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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: захист об’єктів, ситуація на фронті, виробництво озброєння

Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів 25 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Провів Ставку. Сьогодні основне питання – захист.

Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - повідомив Зеленський.

Інші питання якя обговорювались на Ставці - ситуація на фронті та виробництво зброї.

"Також отримали зведення з фронту. Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним.

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Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - зазначив президент.

Автор: 

Зеленський (23667) Ставка (134)


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Топ коментарі
+15
Після відставки Залужного суцільні пройоби та відступи.де та ****** безугла?
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25.04.2024 18:20
+14
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25.04.2024 18:26
+13
Прям как сталин. Наш вождь! Отец народов. Величайший лидер современности! За Владимира Александровича! Слава Украине!
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25.04.2024 18:20
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Прям как сталин. Наш вождь! Отец народов. Величайший лидер современности! За Владимира Александровича! Слава Украине!
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25.04.2024 18:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 18:22 Відповісти
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25.04.2024 18:26 Відповісти
👏
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25.04.2024 20:27 Відповісти
Гарний сарказм!))) Вошь народа!
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25.04.2024 18:33 Відповісти
Булаб це нормальна ставка цього гундосого півня в перші ж дні прмдушили
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25.04.2024 20:05 Відповісти
Після відставки Залужного суцільні пройоби та відступи.де та ****** безугла?
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25.04.2024 18:20 Відповісти
За*упа невиноватая, ее дерьмак надро*ил.
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25.04.2024 18:24 Відповісти
На фронті кацапський прорив 115 бригада не змогла втримати кацапів в Очеретино тому 47-ма сьогодні змушена була залишити Бердичів та Семенівку.кацапи обходили їх з флангу.
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25.04.2024 18:46 Відповісти
Бердичі,клята розкладка
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25.04.2024 18:47 Відповісти
Все так и должно было быть после снятия Залужного, я в этом ни минуты не сомневался и написал 9 -го февраля другану в ватцапе - это писец.
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25.04.2024 19:20 Відповісти
Судячи з того як часто зелупа проводить ставки, схоже йому там встановили нову розважальну систему (IFE), таку саму, як на його літаку в 2023р... Щоб здитиніла гнусава нікчема могла бавитись, поки дорослі дядьки проміж собою спілкуються щодо ситуації на фронті.
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25.04.2024 18:30 Відповісти
Хіба мама винувата , що дитина дурнувата?
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25.04.2024 18:37 Відповісти
самокритика?
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25.04.2024 19:05 Відповісти
Віриш в альтернативну геніальність гундосика, чи він ще навчиться?
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25.04.2024 20:24 Відповісти
Провів Ставку. Невеличка перерва на доклад до ФСБ, тепер щось розкажу і вам....
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25.04.2024 18:37 Відповісти
Швиденько доклад в ФСБ, доки нічого не забув. З цим там строго...
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25.04.2024 18:55 Відповісти
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25.04.2024 18:39 Відповісти
напаливон
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25.04.2024 18:41 Відповісти
Про шошлики шось було? Адже скоро майскіє!
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25.04.2024 18:48 Відповісти
Тупоголовий османський віслюк!!! Щоб ти здохло, недолуге!!!! Залужний - наш Президент!!
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25.04.2024 18:51 Відповісти
А по суті щось говорили?
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25.04.2024 18:52 Відповісти
Скоро перше травня - обговорювали шашлики, пивасик та розважальну програму на природі.
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25.04.2024 18:56 Відповісти
Краще не проводив би ?
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25.04.2024 18:59 Відповісти
Треба було, козлик зелений, 5 років назад проводити засідання про випуск зброї! А ви, колаборанти, все просрали...
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25.04.2024 19:13 Відповісти
Свое, награбленное, они не просрали, а Украина - то таке...
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25.04.2024 19:24 Відповісти
Фатальная ошибка генерала Сергея Кривоноса, который перекрыл взлетело-посадочную полосу одного известного аэропорта, через который клоун планировал бегство.
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25.04.2024 19:25 Відповісти
: "Я ваш вирок".

Як результат, вирок отримала держава. Зараз вона стікає кров'ю...
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25.04.2024 19:27 Відповісти
Это подводит меня к следующей теме, вызванной вопросом, который я получил из Украины несколько дней назад: в частности, речь шла о коррупции в ЗСУ.

Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.

И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.

И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.

Почему?

Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.

Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.

Следствие?

Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....

Том Купер
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25.04.2024 19:40 Відповісти
"Ставлю на Черную каракатицу!!!"
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25.04.2024 19:41 Відповісти
Ставка 1 : 10 ?
Я теж на "Черную каракатицу"
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25.04.2024 19:46 Відповісти
Сьогодні провів засідання Ставки: вставання Сонця о 5.40.
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25.04.2024 20:07 Відповісти
Сонце в 5.36 завтра, ставка в холосту....
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25.04.2024 21:54 Відповісти
пятирічна "зелна" словесна 3,14стьож без без будь якої конкрети .вказує на те.що в Україні при владі "зелені аферисти" котрі торгують Україною з куйлом, заробляючи і на смерті українського народу.Де у світі ,в якого президента можна почути подібний набір слів.в котрому немає конкретних цифр про виконані плани, або конкретних цифр про заплановане ,що потрібно виконати???
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25.04.2024 20:15 Відповісти
Шо це чмо могло провести, якщо воно безтолкове від народження. Дешевий самопіар обкуреного муфлона.
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25.04.2024 21:26 Відповісти
Ну, а який практичний результат з усіх цих посиденьок?
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25.04.2024 23:35 Відповісти
Бубон готуйся 21 травня не за горами.
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02.05.2024 19:13 Відповісти
 
 