Споживання електроенергії обмежать для бізнесу та промисловості у Києві
Влада закликає громадян економити електроенергію. Обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
З 18 години до 7 години ранку 11 травня будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору.
У КМВА зазначили, що обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів. Водночас жителів Києва закликали економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.
Проблеми з електроенергією через російські обстріли
Як раніше повідомляли у YASNO, на Харківщині та Дніпропетровщині найгірша ситуація з електропостачанням.
Напередодні київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.
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