Норвегия увеличит военную помощь Украине на 600 млн долларов. Большую часть этих средств потратят на усиление ПВО, - Зеленский

Норвегия выделит дополнительные 600 миллионов долларов на помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гаром Стере за решение увеличить нынешнюю поддержку Украины на 600 миллионов долларов", - написал он.

Глава государства подчеркнул, что очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, "что является нашим самым высоким приоритетом для защиты жизни людей".

Читайте также: Норвегия предоставит Украине 13,7 млн дол. для обслуживания танков Leopard

"Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время. Вместе мы защищаем Украину и остальную Европу от российского террора", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Норвегии за последние несколько месяцев передало Украине военной помощи на сумму примерно 1 миллиард норвежских крон (почти 850 млн евро) от вооруженных сил Норвегии.