УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 393 0

Волонтерка зазнала поранення під час обстрілу росіянами Куп’янська-Вузлового

Обстріли Харківської області.

Через обстріл російськими військами Куп’янська-Вузлового у Харківській області поранення дістала волонтерка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Отримала тілесні ушкодження 37-річна волонтерка", - ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, сьогодні протягом дня ворог завдав ударів по Харкову та ще п'яти населених пунктах області. Унаслідок атак одна людина загинула та ще одна постраждала.

У Харкові росіяни поцілили ракетою по телевізійній вежі.

Автор: 

обстріл (28183) Харківщина (6054) жертва (246)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 