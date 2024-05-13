На Луганщине оккупанты испытывают нехватку топлива после атак по нефтебазам

Российские захватчики в Луганской области потеряли стратегические резервы горючего. Ситуация с ним стала еще более напряженной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"После двух пожаров на нефтебазах в Луганске и Ровеньках россияне потеряли возможность накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте. Теперь нехватка ощущается еще больше. Конечно, поставки топлива россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не соответствуют текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет", - отметил Лысогор.

Напомним, вечером 10 мая в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и загорелась нефтебаза. А вечером 7 мая масштабный пожар вспыхнул во временно оккупированном Луганске. Оккупационные власти Луганска заявили, что по нефтебазе ударили ракетами ATACMS.

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