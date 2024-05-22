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Частину Оболонського району Києва знеструмлено через локальну аварію, - ДТЕК

Знеструмлено Оболонський район

Зранку 22 травня 2024 року через локальну аварію знеструмлено частину Оболонського району Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Де є знеструмлення? 

Як зазначається, без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.

Прогнози щодо відновлення енергопостачання 

"Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив розробити нові графіки відключень світла

Також у ДТЕК нагадують, що сьогодні, 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок російської атаки "Шахедами" у Сумах було відсутнє світло. Станом на 7.30 22 травня у трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.

Автор: 

Київ (19436) ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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Щоб нам офіційно відмовили, а то всякі там макрони своїми заявами ***** лякають, воно сере в чумодан понад норму.
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22.05.2024 08:42 Відповісти
Довідключалися.
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23.05.2024 07:53 Відповісти
 
 