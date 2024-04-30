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Новини Допомога Україні
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Норвегія збільшить військову допомогу Україні на 600 млн доларів. Більшу частину цих коштів витратять на посилення ППО, - Зеленський

Норвегія виділить 600 млн доларів на підтримку України

Норвегія виділить додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів", - написав він.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, "що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей".

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"Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Норвегії за останні декілька місяців передав Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон (майже 850 млн євро) від збройних сил Норвегії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Норвегія (757)


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Топ коментарі
+4
Дякуємо уряду і народу Норвегії за допомогу . А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні ,це свідомо чи з власної тупості ?
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30.04.2024 21:53
+3
тільки не давайте грошима
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30.04.2024 21:49
+2
бо там не тдадуть скиздить або не дадуть агрегат зеленому крадію або защеканці а інших немає у щеневтіка
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30.04.2024 21:57
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тільки не давайте грошима
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30.04.2024 21:49 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Норвегії за допомогу . А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні ,це свідомо чи з власної тупості ?
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30.04.2024 21:53 Відповісти
бо там не тдадуть скиздить або не дадуть агрегат зеленому крадію або защеканці а інших немає у щеневтіка
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30.04.2024 21:57 Відповісти
Та не з тупості, бо як красти - влада знає..
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30.04.2024 21:57 Відповісти
= А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні =
А це тоді хто? - Співробітники Посольства України в Королівстві Норвегія:
https://norway.mfa.gov.ua/posolstvo/64-spivrobitniki-posolystva-ukrajini-v-korolivstvi-norvegija
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30.04.2024 22:57 Відповісти
Та де ж вони посилюють те ППО?В Києві все ніяк не наїдяться?
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30.04.2024 22:43 Відповісти
Потрібні патріоти для фронту. Все таки за авіацією і ракетами вирішальне слово. Жалко що америка не дозволяє бити по росії. Треба винисти їх аеродроми.
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30.04.2024 22:46 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
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30.04.2024 22:59 Відповісти
На ці гроші можна купити дві батареї Насамсів або Айрісів, але якщо розпорядником цих коштів буде наше міністерство оборони, то вийде лише сотня-дві заржавілих ЗУ-23-2 куплених через фірму-прокладку в Болгарії або Румунії.
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30.04.2024 23:38 Відповісти
http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
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30.04.2024 23:47 Відповісти
 
 