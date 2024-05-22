Частину Оболонського району Києва знеструмлено через локальну аварію, - ДТЕК
Зранку 22 травня 2024 року через локальну аварію знеструмлено частину Оболонського району Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Де є знеструмлення?
Як зазначається, без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.
Прогнози щодо відновлення енергопостачання
"Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00", - йдеться у повідомленні.
Також у ДТЕК нагадують, що сьогодні, 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.
Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок російської атаки "Шахедами" у Сумах було відсутнє світло. Станом на 7.30 22 травня у трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.
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Деніс Войцеховський
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ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
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