Потребление электроэнергии ограничат для бизнеса и промышленности в Киеве

Власти призывают граждан экономить электроэнергию. Ограничения не будут применяться для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

С 18 часов до 7 часов утра 11 мая будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора.

В КГГА отметили, что ограничения не будут применяться для бытовых потребителей. В то же время жителей Киева призвали экономить электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки.

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Проблемы с электроэнергией из-за российских обстрелов

Как ранее сообщали в YASNO, на Харьковщине и Днепропетровщине самая плохая ситуация с электроснабжением.

Накануне киевские власти приняли решение уменьшить яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.