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Новини
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Велика Британія не переконуватиме Україну відмовитися від частини її територій, - міністр оборони Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив у вівторок, що Лондон не тиснутиме на Україну щодо відмови від частини її територій та підписання "мирної угоди" з Росією.

Заява очільника британського оборонного відомства стосувалася матеріалу видання Sunday Times, в якому йшлося про те, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом нібито обговорили ідею укладення угоди між Росією та Україною, а також що Кемерон переконував американського політика підтримати надання подальшої військової допомоги Україні на тлі супротиву республіканців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", – сказав Шеппс.

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Міністр наголосив, що надання Британією військової допомоги та моральної оцінки, "коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну" є правильним, і назвав таке вторгнення неприйнятним.

"Ми маємо повністю підтримати їх (Україну. – Ред.), щоб вигнати Росію з усієї їхньої території", – зазначив Шеппс.

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Водночас прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак на запитання щодо статті Sunday Times відповів, що не бачив цього матеріалу, додавши, що Британія завжди лідирує, коли мова йде про Україну.

Раніше британський прем'єр Ріші Сунак повідомив, що позиція Лондона не змінилася - Путін повинен зазнати поразки

Автор: 

перемовини (2863) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+7
Та ти шо???! Оце так послуга! ,,Дякуємо" - ,,передякуємо"!
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14.05.2024 17:06
+6
А і не треба прямо переконувати. Достатньо так "допомагати" щоб не залишилося іншого вибору. Якби допомога була така як слід то війна закінчилася б ще у 22му. Але ж...у кожного свої плани. Нажаль Україна з зеленими підарасами на чолі лише розмінна монета. А гине хто? Авжеж не трупа 95 кварталу.
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14.05.2024 17:19
+5
Міністр оборони Шеппс - може буде логічніше переконувати росію прибратися з території України, а не верзти оте, що ти, пане міністре, верзеш?
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14.05.2024 17:04
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Тільки натякатиме
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14.05.2024 17:01 Відповісти
Міністр оборони Шеппс - може буде логічніше переконувати росію прибратися з території України, а не верзти оте, що ти, пане міністре, верзеш?
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14.05.2024 17:04 Відповісти
Замісь надати більше зброі - ************ до "миру"
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14.05.2024 17:04 Відповісти
Та ти шо???! Оце так послуга! ,,Дякуємо" - ,,передякуємо"!
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14.05.2024 17:06 Відповісти
Краще б Велика Британія переконувала українське керівництво, не відмовлятись від територій та елементів суверенітету. А то в Бл*дорусії та Туреччині Арахамія і Ко, щось таке виношував, що усі слова Кемерона на тому фоні, це дитяче белькотіння.
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14.05.2024 17:07 Відповісти
Звісно що не пореконуватиме, але разом з іншими союзниками буде створювати такі умови за яких Україна з часом буде змушена сама від них відмовитись.
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14.05.2024 17:16 Відповісти
вони їх вже створили
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14.05.2024 22:08 Відповісти
А і не треба прямо переконувати. Достатньо так "допомагати" щоб не залишилося іншого вибору. Якби допомога була така як слід то війна закінчилася б ще у 22му. Але ж...у кожного свої плани. Нажаль Україна з зеленими підарасами на чолі лише розмінна монета. А гине хто? Авжеж не трупа 95 кварталу.
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14.05.2024 17:19 Відповісти
Штовхання України до відмови від територій - це відмова Заходу від міжнародного права та готовність до Третьої світової війни. Ок. Чекайте на бомби на території країн Заходу
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14.05.2024 17:21 Відповісти
Що за питання такі? ***** їх взагалі піднімати? Ніхто з вами це обговорювати н збирається .
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14.05.2024 17:21 Відповісти
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! (с)
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14.05.2024 17:51 Відповісти
Заголовок провокативний. І схоже далі ніхто не читав:
"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", - сказав Шеппс.
"Ми маємо повністю підтримати їх (Україну. - Ред.), щоб вигнати Росію з усієї їхньої території", - зазначив Шеппс. Джерело:
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14.05.2024 18:17 Відповісти
Тонкий англійський намйок, що ми це маємо зробити самі?
Майстерність зацінено!
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14.05.2024 18:52 Відповісти
і ця країна - гарант буд. меморандуму , яка забрала у нас яз, ракети і літаки, теперь ділить Україну разом із сша і росією???? хай будуть прокляті, подонки.
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14.05.2024 22:11 Відповісти
 
 