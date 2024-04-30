РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11437 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 498 10

Норвегия увеличит военную помощь Украине на 600 млн долларов. Большую часть этих средств потратят на усиление ПВО, - Зеленский

Норвегія виділить 600 млн доларів на підтримку України

Норвегия выделит дополнительные 600 миллионов долларов на помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гаром Стере за решение увеличить нынешнюю поддержку Украины на 600 миллионов долларов", - написал он.

Глава государства подчеркнул, что очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, "что является нашим самым высоким приоритетом для защиты жизни людей".

Читайте также: Норвегия предоставит Украине 13,7 млн дол. для обслуживания танков Leopard

"Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время. Вместе мы защищаем Украину и остальную Европу от российского террора", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Норвегии за последние несколько месяцев передало Украине военной помощи на сумму примерно 1 миллиард норвежских крон (почти 850 млн евро) от вооруженных сил Норвегии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Норвегия (691)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Дякуємо уряду і народу Норвегії за допомогу . А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні ,це свідомо чи з власної тупості ?
показать весь комментарий
30.04.2024 21:53
+3
тільки не давайте грошима
показать весь комментарий
30.04.2024 21:49
+2
бо там не тдадуть скиздить або не дадуть агрегат зеленому крадію або защеканці а інших немає у щеневтіка
показать весь комментарий
30.04.2024 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки не давайте грошима
показать весь комментарий
30.04.2024 21:49 Ответить
Дякуємо уряду і народу Норвегії за допомогу . А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні ,це свідомо чи з власної тупості ?
показать весь комментарий
30.04.2024 21:53 Ответить
бо там не тдадуть скиздить або не дадуть агрегат зеленому крадію або защеканці а інших немає у щеневтіка
показать весь комментарий
30.04.2024 21:57 Ответить
Та не з тупості, бо як красти - влада знає..
показать весь комментарий
30.04.2024 21:57 Ответить
= А ось українська влада вже два роки не призначає посла в цій дружній нам країні =
А це тоді хто? - Співробітники Посольства України в Королівстві Норвегія:
https://norway.mfa.gov.ua/posolstvo/64-spivrobitniki-posolystva-ukrajini-v-korolivstvi-norvegija
показать весь комментарий
30.04.2024 22:57 Ответить
Та де ж вони посилюють те ППО?В Києві все ніяк не наїдяться?
показать весь комментарий
30.04.2024 22:43 Ответить
Потрібні патріоти для фронту. Все таки за авіацією і ракетами вирішальне слово. Жалко що америка не дозволяє бити по росії. Треба винисти їх аеродроми.
показать весь комментарий
30.04.2024 22:46 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
показать весь комментарий
30.04.2024 22:59 Ответить
На ці гроші можна купити дві батареї Насамсів або Айрісів, але якщо розпорядником цих коштів буде наше міністерство оборони, то вийде лише сотня-дві заржавілих ЗУ-23-2 куплених через фірму-прокладку в Болгарії або Румунії.
показать весь комментарий
30.04.2024 23:38 Ответить
http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
показать весь комментарий
30.04.2024 23:47 Ответить
 
 