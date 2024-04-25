Зеленський провів засідання Ставки: захист об’єктів, ситуація на фронті, виробництво озброєння

Президент України Володимир Зеленський провів 25 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Провів Ставку. Сьогодні основне питання – захист.

Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - повідомив Зеленський.

Інші питання якя обговорювались на Ставці - ситуація на фронті та виробництво зброї.

"Також отримали зведення з фронту. Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним.

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Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - зазначив президент.