Великобритания не будет убеждать Украину отказаться от части ее территорий, - министр обороны Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил во вторник, что Лондон не будет давить на Украину относительно отказа от части ее территорий и подписания "мирного соглашения" с Россией.

Заявление главы британского оборонного ведомства касалось материала издания Sunday Times, в котором говорилось о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы обсудили идею заключения соглашения между Россией и Украиной, а также что Кэмерон убеждал американского политика поддержать предоставление дальнейшей военной помощи Украине на фоне сопротивления республиканцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никакого смысла в том, чтобы Британия пыталась убедить Украину, силой или другим способом, согласиться на отказ от части своей территории. Это дело исключительно Украины", - сказал Шеппс.

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Министр подчеркнул, что предоставление Британией военной помощи и моральной оценки, "когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну" является правильным, и назвал такое вторжение неприемлемым.

"Мы должны полностью поддержать их (Украину. - Ред.), чтобы изгнать Россию со всей их территории", - отметил Шеппс.

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В то же время премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на вопрос о статье Sunday Times ответил, что не видел этого материала, добавив, что Великобритания всегда лидирует, когда речь идет об Украине.

Ранее британский премьер Риши Сунак сообщил, что позиция Лондона не изменилась - Путин должен потерпеть поражение