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Німеччина купить 3 установки HIMARS для України

Україна отримає 3 HIMARS від Німеччини

Німеччина купить в Сполучених Штатів три реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS та передасть їх Україні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на t-online.

"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО і наші європейські партнери, коли ми говоримо про те підтримку України, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - наголосив міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, нещодавно у Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво РСЗВ HIMARS.

Читайте: Литва вперше запустить ракети з РСЗВ HIMARS. Це важливий фактор для стримування РФ, - міністр оборони Кащюнас

Автор: 

Німеччина (7327) HIMARS (307) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+14
Для купівлі "Патріота" треба трохи по кишенях "нових ліц" прошарудіти принаймні з 2020-го - там не на один "Петріот", а ще й на ескадрилью Ф-35 вистачило б...
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09.05.2024 21:34
+6
Все потрібно, і побільше....
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09.05.2024 21:32
+5
ох ГОША_ГОША!!!
прочитав статтю,
твій допис та згадав анегдот про одеського мусара.
90ті роки,
стоїть мужик на місці пам"ятника і кричить
ковбаси нема, риби нема, хліба нема, холодильник пустий, грошей нема.
мент каже йому.
закрий морду і злазь бо як запустю по голові пістолетом то будеш знати...
мужик подумав..
пістолетом по голові????
патронів нема!!!!
ось так...
нічого нема, все треба.
в Краматорську, 14 км від підарів, асфальтують вулицю,
не ремонтують а покривають...
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09.05.2024 21:39
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Patriot потрібно
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09.05.2024 21:29 Відповісти
Все потрібно, і побільше....
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09.05.2024 21:32 Відповісти
Для купівлі "Патріота" треба трохи по кишенях "нових ліц" прошарудіти принаймні з 2020-го - там не на один "Петріот", а ще й на ескадрилью Ф-35 вистачило б...
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09.05.2024 21:34 Відповісти
ох ГОША_ГОША!!!
прочитав статтю,
твій допис та згадав анегдот про одеського мусара.
90ті роки,
стоїть мужик на місці пам"ятника і кричить
ковбаси нема, риби нема, хліба нема, холодильник пустий, грошей нема.
мент каже йому.
закрий морду і злазь бо як запустю по голові пістолетом то будеш знати...
мужик подумав..
пістолетом по голові????
патронів нема!!!!
ось так...
нічого нема, все треба.
в Краматорську, 14 км від підарів, асфальтують вулицю,
не ремонтують а покривають...
показати весь коментар
09.05.2024 21:39 Відповісти
от пидаров 45-50км до крамахи,какие нах 14,что в сосну ********? знакомый на том направлении как раз посередке между бахмутом и крамом.
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09.05.2024 21:45 Відповісти
Батарея патріотів коштує мільярд вічнозелених і там на роки вперед розписано виробництво. Ну там дві-три може ще поставлять протягом року для прикриття дуже важливих об'єктів, ну і все.
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10.05.2024 00:29 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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09.05.2024 21:51 Відповісти
Звичайно, і за три HIMARSи (тим більше, з ракетами) треба дякувати.
Але https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS и куди важливіші для України...
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09.05.2024 21:58 Відповісти
Ніхто не дасть ракети, щоб бити по кацапській території. Свої потрібно робити. Соромно має бути країні, яка нещодавно ракети для космосу робила, не зробити дуру, яка на 300 км з точністю хоча б +-50 метрів полетить
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10.05.2024 00:23 Відповісти
3 шт, по цінам PDA становить 13млн
по PDA поставили 39шт, на 167млн

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Заміщення на складах , замовили в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт

скоріш, проблема не в грошах, не в наявності,
а проблема в бажанні передавати
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09.05.2024 22:59 Відповісти
Проблема не в грошах, не в наявності, і не в бажанні. Проблема в ракетах до них. А ракет не вистачає з декількох причин, головні це недостатнє виробництво, та відсутність коштів для їх закупівель. Тепер кошти виділили, скоро дізнаємось, чи стало краще з виробництвом.
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10.05.2024 00:12 Відповісти
В рамках USAI все так були замовлення в 2022
HIMARS 242 Lockheed Martin Aug 22
по цінам PDA це 55-56шт
хоча поставки невідомо коли

були замовлення на 904млн
GMLRS 904 Lockheed Martin Sep 22 - Apr 23

на кінець 2022 року "внутрішня" вартість керованих ракет GMLRS для армії США складала https://defence-ua.com/news/skilki_realno_koshtujut_raketi_gmlrs_dlja_himars_svizhij_masshtabnij_kontrakt_z_finljandijeju-9522.html 100 тисяч доларів за одиницю

сказано, що кошти виділили на системи, а не ракети
"на загальну суму $861,3 млн. Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року"

Виходить "освоять" 861млн за 2 роки на виробництво Himars
після Aug 22 та виділених 242млн для України в рамках USAI, поставлено Himars по всім програмам 5шт

Шось не бажають "освоювати" 242млн, або про 861млн до 31 травня 2026 - фейк
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10.05.2024 01:25 Відповісти
 
 