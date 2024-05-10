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Споживання електроенергії обмежать для бізнесу та промисловості у Києві

київ

Влада закликає громадян економити електроенергію. Обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

З 18 години до 7 години ранку 11 травня будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору.

У КМВА зазначили, що обмеження не застосовуватимуться для побутових споживачів. Водночас жителів Києва закликали економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.

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Проблеми з електроенергією через російські обстріли

Як раніше повідомляли у YASNO, на Харківщині та Дніпропетровщині найгірша ситуація з електропостачанням.

Напередодні київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.

Автор: 

Київ (19424) електроенергія (6182) відключення світла (1086)


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Правильно, закрыть все мажерные кабаки и клубы! Вот только этого не будет!!!!
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10.05.2024 14:22 Відповісти
І правільно ! Нашо цій прамисловості та елєктрика ? Главноє щоб в Конченій Заспі було ілі в ОПі, чи у пракурора !
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10.05.2024 18:00 Відповісти
 
 