Норвегія збільшить військову допомогу Україні на 600 млн доларів. Більшу частину цих коштів витратять на посилення ППО, - Зеленський

Норвегія виділить додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів", - написав він.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, "що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей".

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"Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Норвегії за останні декілька місяців передав Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон (майже 850 млн євро) від збройних сил Норвегії.