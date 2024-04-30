ВАКС отпустил экс-нардепа Микитася из-под домашнего ареста под залог в размере 908 400 грн

Высший антикоррупционный суд отпустил экс-нардепа Максима Микитася, у которого закончился срок домашнего ареста, под залог в размере 908 400 грн. Также он обязан носить электронный браслет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний.

Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 тыс. 400 грн. Также на Микитася возлагаются обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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Срок действия постановления о возложенных на подозреваемого обязанностей составляет два месяца.

Дело экс-нардепа Микитася

Микитась был задержан 18 октября прошлого года, его уличили в попытке подкупа мэра Днепра Филатова. 20 октября Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего нардепа Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под домашний арест экс-нардепа и бывшего руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Его также обязали носить электронный браслет.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны народному депутату Украины VIIІ созыва, бывшему первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ и еще четырем лицам.

23 января 2024 года НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму более 312 млн грн. СМИ писали, что речь идет о Микитасе и Колеснике.

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