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ВАКС відпустив екснардепа Микитася з-під домашнього арешту під заставу в розмірі 908 400 грн

Екснардепа Максима Микитася відпустили з-під домашнього арешту під заставу

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній.

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави - 908 тис. 400 грн. Також на Микитася покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддя ВАКС Ткаченко відмовився продовжувати строк розслідування щодо справи Микитася, - Шабунін

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Справа екснардепа Микитася

Микитася затримали 18 жовтня минулого року, його викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. 20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника "Укрбуду" Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони народному депутату України VIIІ скликання, колишньому першому заступнику Начальника Генерального штабу ЗСУ та ще чотирьом особам.

23 січня 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн. ЗМІ писали, що йдеться про Микитася та Колесника.

Читайте також: НАБУ завершило слідство щодо заволодіння 312 млн грн Міноборони при будівництві складів. ЗМІ кажуть, що це справа Микитася та Колесника

Автор: 

застава (675) домашній арешт (196) Антикорупційний суд ВАКС (1939) Максим Микитась (290)


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Топ коментарі
+19
axaxaxax!!!! 🤣🤣🤣🤣це трохи більше 20 тис еврів!!!!!! Уряяя!!!

Фсє в акопи на зашчічати мыкытасів!!!! 😡😡
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30.04.2024 15:52
+16
цей антыкорупційный суд поламався, або несіть другий, або негайно створюйте анти-антокорупційний!!!
ПДРСИ БЛДЬ!!
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30.04.2024 15:55
+15
Вот і країна в странє чудес. Корупція верещить просто а вжрєщучка: я нє понімаю о чом байдєн гаваріт.
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30.04.2024 15:53
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axaxaxax!!!! 🤣🤣🤣🤣це трохи більше 20 тис еврів!!!!!! Уряяя!!!

Фсє в акопи на зашчічати мыкытасів!!!! 😡😡
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30.04.2024 15:52 Відповісти
цей антыкорупційный суд поламався, або несіть другий, або негайно створюйте анти-антокорупційний!!!
ПДРСИ БЛДЬ!!
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30.04.2024 15:55 Відповісти
антанта нє паможіт
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30.04.2024 16:32 Відповісти
Нам кажуть в Країні війна, Конституція на паузі. Не треба дохнути у Тисі як щур, давай в окоп. При цьому жодного разу, жодного упиря не вивезли за місто у посадку на розстріл. Вкрав 200 мільйонів, внесли заставу 40 - профіт. А потім питання. А чому це в нас кріпаки такі ухилянти? Аяяяяй
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01.05.2024 08:50 Відповісти
Вот і країна в странє чудес. Корупція верещить просто а вжрєщучка: я нє понімаю о чом байдєн гаваріт.
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30.04.2024 15:53 Відповісти
Потрібно просто перестати допомагати Україні. Досить вигодовувати другу Білорусь під боком ЄС.
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30.04.2024 15:55 Відповісти
рамасвамі, це ти?
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30.04.2024 16:42 Відповісти
Кажуть, житєлі Бамбаса заразні. Вас, прошу пані, покусали ці моторошні істоти? Вони ж бо колись голосили: "Хватіт нам карміть біндєрафцеф!!!"
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01.05.2024 03:30 Відповісти
Тоесть вы ********* из Украины и вас устроит что русня убет еще сотни тыс украинцев включая детей? Помогать Украине НУЖНО но исключительно тяжелым вооружением . а если деньги то только за зарплату пенсионерам и военным-и под полным контролем Западных комиссий. Пока не закончится война-новых выборов не будет и это значит что невозможно уьбрать эту Зеленую воровскую шоблу из власти.
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01.05.2024 10:49 Відповісти
все позакривати, паспорта нікому не видавати!
виділити додаткові бусики в тцк!
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30.04.2024 15:55 Відповісти
ледве-ледве вдалося таки накопичити донатами 908400 гривень.
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30.04.2024 15:58 Відповісти
Коррупцiонер и злодiй завжди порозумiються в Украiнi в судi.
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30.04.2024 16:00 Відповісти
Може до бусифікації готують....
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30.04.2024 16:02 Відповісти
Для нього 25000 баксів пил на взутті він вкрав мільйони а за 25000 випустили україніці знову посмоктали прутня у влади особово в прокурорської судової гілки
Країна приречена коли купка грабує сотнями мільйонів потім шоу з затримання для плебса і іди знову грабуй поки не буде тюрьма справжня або гіляка нічого не буде
Шоу 95 продовжується в повний зріст
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30.04.2024 16:06 Відповісти
Не треба нам тут виписувати про шоу 95. Шоу в нас з 91-го. Я зараз намагався згадати хоч одного, кого засадили, окрім Лазаренко (в штатах), жодного прізвища не згадав. Це каста. Там хлопці знаходять швидко "спільні інтереси"
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01.05.2024 08:54 Відповісти
Далі якась західноєвропейська країна і привіти з інстаграму. Боротьба з корупцією вона така...
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30.04.2024 16:10 Відповісти
Чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алейнікова стала фігуранткою грандіозного скандалу. 22-річна спортсменка та модель з Дніпра публічно образила українців, назвавши їх "порожнім місцем", а також із захопленням розмріялася про нові ракетні удари Росії по рідному місту.

