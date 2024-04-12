УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 141 0

13 квітня на Миколаївщині оголошено днем жалоби

жалоба

13 квітня у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 квітня, в Миколаївській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу загинули 5 осіб.

Читайте: Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини: Загинув чоловік, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1790) Миколаївська область (2254) жалоба (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 