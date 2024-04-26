Норвегия за последние месяцы выделила Украине военную помощь на €850 млн
Правительство Норвегии за последние несколько месяцев передало Украине военной помощи на сумму примерно 1 миллиард норвежских крон (почти 850 млн евро) от Вооруженных сил Норвегии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Помощь Норвегии включает артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики и поддержку в обслуживании танков.
Среди пожертвований - 5 тысяч противотанковых ракет M72 и артиллерийские снаряды, которые используются в танках M109. В стоимость пожертвований также входят запасные части.
"Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании пожертвованных средств, Норвегия предоставит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание танков Leopard 2 A4 в центре технического обслуживания в Польше", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Кроме этого, Норвегия выделила до 1,6 млрд норвежских крон (1,36 млрд евро) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
В пресс-службе отметили, что норвежская военная поддержка будет продолжаться по четырем основным направлениям: пожертвования от оборонного сектора, пожертвования средств, полученных от оборонной промышленности, подготовка и обучение украинских кадров, а также взносы через международные механизмы и сотрудничество.
В прошлом году страна предоставила Украине военную поддержку на общую сумму в примерно 10 миллиардов норвежских крон.
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Крім цього, Норвегія виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) ...."
І ніхто не дякує , наче так і повинно бути. Дякую народу Норвегії !