На Луганщині окупанти відчувають нестачу палива після атак по нафтобазах

Російські загарбники у Луганській області втратили стратегічні резерви пального. ситуація з ним стала ще напруженішою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці. Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо, ввечері 10 травня в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та загорілась нафтобаза. А увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Окупаційна влада Луганську заявила, що по нафтобазі вдарили ракетами ATACMS.

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