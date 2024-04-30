ВАКС отпустил экс-нардепа Микитася из-под домашнего ареста под залог в размере 908 400 грн
Высший антикоррупционный суд отпустил экс-нардепа Максима Микитася, у которого закончился срок домашнего ареста, под залог в размере 908 400 грн. Также он обязан носить электронный браслет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Отмечается, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний.
Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 тыс. 400 грн. Также на Микитася возлагаются обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;
- сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления о возложенных на подозреваемого обязанностей составляет два месяца.
Дело экс-нардепа Микитася
Микитась был задержан 18 октября прошлого года, его уличили в попытке подкупа мэра Днепра Филатова. 20 октября Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего нардепа Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн.
В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под домашний арест экс-нардепа и бывшего руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Его также обязали носить электронный браслет.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны народному депутату Украины VIIІ созыва, бывшему первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ и еще четырем лицам.
23 января 2024 года НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму более 312 млн грн. СМИ писали, что речь идет о Микитасе и Колеснике.
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Фсє в акопи на зашчічати мыкытасів!!!! 😡😡
ПДРСИ БЛДЬ!!
виділити додаткові бусики в тцк!
Країна приречена коли купка грабує сотнями мільйонів потім шоу з затримання для плебса і іди знову грабуй поки не буде тюрьма справжня або гіляка нічого не буде
Шоу 95 продовжується в повний зріст
Відповідні заяви Алейнікова зробила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram , пише портал opentv.media . Дочка віце-чемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової почала насміхатися з співвітчизників, які переживають війну. Я поїду відпочивати в Дубай,а ви сидітимете по підвалах. Ось вам і Слуги народу.....
Досвід є. Люди надійні.
Відновлюємо разом!
А якщо по темі то: "Пацан Рєзнікова, но он паделілся со сваімі, пусть гуляєт"(с) лІдор.
Червінський, не микитась!??
Тобто, перед своїм кінцем, привладні відпускають з тюрем, виключно таких «микитасів»….? Шуфричу з каламоським та лукяновим, приготуватися??
Бо, залишилося 20 діб!!