Норвегія збільшить військову допомогу Україні на 600 млн доларів. Більшу частину цих коштів витратять на посилення ППО, - Зеленський
Норвегія виділить додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х президента України Володимира Зеленського.
"Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів", - написав він.
Глава держави наголосив, що дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, "що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей".
"Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", - підкреслив Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Норвегії за останні декілька місяців передав Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон (майже 850 млн євро) від збройних сил Норвегії.
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https://norway.mfa.gov.ua/posolstvo/64-spivrobitniki-posolystva-ukrajini-v-korolivstvi-norvegija
"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".
Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".