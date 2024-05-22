Часть Оболонского района Киева обесточена из-за локальной аварии, - ДТЭК
Утром 22 мая 2024 года из-за локальной аварии обесточена часть Оболонского района Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Где есть обесточивание?
Как отмечается, без света осталась часть домов на проспекте Оболонском, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.
Прогнозы по восстановлению энергоснабжения
"Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет до 10.00", - говорится в сообщении.
Также в ДТЭК напоминают, что сегодня, 22 мая стабилизационные графики не применяются с 07.00 до 18.00.
Как информировал Цензор.НЕТ, в результате российской атаки "Шахедами" в Сумах отсутствовал свет. По состоянию на 7.30 22 мая в трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий22.05.2024 08:42 Ответить Мне нравится 0
✘
ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
показать весь комментарий23.05.2024 07:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль