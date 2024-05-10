Споживання електроенергії обмежать для бізнесу та промисловості у Києві

Влада закликає громадян економити електроенергію. Обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

З 18 години до 7 години ранку 11 травня будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору.

У КМВА зазначили, що обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів. Водночас жителів Києва закликали економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.

Читайте: Міненерго обговорює підвищення тарифів на світло, рішення ще не ухвалено, - заступниця міністра Гринчук

Проблеми з електроенергією через російські обстріли

Як раніше повідомляли у YASNO, на Харківщині та Дніпропетровщині найгірша ситуація з електропостачанням.

Напередодні київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.