Зеленський провів засідання Ставки: захист об’єктів, ситуація на фронті, виробництво озброєння
Президент України Володимир Зеленський провів 25 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Провів Ставку. Сьогодні основне питання – захист.
Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - повідомив Зеленський.
Інші питання якя обговорювались на Ставці - ситуація на фронті та виробництво зброї.
"Також отримали зведення з фронту. Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним.
Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - зазначив президент.
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Як результат, вирок отримала держава. Зараз вона стікає кров'ю...
Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.
И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.
И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.
Почему?
Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.
Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.
Следствие?
Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....
Том Купер
Я теж на "Черную каракатицу"