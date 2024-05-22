РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости
1 487 4

Часть Оболонского района Киева обесточена из-за локальной аварии, - ДТЭК

Знеструмлено Оболонський район

Утром 22 мая 2024 года из-за локальной аварии обесточена часть Оболонского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Где есть обесточивание?

Как отмечается, без света осталась часть домов на проспекте Оболонском, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

Прогнозы по восстановлению энергоснабжения

"Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет до 10.00", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летом возрастет риск более частого применения графиков отключений, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Также в ДТЭК напоминают, что сегодня, 22 мая стабилизационные графики не применяются с 07.00 до 18.00.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате российской атаки "Шахедами" в Сумах отсутствовал свет. По состоянию на 7.30 22 мая в трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.

Автор: 

Киев (25495) ДТЭК (520) отключение света (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб нам офіційно відмовили, а то всякі там макрони своїми заявами ***** лякають, воно сере в чумодан понад норму.
показать весь комментарий
22.05.2024 08:42 Ответить
Довідключалися.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:53 Ответить
 
 