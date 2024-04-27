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Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади, - євродепутатка фон Крамон

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель

Україні необхідно включити представників опозиції до виконавчих органів влади. Цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.

Про це заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Фон Крамон пояснила, що проведення президентських виборів в Україні через війну, яку веде РФ, неможливе, тому вона висловилася на підтримку залучення представників опозиції до органів української виконавчої влади.

"Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було поставити це попередньою умовою на самому початку... Ви бачили, як Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю. – Ред.) від самого початку, через 24 години після нападу (ХАМАС на Ізраїль) створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх, і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України", - зазначила вона.

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Водночас депутатка Європарламенту не виключила, що цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.

"Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні", - аргументувала вона.

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Фон Крамон також прокоментувала випадки, коли депутатам Верховної Ради відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.

"Так, ми дуже добре про це обізнані й боремося за права моїх колег. Це ненормально. Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції.

Насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією, і це проблема", – зазначила фон Крамон.

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Фон Крамон також вважає, що Верховна Рада могла б знову допустити журналістів висвітлювати свою роботу.

"Я думаю, було б справедливо залишити двері (парламенту - ред.) відчиненими й дати місце журналістам, які зацікавлені в репортажах безпосередньо про дебати, щоб відчути дух, динаміку дебатів, але я не думаю, що мені це коментувати", - резюмувала євродепутатка.

Автор: 

опозиція (292) Віола фон Крамон (28)


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Топ коментарі
+13
Зеленський скоріше сам себе вкусить за дупу.
Та й товариш майор з ФСБ не дозволяє.
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27.04.2024 14:40
+12
Давно пора, но выборы более решительный шаг, пусть клоуны доказывают свою актуальность в изменившихся условиях, тем более все сроки пребывания во власти исчерпаны, даже не нужно формальных поводов провести выборы. И не нужно говорить что это невозможно сделать, это все отговорки в пользу бедных.
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27.04.2024 14:46
+11
Воно вроді і треба, але хто-ж з опозиції захоче працювати з цим ЗЕбанутим блювотинням? Це буде як мітка на все життя.
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27.04.2024 14:40
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Зеленський скоріше сам себе вкусить за дупу.
Та й товариш майор з ФСБ не дозволяє.
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27.04.2024 14:40 Відповісти
Воно вроді і треба, але хто-ж з опозиції захоче працювати з цим ЗЕбанутим блювотинням? Це буде як мітка на все життя.
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27.04.2024 14:40 Відповісти
Більш того, зелені потім на опозицію провали і будуть списувати.
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27.04.2024 15:05 Відповісти
не мміщіть. уся опозиція в Україні призначається олігархами.
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27.04.2024 16:11 Відповісти
Ну а як-жеж. А вся оця ЗЕбанута блювотина - від бога. Тільки бог для ціеї ЗЕбанутої срані - Беня КАЛ.омойський.
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27.04.2024 16:15 Відповісти
А зелених антихристів виключити з органів
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27.04.2024 14:44 Відповісти
Давно пора, но выборы более решительный шаг, пусть клоуны доказывают свою актуальность в изменившихся условиях, тем более все сроки пребывания во власти исчерпаны, даже не нужно формальных поводов провести выборы. И не нужно говорить что это невозможно сделать, это все отговорки в пользу бедных.
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27.04.2024 14:46 Відповісти
ЦЬОГО НЕ БУДЕ. У нас путінізм. А при путінізмі - ЗМІ в одних руках як і вся влада
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27.04.2024 14:56 Відповісти
Ну тоді на голодний пайок. Цугцванг.
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27.04.2024 15:14 Відповісти
НУ НАРЕШТІ!!! Але це можливо тільки через труп трампьониша Єрмака!
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27.04.2024 14:57 Відповісти
Як Зеленському з ЄрмакотрампьонишоКозирем поступово затискають фаберже - скоро вова навіть імітувати гру на піаніні не зможе . Залишаться тільки відосики ?
А може ще Залужний з Лондону з НАТІВЦЯМИ підкаже Сирському , як вову обходити інфою від партнерів?

