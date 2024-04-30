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ВАКС отпустил экс-нардепа Микитася из-под домашнего ареста под залог в размере 908 400 грн

Екснардепа Максима Микитася відпустили з-під домашнього арешту під заставу

Высший антикоррупционный суд отпустил экс-нардепа Максима Микитася, у которого закончился срок домашнего ареста, под залог в размере 908 400 грн. Также он обязан носить электронный браслет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний.

Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 тыс. 400 грн. Также на Микитася возлагаются обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья ВАКС Ткаченко отказался продлевать срок расследования по делу Микитася, - Шабунин

Срок действия постановления о возложенных на подозреваемого обязанностей составляет два месяца.

Дело экс-нардепа Микитася

Микитась был задержан 18 октября прошлого года, его уличили в попытке подкупа мэра Днепра Филатова. 20 октября Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего нардепа Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под домашний арест экс-нардепа и бывшего руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Его также обязали носить электронный браслет.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны народному депутату Украины VIIІ созыва, бывшему первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ и еще четырем лицам.

23 января 2024 года НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму более 312 млн грн. СМИ писали, что речь идет о Микитасе и Колеснике.

Читайте также: НАБУ завершило следствие по завладению 312 млн грн Минобороны при строительстве складов. СМИ говорят, что это дело Микитася и Колесника

Автор: 

залог (514) домашний арест (187) Антикоррупционный суд (1202) Микитась Максим (153)


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Топ комментарии
+19
axaxaxax!!!! 🤣🤣🤣🤣це трохи більше 20 тис еврів!!!!!! Уряяя!!!

Фсє в акопи на зашчічати мыкытасів!!!! 😡😡
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30.04.2024 15:52
+16
цей антыкорупційный суд поламався, або несіть другий, або негайно створюйте анти-антокорупційний!!!
ПДРСИ БЛДЬ!!
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30.04.2024 15:55
+15
Вот і країна в странє чудес. Корупція верещить просто а вжрєщучка: я нє понімаю о чом байдєн гаваріт.
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30.04.2024 15:53
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axaxaxax!!!! 🤣🤣🤣🤣це трохи більше 20 тис еврів!!!!!! Уряяя!!!

Фсє в акопи на зашчічати мыкытасів!!!! 😡😡
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30.04.2024 15:52 Ответить
цей антыкорупційный суд поламався, або несіть другий, або негайно створюйте анти-антокорупційний!!!
ПДРСИ БЛДЬ!!
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30.04.2024 15:55 Ответить
антанта нє паможіт
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30.04.2024 16:32 Ответить
Нам кажуть в Країні війна, Конституція на паузі. Не треба дохнути у Тисі як щур, давай в окоп. При цьому жодного разу, жодного упиря не вивезли за місто у посадку на розстріл. Вкрав 200 мільйонів, внесли заставу 40 - профіт. А потім питання. А чому це в нас кріпаки такі ухилянти? Аяяяяй
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01.05.2024 08:50 Ответить
Вот і країна в странє чудес. Корупція верещить просто а вжрєщучка: я нє понімаю о чом байдєн гаваріт.
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30.04.2024 15:53 Ответить
Потрібно просто перестати допомагати Україні. Досить вигодовувати другу Білорусь під боком ЄС.
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30.04.2024 15:55 Ответить
рамасвамі, це ти?
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30.04.2024 16:42 Ответить
Кажуть, житєлі Бамбаса заразні. Вас, прошу пані, покусали ці моторошні істоти? Вони ж бо колись голосили: "Хватіт нам карміть біндєрафцеф!!!"
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01.05.2024 03:30 Ответить
Тоесть вы ********* из Украины и вас устроит что русня убет еще сотни тыс украинцев включая детей? Помогать Украине НУЖНО но исключительно тяжелым вооружением . а если деньги то только за зарплату пенсионерам и военным-и под полным контролем Западных комиссий. Пока не закончится война-новых выборов не будет и это значит что невозможно уьбрать эту Зеленую воровскую шоблу из власти.
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01.05.2024 10:49 Ответить
все позакривати, паспорта нікому не видавати!
виділити додаткові бусики в тцк!
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30.04.2024 15:55 Ответить
ледве-ледве вдалося таки накопичити донатами 908400 гривень.
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30.04.2024 15:58 Ответить
Коррупцiонер и злодiй завжди порозумiються в Украiнi в судi.
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30.04.2024 16:00 Ответить
Може до бусифікації готують....
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30.04.2024 16:02 Ответить
Для нього 25000 баксів пил на взутті він вкрав мільйони а за 25000 випустили україніці знову посмоктали прутня у влади особово в прокурорської судової гілки
Країна приречена коли купка грабує сотнями мільйонів потім шоу з затримання для плебса і іди знову грабуй поки не буде тюрьма справжня або гіляка нічого не буде
Шоу 95 продовжується в повний зріст
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30.04.2024 16:06 Ответить
Не треба нам тут виписувати про шоу 95. Шоу в нас з 91-го. Я зараз намагався згадати хоч одного, кого засадили, окрім Лазаренко (в штатах), жодного прізвища не згадав. Це каста. Там хлопці знаходять швидко "спільні інтереси"
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01.05.2024 08:54 Ответить
Далі якась західноєвропейська країна і привіти з інстаграму. Боротьба з корупцією вона така...
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30.04.2024 16:10 Ответить
Чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алейнікова стала фігуранткою грандіозного скандалу. 22-річна спортсменка та модель з Дніпра публічно образила українців, назвавши їх "порожнім місцем", а також із захопленням розмріялася про нові ракетні удари Росії по рідному місту.

