Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади, - євродепутатка фон Крамон
Україні необхідно включити представників опозиції до виконавчих органів влади. Цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.
Про це заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Фон Крамон пояснила, що проведення президентських виборів в Україні через війну, яку веде РФ, неможливе, тому вона висловилася на підтримку залучення представників опозиції до органів української виконавчої влади.
"Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було поставити це попередньою умовою на самому початку... Ви бачили, як Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю. – Ред.) від самого початку, через 24 години після нападу (ХАМАС на Ізраїль) створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх, і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України", - зазначила вона.
Водночас депутатка Європарламенту не виключила, що цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.
"Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні", - аргументувала вона.
Фон Крамон також прокоментувала випадки, коли депутатам Верховної Ради відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.
"Так, ми дуже добре про це обізнані й боремося за права моїх колег. Це ненормально. Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції.
Насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією, і це проблема", – зазначила фон Крамон.
Фон Крамон також вважає, що Верховна Рада могла б знову допустити журналістів висвітлювати свою роботу.
"Я думаю, було б справедливо залишити двері (парламенту - ред.) відчиненими й дати місце журналістам, які зацікавлені в репортажах безпосередньо про дебати, щоб відчути дух, динаміку дебатів, але я не думаю, що мені це коментувати", - резюмувала євродепутатка.
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Та й товариш майор з ФСБ не дозволяє.
А може ще Залужний з Лондону з НАТІВЦЯМИ підкаже Сирському , як вову обходити інфою від партнерів?
Сегодня Зеленский у нас украл СЧЁТНУЮ ПАЛАТУ, весь список украденого уже начал оглашать госдеп Нічого святого з Поярковим
https://www.youtube.com/watch?v=8r3KTAsE8Ws
Сподіваюсь, що це тільки початок, але на щось більш дієве я не сподіваюсь - у ЗЄрмака вже є заготовка, що включає "АпАзИцію" з тимохою та недобитками ОППОжопи та ********* куклами в Раді.
Так що не наш варіант, на жаль
Бо реально зараз її в Україні немає. Хоч би що не витворяла шобла кварталу95 - всі мовчать наче чого в рота набрали й держуть.
Тільки відсторонення від влади, розслідування і покрання усіх зелених покидьків, що привели до катасторофи.
Для управляння Україною необхідна зовнішня американська адмінстрація.
Про це вона заявила в інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/983247.html Інтерфакс-Україна .
На її думку, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює генеральний секретар Ради В'ячеслав Штучний, призначений Офісом президента".
"У вас є обраний спікер палати Української Ради, але є і генеральний секретар, призначений Офісом президента, який ухвалює всі рішення, заробляє багато грошей - 13 тис. євро - і не зобов'язаний розкривати свої активи та свої доходи. Це те, що мене справді непокоїть", - пояснила євродепутатка.
Ні, їх задача ділити на ухилянтів і ні, тих хто за кордоном і ні....
Зе дружить з жОПЗЖ
ліпші друзі
один собака шуфріч чого вартий