Велика Британія не переконуватиме Україну відмовитися від частини її територій, - міністр оборони Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив у вівторок, що Лондон не тиснутиме на Україну щодо відмови від частини її територій та підписання "мирної угоди" з Росією.

Заява очільника британського оборонного відомства стосувалася матеріалу видання Sunday Times, в якому йшлося про те, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом нібито обговорили ідею укладення угоди між Росією та Україною, а також що Кемерон переконував американського політика підтримати надання подальшої військової допомоги Україні на тлі супротиву республіканців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", – сказав Шеппс.

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Міністр наголосив, що надання Британією військової допомоги та моральної оцінки, "коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну" є правильним, і назвав таке вторгнення неприйнятним.

"Ми маємо повністю підтримати їх (Україну. – Ред.), щоб вигнати Росію з усієї їхньої території", – зазначив Шеппс.

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Водночас прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак на запитання щодо статті Sunday Times відповів, що не бачив цього матеріалу, додавши, що Британія завжди лідирує, коли мова йде про Україну.

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