Частину Оболонського району Києва знеструмлено через локальну аварію, - ДТЕК

Зранку 22 травня 2024 року через локальну аварію знеструмлено частину Оболонського району Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Де є знеструмлення?

Як зазначається, без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.

Прогнози щодо відновлення енергопостачання

"Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00", - йдеться у повідомленні.

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Також у ДТЕК нагадують, що сьогодні, 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок російської атаки "Шахедами" у Сумах було відсутнє світло. Станом на 7.30 22 травня у трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.