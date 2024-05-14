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Великобритания не будет убеждать Украину отказаться от части ее территорий, - министр обороны Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил во вторник, что Лондон не будет давить на Украину относительно отказа от части ее территорий и подписания "мирного соглашения" с Россией.

Заявление главы британского оборонного ведомства касалось материала издания Sunday Times, в котором говорилось о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы обсудили идею заключения соглашения между Россией и Украиной, а также что Кэмерон убеждал американского политика поддержать предоставление дальнейшей военной помощи Украине на фоне сопротивления республиканцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никакого смысла в том, чтобы Британия пыталась убедить Украину, силой или другим способом, согласиться на отказ от части своей территории. Это дело исключительно Украины", - сказал Шеппс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

Министр подчеркнул, что предоставление Британией военной помощи и моральной оценки, "когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну" является правильным, и назвал такое вторжение неприемлемым.

"Мы должны полностью поддержать их (Украину. - Ред.), чтобы изгнать Россию со всей их территории", - отметил Шеппс.

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В то же время премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на вопрос о статье Sunday Times ответил, что не видел этого материала, добавив, что Великобритания всегда лидирует, когда речь идет об Украине.

Ранее британский премьер Риши Сунак сообщил, что позиция Лондона не изменилась - Путин должен потерпеть поражение

Автор: 

переговоры (4926) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+7
Та ти шо???! Оце так послуга! ,,Дякуємо" - ,,передякуємо"!
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14.05.2024 17:06
+6
А і не треба прямо переконувати. Достатньо так "допомагати" щоб не залишилося іншого вибору. Якби допомога була така як слід то війна закінчилася б ще у 22му. Але ж...у кожного свої плани. Нажаль Україна з зеленими підарасами на чолі лише розмінна монета. А гине хто? Авжеж не трупа 95 кварталу.
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14.05.2024 17:19
+5
Міністр оборони Шеппс - може буде логічніше переконувати росію прибратися з території України, а не верзти оте, що ти, пане міністре, верзеш?
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14.05.2024 17:04
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Правила форума Совет форумчан
Тільки натякатиме
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14.05.2024 17:01 Ответить
Міністр оборони Шеппс - може буде логічніше переконувати росію прибратися з території України, а не верзти оте, що ти, пане міністре, верзеш?
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14.05.2024 17:04 Ответить
Замісь надати більше зброі - ************ до "миру"
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14.05.2024 17:04 Ответить
Та ти шо???! Оце так послуга! ,,Дякуємо" - ,,передякуємо"!
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14.05.2024 17:06 Ответить
Краще б Велика Британія переконувала українське керівництво, не відмовлятись від територій та елементів суверенітету. А то в Бл*дорусії та Туреччині Арахамія і Ко, щось таке виношував, що усі слова Кемерона на тому фоні, це дитяче белькотіння.
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14.05.2024 17:07 Ответить
Звісно що не пореконуватиме, але разом з іншими союзниками буде створювати такі умови за яких Україна з часом буде змушена сама від них відмовитись.
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14.05.2024 17:16 Ответить
вони їх вже створили
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14.05.2024 22:08 Ответить
А і не треба прямо переконувати. Достатньо так "допомагати" щоб не залишилося іншого вибору. Якби допомога була така як слід то війна закінчилася б ще у 22му. Але ж...у кожного свої плани. Нажаль Україна з зеленими підарасами на чолі лише розмінна монета. А гине хто? Авжеж не трупа 95 кварталу.
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14.05.2024 17:19 Ответить
Штовхання України до відмови від територій - це відмова Заходу від міжнародного права та готовність до Третьої світової війни. Ок. Чекайте на бомби на території країн Заходу
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14.05.2024 17:21 Ответить
Що за питання такі? ***** їх взагалі піднімати? Ніхто з вами це обговорювати н збирається .
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14.05.2024 17:21 Ответить
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! (с)
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14.05.2024 17:51 Ответить
Заголовок провокативний. І схоже далі ніхто не читав:
"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", - сказав Шеппс.
"Ми маємо повністю підтримати їх (Україну. - Ред.), щоб вигнати Росію з усієї їхньої території", - зазначив Шеппс. Джерело:
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14.05.2024 18:17 Ответить
Тонкий англійський намйок, що ми це маємо зробити самі?
Майстерність зацінено!
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14.05.2024 18:52 Ответить
і ця країна - гарант буд. меморандуму , яка забрала у нас яз, ракети і літаки, теперь ділить Україну разом із сша і росією???? хай будуть прокляті, подонки.
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14.05.2024 22:11 Ответить
 
 