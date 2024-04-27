Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади, - євродепутатка фон Крамон

Україні необхідно включити представників опозиції до виконавчих органів влади. Цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.

Про це заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Фон Крамон пояснила, що проведення президентських виборів в Україні через війну, яку веде РФ, неможливе, тому вона висловилася на підтримку залучення представників опозиції до органів української виконавчої влади.

"Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було поставити це попередньою умовою на самому початку... Ви бачили, як Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю. – Ред.) від самого початку, через 24 години після нападу (ХАМАС на Ізраїль) створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх, і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 26% українців вважають Порошенка лідером опозиції, 17% - Притулу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Водночас депутатка Європарламенту не виключила, що цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.

"Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні", - аргументувала вона.

Читайте також: Блокування міжнародної діяльності Порошенка - "нездоровий процес" і ознака централізації влади, - євродепутатка фон Крамон

Фон Крамон також прокоментувала випадки, коли депутатам Верховної Ради відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.

"Так, ми дуже добре про це обізнані й боремося за права моїх колег. Це ненормально. Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції.

Насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією, і це проблема", – зазначила фон Крамон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження закордонних поїздок депутатам ВР є неприпустимим, - резолюція Європарламенту

Фон Крамон також вважає, що Верховна Рада могла б знову допустити журналістів висвітлювати свою роботу.

"Я думаю, було б справедливо залишити двері (парламенту - ред.) відчиненими й дати місце журналістам, які зацікавлені в репортажах безпосередньо про дебати, щоб відчути дух, динаміку дебатів, але я не думаю, що мені це коментувати", - резюмувала євродепутатка.