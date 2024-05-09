Германия купит 3 установки HIMARS для Украины

Германия купит у Соединенных Штатов три реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и передаст их Украине.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на t-online.

"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО и наши европейские партнеры, когда мы говорим о той поддержке Украины, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - подчеркнул министр.