Волонтер получила ранения при обстреле россиянами Купянска-Узлового

Из-за обстрела российскими войсками Купянска-Узлового в Харьковской области ранения получила волонтер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 22 апреля около 16:30 российские военнослужащие в очередной раз обстреляли поселок Купянск-Узловой. Получила телесные повреждения 37-летняя волонтер", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, сегодня в течение дня враг нанес удары по Харькову и еще пяти населенным пунктам области. В результате атак один человек погиб и еще один пострадал.

В Харькове россияне ударили ракетой по телевизионной вышке.