ВАКС відпустив екснардепа Микитася з-під домашнього арешту під заставу в розмірі 908 400 грн

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній.

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави - 908 тис. 400 грн. Також на Микитася покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Справа екснардепа Микитася

Микитася затримали 18 жовтня минулого року, його викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. 20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника "Укрбуду" Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони народному депутату України VIIІ скликання, колишньому першому заступнику Начальника Генерального штабу ЗСУ та ще чотирьом особам.

23 січня 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн. ЗМІ писали, що йдеться про Микитася та Колесника.

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