Сегодня Зеленский у нас украл СЧЁТНУЮ ПАЛАТУ, весь список украденого уже начал оглашать госдеп Нічого святого з Поярковим
https://www.youtube.com/watch?v=8r3KTAsE8Ws
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27.04.2024 15:15 Відповісти
Шкода, що пізно, але все ж...
Сподіваюсь, що це тільки початок, але на щось більш дієве я не сподіваюсь - у ЗЄрмака вже є заготовка, що включає "АпАзИцію" з тимохою та недобитками ОППОжопи та ********* куклами в Раді.
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27.04.2024 15:15 Відповісти
Швець, останній випуск - доповів що особисто переправив в Госдеп матеріали від соратників Червінського на Єрмака та його гопкоманіню ... От я якось туманно все далі виглядає...
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27.04.2024 15:25 Відповісти
???для вас пустобалабол Швець являється якимось авторитетом???він мені регулярно попадається в реках на тік-тоці.заради цікавості прослухайте його ефіри хоча-б за останній рік-стопудово в вас складеться враження,що вся західна допомога Україні-це виключно його заслуга😁,всі двері в владні кабінети в Штатах для нього відкриті і він там особисто дає вказівки,чим потрібно допомагати.Чимось схожий на Остапа Бендера😁
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27.04.2024 15:50 Відповісти
І тут треба Трампа приплести. Без Трампа ви б і далі лапу смоктали без грошей та без зброї. Якби Трамп сказав - ні, допомогу Україні не проголосували б. І він пішов на це заради України, знаючи, що деми одноголосно провалять голосування щодо кордонів США. Що вони й зробили.
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27.04.2024 16:41 Відповісти
Юрію, то поцілуйте свого мудрого трампа у дупу за таку ласку та щирість до України! А потім, коли протверезієте після того поцілунку, порахуйте наших загиблих хлопців за оті пів року.
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27.04.2024 16:59 Відповісти
це хто, арестович з шаріем?
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27.04.2024 14:58 Відповісти
швидше мертвечук з шуфручем...
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27.04.2024 15:43 Відповісти
Може це й правильно, але як поділити опозицію. Одні будуть кричати, що це тільки їхня партія, інші, що їх, треті взагалі всіх викреслити і залишити лише нас. Як бути з тими всіма партіями, які представлені у ВР і хто їх ділитиме на опозицію і не опозицію? Чи у нас лише одна опозиційна партія, яка так і хоче всіх інших прибрати, а самим постаратися знову покермувати?
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27.04.2024 15:02 Відповісти
Шо, любитель гундосика - сцикотно стало?
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27.04.2024 15:08 Відповісти
Дуже просто. Спочатку відсіяти усі ці нові фракції, які створили екс-опзжисти, а потім серед тих, хто залишився поділити посади за квотним принципом - так само, як парламентські комітети ділили... Тобто залежно від кількості голосів, отриманих на виборах.
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27.04.2024 16:39 Відповісти
не включити опозицію, а замінити опозицією цих прокацапських гундосих дебілів
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27.04.2024 15:04 Відповісти
В нашому варіанті заміна ще озираючихся на патріотичні сили"прокацапських гундосих дибілів"буде на одкровенно прокремлівську члядь типу Медведчука чи Шуфрича...В Європі незовсім розуміють всю нашу політичну специфіку...
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27.04.2024 15:41 Відповісти
Зетелепень скоріше ******** в зад цьомкне ніж виконає це поки побажання.
Так що не наш варіант, на жаль
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27.04.2024 15:05 Відповісти
Поки це лише побажання - так. Коли це стане вимогою для отримання грошенят - то це буде зовсім інша справа.
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27.04.2024 15:16 Відповісти
Та ви шо ..? Це ж вирок для 🤡ОПи ...як же вони жити будуть... далі .?
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27.04.2024 15:30 Відповісти
Тепер залишилось вияснити,хто в Україні опозиція?І чи не дійде до того,що реанімується партія регіонів.Або компартія?Цікаво-в Німеччині ультраправим неофашистам чи у Франції лєпеновцям теж дали доступ до виконавчих органів?
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27.04.2024 15:31 Відповісти
Може, малось на увазі -бувша опозиція?
Бо реально зараз її в Україні немає. Хоч би що не витворяла шобла кварталу95 - всі мовчать наче чого в рота набрали й держуть.
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27.04.2024 15:56 Відповісти
запізно. зелені потвори добилися, що довіра до державної влади вже не низька, вона просто від'ємна.
Тільки відсторонення від влади, розслідування і покрання усіх зелених покидьків, що привели до катасторофи.
Для управляння Україною необхідна зовнішня американська адмінстрація.
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27.04.2024 15:33 Відповісти
Яка ще опозиція? Вони там що усі сліпі в Європарламенті? Давно все розділено і переділено, створена загальна ширка, демократичні вибори саботовано - вони зробили це разом, всупереч Конституції узурпували всю владу в державі!
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27.04.2024 16:35 Відповісти
Пані фон Крамон хоче відібрати булаву у дєрьмака?
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27.04.2024 16:43 Відповісти
Давно пора. Зелені виродки вже берега давно попутали
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27.04.2024 16:54 Відповісти
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон висловила стурбованість розподіленням повноважень в українському парламенті, заявивши, що насправді Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний

Про це вона заявила в інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/983247.html Інтерфакс-Україна .

На її думку, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює генеральний секретар Ради В'ячеслав Штучний, призначений Офісом президента".

"У вас є обраний спікер палати Української Ради, але є і генеральний секретар, призначений Офісом президента, який ухвалює всі рішення, заробляє багато грошей - 13 тис. євро - і не зобов'язаний розкривати свої активи та свої доходи. Це те, що мене справді непокоїть", - пояснила євродепутатка.
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27.04.2024 17:07 Відповісти
Ніт, бо Ліза Богуцька сказала, що Зеленьский повинен заборонить демократію.
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27.04.2024 17:13 Відповісти
І ні одного зебидлоботів в темі.... Дужик? Шумейко? Super gut? Moon? Де ви падалі? Вам же таке цікаве майбутнє України.....
Ні, їх задача ділити на ухилянтів і ні, тих хто за кордоном і ні....
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27.04.2024 17:46 Відповісти
Нє, на на таке дєрьмаки "пайтіть нє могут", ви шо. Цих пацюків від влади відірвати можна, тільки відрубавши їм руки, який доступ опозиції, це ж вам не демократія.
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27.04.2024 17:49 Відповісти
так так
Зе дружить з жОПЗЖ
ліпші друзі
один собака шуфріч чого вартий
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27.04.2024 19:22 Відповісти
Так нам ще бардака у владі не хватає. Ця Крамон мабуть не знає де два українці там 128 000 політичних партій.
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27.04.2024 19:22 Відповісти
Так, так, всю владу в одні руки, всім же відомо, що при диктатурі найкращий порядок. В зеботи все недолугіших набирають....
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27.04.2024 20:30 Відповісти
Всі добре памятають період правління ющенка і протистояння ющенка із тимошенко і як наслідок цього протистояння прихід до влади януковича. Зараз протистояння привело б до повного знищення України як це було у другій половині 17 століття. Хватить бардаку. Бардак не допоможе виграти війну.
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27.04.2024 23:06 Відповісти
 
 