Німеччина купить 3 установки HIMARS для України

Німеччина купить в Сполучених Штатів три реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS та передасть їх Україні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на t-online.

"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО і наші європейські партнери, коли ми говоримо про те підтримку України, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - наголосив міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, нещодавно у Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво РСЗВ HIMARS.

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