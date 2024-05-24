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Літак Януковича прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

янукович

Літак експрезидента-втікача Віктора Януковича прилетів до білоруського Гомеля.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року, додали там.

Раніше повідомлялось, що до Білорусі прибув російський диктатор Володимир Путін.

Читайте: Путін планує залучити Білорусь до ядерних навчань Росії

Автор: 

Білорусь (7927) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+31
Проведуть деносацію "Біловезьких угод"?
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24.05.2024 13:57
+25
вернут всьо в зад !

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24.05.2024 14:02
+24
Сцук, щось затєвают уйопкі.
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24.05.2024 13:59
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Якщо там укріплення та мінування такі самі як в Харківській області, то такий варіант не можна відкидати але Лукашенко хоч і ганд...н але трохи з мозком...

не думаю що він рішиться навіть враховуючи пройб... по підготовці орки не далеко просунулись на Харківщині і понесли великі втрати....

До того заборона на Атакамс і західну зброю є тільки на рашу але що важливо більш чим впевнений дозволять бити по білорусам...
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24.05.2024 14:19 Відповісти
там фортифікаційні укріплення на рівні і все заміновано бо там тиша і бойових дій не велося за останній час зі сторони бульбашів, це дало змогу підготуватись
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24.05.2024 14:23 Відповісти
Генерал Наєв попрацював гарно !
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24.05.2024 18:59 Відповісти
… і шкода, що прілетів
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24.05.2024 14:11 Відповісти
Та ну перестаньте . Хоче ***** "козу водити" - хай водить, на здоров'я. Якби воно могло дійсно якусь мега-гидоту витворити, то уже б витворило. А так - більше схоже на понти для приїжджих.
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24.05.2024 20:59 Відповісти
Що знову намагатимуться везти "легітімного" до Києва?
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24.05.2024 14:11 Відповісти
легітимного привезли...
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24.05.2024 14:11 Відповісти
це ж було вже)) ©
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24.05.2024 14:11 Відповісти
Певно запропонують посаду начальника залізниці,котру проклали в "коридорі в Крим")
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24.05.2024 14:15 Відповісти
ні, думаю будуть угражать вернути лігтьомного овоча - зека
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24.05.2024 15:00 Відповісти
Щось вже заварють ці пітараси..якась муйня буде.....саюз мутят гандураский..
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24.05.2024 14:15 Відповісти
Янукович прилетел в Беларусь. К шапочному разбору...
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24.05.2024 14:15 Відповісти
в дєдовськой касці, на босу лисину. збив, пользуясь случаєм ))
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24.05.2024 14:22 Відповісти
Кажуть ,шо Вітямба прилетів до бульбашів пянючий в цицю)))
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24.05.2024 14:18 Відповісти
Кабзон мріє в очікуванні :
- А раптом усі троє та й до мене на концерт !!
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24.05.2024 14:19 Відповісти
у януковича є власний літак?
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24.05.2024 14:19 Відповісти
))) презентація ***** новоліводніпрянськоросії. будуть його питать, де він хоче сталіцу аснавать - харьків чи данецьк. в остальних місцях стрьомно.
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24.05.2024 14:20 Відповісти
юзовка ,какой харьков?.с кпд рукожопой армии им на харьков надо 1 лям мяса и минимум 5 лет наступления аля троя)
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24.05.2024 14:26 Відповісти
Єрмак буде його міняти на Боневтіка? ))
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24.05.2024 14:20 Відповісти
срср-2 підпишуть , вони це мали ще зробити через 3 дні як окружать Київ
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24.05.2024 14:20 Відповісти
Ну як вам "новий" кандідат на вибори презідента(замість зеленьського),тупе стадо так рвало клавіатуру за вибори.Шо???Неподобається.А вас же попереджали-не рвіть с...ку.
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24.05.2024 14:20 Відповісти
а нашо нам прострочені вироби, що один, що другий
адекватного вибору не буде чи що
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24.05.2024 14:43 Відповісти
Давайте так,як би можна було їх провести,за кого б ви проголосували.Будь ласка хоч одного кандадата.
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24.05.2024 15:16 Відповісти
Ви ж розумієте що ставите дивне питання для нації, яка вважає себе видатною. найкращою і тд.
Виявляється, як у владі не знайти порядної людини, так і серед кандидатів у владу.
То виходить які голосують, таке і обирають ?
Наприклад я 100 % проголосує за Порошенка.
Тому що хочу майбутнього. І цей кандидат точно вміє, хоче, може створити державу європейського зразка.
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24.05.2024 15:36 Відповісти
Я Вас розумію,но повірте одна людина не зможе змінити все в країні,яка б вона чесна,добропорядочна та патріотична не була.
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24.05.2024 15:51 Відповісти
Якщо не хочуть, то це отримають.
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24.05.2024 15:56 Відповісти
Залужний, Ірина Геращенко, Турчинов, Порошенко (ідеальний варіант коли нема часу на вивчення ситуації і обовʼязків та напрацювання звʼязків з партнерами)
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24.05.2024 21:13 Відповісти
А взагалі чи потрібен нам президент.... скільки вже було проблем в ******** історії України із адміністрацією і захопленням повноважень