Відповідні заяви Алейнікова зробила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram , пише портал opentv.media . Дочка віце-чемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової почала насміхатися з співвітчизників, які переживають війну. Я поїду відпочивати в Дубай,а ви сидітимете по підвалах. Ось вам і Слуги народу.....
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30.04.2024 16:17 Ответить
не з Дніпра, а із Днєпра
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30.04.2024 16:34 Ответить
Зебидлобот недолуго відволікає від дій зевлади. Не палиться зовсім, правда панове?)))
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30.04.2024 16:46 Ответить
сцикуняра-ухилянт, кидай вже свою бойову клавіатутру, КИЗДУЙ в ТЦК!!!! До чого тут твоя равшан-джамшут фуймудінова чурка????!!!!
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30.04.2024 20:10 Ответить
тіхонєчко в лєс уйду
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30.04.2024 16:20 Ответить
Цікаво як військові в брудних окопах сприймуть цю новину ，якщо цей ВАКС не втече за кордон то будуть мяко кажучи биті
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30.04.2024 16:21 Ответить
не тільки вакс, клопотання подавав - сап!!
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30.04.2024 16:26 Ответить
потім дивуються, чого нас в НАТО не беруть.(корупція покрива корупцію)
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30.04.2024 16:22 Ответить
було б дивно, якби нє
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30.04.2024 16:27 Ответить
Микитася рейдернули ригівська Століца Груп за допомогою Татарова , відібрали землі і активи , кинули людей на добудову житла , а ви всі радієте. І більшість ні хера не розуміє , що робиться
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30.04.2024 16:37 Ответить
Оце ПРЕзидентище!
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30.04.2024 16:40 Ответить
Мабуть, ще з Татаровим будуть казарми строїть для нацгвардії.
Досвід є. Люди надійні.
Відновлюємо разом!
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30.04.2024 16:47 Ответить
.... я так розумію, що це хлопченя, тільки но розрахується із своїми рятівниками, і зразу ж з'явиться у військкомат.
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30.04.2024 17:18 Ответить
А чего ещё НЕ наградили ? Он ведь подельник Татарова , должны были стопудово наградить ? Вот оно какое правосудие Зеленского ?!
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30.04.2024 17:29 Ответить
видать браслетов не хватает..с мерседеса сняли, микитасю одели)))
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30.04.2024 17:43 Ответить
От Які пакети допомоги для України від західних партнерів? Тут потрібно допомогати лише кулями у цю кремлядську владу, або ж ввести західні війська на передову, щоб звільнились хлопці з ЗСУ та взяли Києв під контроль, хоча зараз Сир(ок)ський же командувач разом з трьома іншими ЗЕкомандувачами.

А якщо по темі то: "Пацан Рєзнікова, но он паделілся со сваімі, пусть гуляєт"(с) лІдор.
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30.04.2024 18:30 Ответить
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30.04.2024 18:53 Ответить
Так його, татаров, ОСОБИСТО до ТЦК доставит???
Червінський, не микитась!??
Тобто, перед своїм кінцем, привладні відпускають з тюрем, виключно таких «микитасів»….? Шуфричу з каламоським та лукяновим, приготуватися??
Бо, залишилося 20 діб!!
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30.04.2024 20:35 Ответить
борец с коррупцией ваЗЕлин...))))
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01.05.2024 09:03 Ответить
 
 