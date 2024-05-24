Літак Януковича прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Літак експрезидента-втікача Віктора Януковича прилетів до білоруського Гомеля.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року, додали там.

Раніше повідомлялось, що до Білорусі прибув російський диктатор Володимир Путін.

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