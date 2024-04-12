13 квітня на Миколаївщині оголошено днем жалоби
13 квітня у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 13 квітня, в Миколаївській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу загинули 5 осіб.
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