Літак Януковича прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"
Літак експрезидента-втікача Віктора Януковича прилетів до білоруського Гомеля.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
"У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", - йдеться в повідомленні.
Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року, додали там.
Раніше повідомлялось, що до Білорусі прибув російський диктатор Володимир Путін.
Топ коментарі
+31 Vasily Androshchook
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+25 Dust
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+24 Ирина Корзун
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не думаю що він рішиться навіть враховуючи пройб... по підготовці орки не далеко просунулись на Харківщині і понесли великі втрати....
До того заборона на Атакамс і західну зброю є тільки на рашу але що важливо більш чим впевнений дозволять бити по білорусам...
- А раптом усі троє та й до мене на концерт !!
адекватного вибору не буде чи що
Виявляється, як у владі не знайти порядної людини, так і серед кандидатів у владу.
То виходить які голосують, таке і обирають ?
Наприклад я 100 % проголосує за Порошенка.
Тому що хочу майбутнього. І цей кандидат точно вміє, хоче, може створити державу європейського зразка.
Чому не перейти на парламентську модель...
Вас закидають ссаними трапками.
Майте хоч якусь повагу до місцевої публіки, серед якої обмаль ідіотів, на котрих розрахований ваш спіч.
Ніяк Зеленський зібрався почесну капітуляцію України підписувати як планувалось в лютому 2022 🤣
@AS74LifeNumber2
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Я не удивлюсь, если они в Беловежской пуще подпишут восстановление совка
@boikobogdan1
В Білорусі іде"Легітимізації"Януковоща! ХАРКІВ ПОТРІБЕН ПУТІ ЯК ПЕРША СТОЛИЦЯ УССР! Іде повтор 1918р- Правітеєльство Дружби с РФ! zПарха Підствив Єрмак! Дебіле!"Козир"готував здачу Харкова для Легітімного Януковоща! ВІДБУВАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДВОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ.ДОВИЙ......БУВАВСЯ БИДЛО!