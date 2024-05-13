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На Луганщині окупанти відчувають нестачу палива після атак по нафтобазах

окупанти,арміярф,рашисти,загарбники

Російські загарбники у Луганській області втратили стратегічні резерви пального. ситуація з ним стала ще напруженішою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці. Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо,  ввечері 10 травня в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та загорілась нафтобаза. А увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську.  Окупаційна влада Луганську заявила, що по нафтобазі вдарили ракетами ATACMS.

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Автор: 

пальне (45) Луганська область (4876)


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На краиніи випадок - можна ослиною мочою заправляти
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13.05.2024 09:10 Відповісти
Эти нефтебазы должны были гореть по три раза на день.
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13.05.2024 09:24 Відповісти
 
 