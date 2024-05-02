За добу на фронті 106 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку відбито 31 атаку росіян, - Генштаб

Триває сімсот дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 106 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Обстановка на півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Яструбине, Олександрівка, Волфине, Водолаги, Велика Писарівка та Степок Сумської області.

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Бойові дії на сході

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське та Сокіл Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

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Бойові дії на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоний Маяк, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

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