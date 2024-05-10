Потребление электроэнергии ограничат для бизнеса и промышленности в Киеве
Власти призывают граждан экономить электроэнергию. Ограничения не будут применяться для бытовых потребителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
С 18 часов до 7 часов утра 11 мая будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора.
В КГГА отметили, что ограничения не будут применяться для бытовых потребителей. В то же время жителей Киева призвали экономить электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки.
Проблемы с электроэнергией из-за российских обстрелов
Как ранее сообщали в YASNO, на Харьковщине и Днепропетровщине самая плохая ситуация с электроснабжением.
Накануне киевские власти приняли решение уменьшить яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.
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показать весь комментарий10.05.2024 14:22 Ответить Мне нравится 0
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий10.05.2024 18:00 Ответить Мне нравится 0
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