкського коридору! Через Польшу бояться рубати,вони знають яке там бардзо моцноє і узброєнне Войско Польскіє.....
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08.04.2024 18:52 Відповісти
Бог в поміч!
Литва вскочила в НАТУ !
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08.04.2024 19:04 Відповісти
ФСБ не дремлет
Умеет организовать нападение на себя
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08.04.2024 19:25 Відповісти
Таке має відбуватись в кожній європейській столиці ,біженців багато могли влаштувати під рашиськими посольствами на жаль мовчать і спокійно спостерігають як рашисти нищать Україну.
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08.04.2024 19:29 Відповісти
Які прекрасні правоохоронці в Литві, дуже правильно розуміють службу не те шо наші.
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08.04.2024 20:00 Відповісти
Нові часи - нові традиції...
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08.04.2024 20:39 Відповісти
 
 