Посольство Росії у Вільнюсі дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова, - ЗМІ
Посольство Росії у Литві дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова. Правоохоронці розслідують ці події, але поки що нікого не затримали.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
7 і 8 квітня вночі невідомі кидали запалювальні суміші у посольство Росії у Вільнюсі. Вперше дипломатичне представництво атакували о 2:15 ночі 7 квітня, вдруге - через добу, о 2:46 ночі 8 квітня.
Як повідомляють литовські ЗМІ, пляшки із запалювальними речовинами кидали не зі сторони основного входу, який охороняється, а з протилежного боку, де розташовується консульський відділ.
За попередніми даними, кинута в ніч на неділю пляшка з горючою рідиною не загорілася, загорівся тільки вміст пляшки, кинутої в ніч на понеділок.
При цьому на території посольства є камери відеоспостереження. На кадрах видно, як людина кидає коктейль Молотова, ці матеріали співробітники охорони посольства передали правоохоронцям.
У зв’язку з нападом поки що нікого не арештували. У МЗС Росії ситуацію не коментували.
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Ще аби кремль закидали...
звісно, тоді складніше буде звинуватити у цьому конкретно Литву, але коли такі дрібниці зупиняли кацапофашистів, якщо стоїть мета "повоювати з самой НАТОЙ" і ********** шукаються підходящі "Гляйвицькі інциденти"
Литва вскочила в НАТУ !
Умеет организовать нападение на себя