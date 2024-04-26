Норвегія за останні місяці виділила Україні військової допомоги на €850 млн

Уряд Норвегії за останні декілька місяців передав Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон (майже 850 млн євро) від збройних сил Норвегії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Допомога Норвегії включає артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики та підтримку в обслуговуванні танків.

Серед пожертвувань - 5 тисяч протитанкових ракет M72 та артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пріоритетом Норвегії на цей рік є підтримка України, - головнокомандувач ЗС Крістофферсен

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Крім цього, Норвегія виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

У пресслужбі наголосила, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

Торік країна надала Україні військову підтримку на загальну суму в приблизно 10 мільярдів норвезьких крон.

Читайте також: Норвегія долучиться до міжнародної ініціативи з надання Україні додаткових засобів ППО, - прем’єр Стьоре