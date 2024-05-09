Германия купит 3 установки HIMARS для Украины
Германия купит у Соединенных Штатов три реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и передаст их Украине.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на t-online.
"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО и наши европейские партнеры, когда мы говорим о той поддержке Украины, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - подчеркнул министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ, недавно в Соединенных Штатах заключили контракт на производство РСЗО HIMARS.
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прочитав статтю,
твій допис та згадав анегдот про одеського мусара.
90ті роки,
стоїть мужик на місці пам"ятника і кричить
ковбаси нема, риби нема, хліба нема, холодильник пустий, грошей нема.
мент каже йому.
закрий морду і злазь бо як запустю по голові пістолетом то будеш знати...
мужик подумав..
пістолетом по голові????
патронів нема!!!!
ось так...
нічого нема, все треба.
в Краматорську, 14 км від підарів, асфальтують вулицю,
не ремонтують а покривають...
Але https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS и куди важливіші для України...
по PDA поставили 39шт, на 167млн
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Заміщення на складах , замовили в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт
скоріш, проблема не в грошах, не в наявності,
а проблема в бажанні передавати
HIMARS 242 Lockheed Martin Aug 22
по цінам PDA це 55-56шт
хоча поставки невідомо коли
були замовлення на 904млн
GMLRS 904 Lockheed Martin Sep 22 - Apr 23
на кінець 2022 року "внутрішня" вартість керованих ракет GMLRS для армії США складала https://defence-ua.com/news/skilki_realno_koshtujut_raketi_gmlrs_dlja_himars_svizhij_masshtabnij_kontrakt_z_finljandijeju-9522.html 100 тисяч доларів за одиницю
сказано, що кошти виділили на системи, а не ракети
"на загальну суму $861,3 млн. Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року"
Виходить "освоять" 861млн за 2 роки на виробництво Himars
після Aug 22 та виділених 242млн для України в рамках USAI, поставлено Himars по всім програмам 5шт
Шось не бажають "освоювати" 242млн, або про 861млн до 31 травня 2026 - фейк