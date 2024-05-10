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Потребление электроэнергии ограничат для бизнеса и промышленности в Киеве

київ

Власти призывают граждан экономить электроэнергию. Ограничения не будут применяться для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

С 18 часов до 7 часов утра 11 мая будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора.

В КГГА отметили, что ограничения не будут применяться для бытовых потребителей. В то же время жителей Киева призвали экономить электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки.

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Проблемы с электроэнергией из-за российских обстрелов

Как ранее сообщали в YASNO, на Харьковщине и Днепропетровщине самая плохая ситуация с электроснабжением.

Накануне киевские власти приняли решение уменьшить яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.

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Киев (25484) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422)


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Правильно, закрыть все мажерные кабаки и клубы! Вот только этого не будет!!!!
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10.05.2024 14:22 Ответить
І правільно ! Нашо цій прамисловості та елєктрика ? Главноє щоб в Конченій Заспі було ілі в ОПі, чи у пракурора !
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10.05.2024 18:00 Ответить
 
 