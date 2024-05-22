Часть Оболонского района Киева обесточена из-за локальной аварии, - ДТЭК

Утром 22 мая 2024 года из-за локальной аварии обесточена часть Оболонского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Где есть обесточивание?

Как отмечается, без света осталась часть домов на проспекте Оболонском, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

Прогнозы по восстановлению энергоснабжения

"Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет до 10.00", - говорится в сообщении.

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Также в ДТЭК напоминают, что сегодня, 22 мая стабилизационные графики не применяются с 07.00 до 18.00.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате российской атаки "Шахедами" в Сумах отсутствовал свет. По состоянию на 7.30 22 мая в трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.