Відповідні заяви Алейнікова зробила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram , пише портал opentv.media . Дочка віце-чемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової почала насміхатися з співвітчизників, які переживають війну. Я поїду відпочивати в Дубай,а ви сидітимете по підвалах. Ось вам і Слуги народу.....
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30.04.2024 16:17 Відповісти
не з Дніпра, а із Днєпра
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30.04.2024 16:34 Відповісти
Зебидлобот недолуго відволікає від дій зевлади. Не палиться зовсім, правда панове?)))
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30.04.2024 16:46 Відповісти
сцикуняра-ухилянт, кидай вже свою бойову клавіатутру, КИЗДУЙ в ТЦК!!!! До чого тут твоя равшан-джамшут фуймудінова чурка????!!!!
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30.04.2024 20:10 Відповісти
тіхонєчко в лєс уйду
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30.04.2024 16:20 Відповісти
Цікаво як військові в брудних окопах сприймуть цю новину ，якщо цей ВАКС не втече за кордон то будуть мяко кажучи биті
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30.04.2024 16:21 Відповісти
не тільки вакс, клопотання подавав - сап!!
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30.04.2024 16:26 Відповісти
потім дивуються, чого нас в НАТО не беруть.(корупція покрива корупцію)
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30.04.2024 16:22 Відповісти
було б дивно, якби нє
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30.04.2024 16:27 Відповісти
Микитася рейдернули ригівська Століца Груп за допомогою Татарова , відібрали землі і активи , кинули людей на добудову житла , а ви всі радієте. І більшість ні хера не розуміє , що робиться
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30.04.2024 16:37 Відповісти
Оце ПРЕзидентище!
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30.04.2024 16:40 Відповісти
Мабуть, ще з Татаровим будуть казарми строїть для нацгвардії.
Досвід є. Люди надійні.
Відновлюємо разом!
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30.04.2024 16:47 Відповісти
.... я так розумію, що це хлопченя, тільки но розрахується із своїми рятівниками, і зразу ж з'явиться у військкомат.
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30.04.2024 17:18 Відповісти
А чего ещё НЕ наградили ? Он ведь подельник Татарова , должны были стопудово наградить ? Вот оно какое правосудие Зеленского ?!
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30.04.2024 17:29 Відповісти
видать браслетов не хватает..с мерседеса сняли, микитасю одели)))
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30.04.2024 17:43 Відповісти
От Які пакети допомоги для України від західних партнерів? Тут потрібно допомогати лише кулями у цю кремлядську владу, або ж ввести західні війська на передову, щоб звільнились хлопці з ЗСУ та взяли Києв під контроль, хоча зараз Сир(ок)ський же командувач разом з трьома іншими ЗЕкомандувачами.

А якщо по темі то: "Пацан Рєзнікова, но он паделілся со сваімі, пусть гуляєт"(с) лІдор.
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30.04.2024 18:30 Відповісти
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30.04.2024 18:53 Відповісти
Так його, татаров, ОСОБИСТО до ТЦК доставит???
Червінський, не микитась!??
Тобто, перед своїм кінцем, привладні відпускають з тюрем, виключно таких «микитасів»….? Шуфричу з каламоським та лукяновим, приготуватися??
Бо, залишилося 20 діб!!
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30.04.2024 20:35 Відповісти
борец с коррупцией ваЗЕлин...))))
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01.05.2024 09:03 Відповісти
 
 