Чому не перейти на парламентську модель...
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24.05.2024 15:31 Відповісти
подивись на парламент...
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24.05.2024 20:22 Відповісти
Яка різниця де буде сидіти гівно, в кріслі президента чи премʼєр-міністра? Треба просто вибирати по справах, а не аби паржать
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24.05.2024 21:15 Відповісти
Він сам виїхав. Хто би його затримав. Патріоти прийшли до влади, але фактично її не мали, бо силові структури служили яніку.
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24.05.2024 14:25 Відповісти
Шановний, не починайте переписувати історію. Тим більше тут.
Вас закидають ссаними трапками.
Майте хоч якусь повагу до місцевої публіки, серед якої обмаль ідіотів, на котрих розрахований ваш спіч.
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24.05.2024 14:41 Відповісти
Прикро за твій тухлий пи₴діж.
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24.05.2024 14:26 Відповісти
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24.05.2024 14:24 Відповісти
Зе та яник - жах. О це довибиралися....
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24.05.2024 14:26 Відповісти
Если янык завалит ***** ,то можно ему и амнистию прописать.
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24.05.2024 14:27 Відповісти
А типу фуйло живий
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24.05.2024 14:28 Відповісти
Перед ким ***** збирається легітимізувати овоча? Перед самим собою? "Вот вам прєзідєнт наваросіі"-скаже? Та ну нах.
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24.05.2024 14:30 Відповісти
все это будет иметь такую же реальную полезность аля "самит мира"))))а там хоть амператором нибиру яныка сделает,а усатую оглоблю владыкой альфа центавры.последствий никаких.
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24.05.2024 14:39 Відповісти
Таракан хоче проконсультуватися , як вчасно злиняти і залишитися легітимним.
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24.05.2024 14:32 Відповісти
Це не особистий, просто часто їм орендується. Власник якась авіаконтора по чартерам.
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24.05.2024 15:10 Відповісти
Знов буде казати,що легітимний
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24.05.2024 14:34 Відповісти
Зібрались три злочинці ось би ракетою туди ,тут і так зрозуміло що ці виродки замислили ,це якийсь план "обєднання трьох братських народів" ну вирішили оскільки в Зелі строк легітимності закінчився дістали зека як легітимного ,ну ні розуму ні фантазії, ви світове зло ,ви найбільші вороги українського народу тому здохніть.
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24.05.2024 14:38 Відповісти
Вчора недопалок вночі приперся, за ним - шойгузамінник. Тепер цей "йолочнік" з думкою "...чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера". Переседіти у таракана вирішили ?
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24.05.2024 14:41 Відповісти
Може справді підпишуть якесь приєднання України до росії з "легітимним"?
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24.05.2024 14:47 Відповісти
будет принуждать лукашенку к сожительству
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24.05.2024 14:47 Відповісти
Ні фіга собі, у нього ще літак є?
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24.05.2024 14:49 Відповісти
Может просто какой нибудь веселый корпоративчик организуют,типа - тусня богатых старичков- узурпаторов,интересно,кого пригласят похохмить про Украину?
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24.05.2024 14:50 Відповісти
Позаздрили кіркорову і вирішили голу вечірку вліштувати з легітивних?
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24.05.2024 21:24 Відповісти
яника на батьківщину потянуло /с.Януки, де і народився, а його батька за спвробітництво з нацистами депортовано з Білорусі в сталінську/Донецьку область. Видно збирається умерти за вказівкою карліка.
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24.05.2024 14:54 Відповісти
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24.05.2024 14:57 Відповісти
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24.05.2024 14:58 Відповісти
Схоже, знову хочуть пограти в "легітимного". Зеленський жеж наче "всьо"...
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24.05.2024 15:02 Відповісти
А якщо реально підпишуть угоду про створення СССР-2? Хоча янук давно звільнений за прогули. Чи не звільнений?
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24.05.2024 15:24 Відповісти
так хоть императором марса яныка обьявить,в реальной жизни ничего не измениться)
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24.05.2024 15:45 Відповісти
Пора дамбіть - всі в зборі
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24.05.2024 15:11 Відповісти
Вангую похід на Київ №2 від *****, з Лєгітімним №1, який хоче відібрати владу у Лєгєтімного №2.
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24.05.2024 15:16 Відповісти
сразу как смогут ************* на 10 хат на бамбаском направлении захватить так сразу и на киев и на лондон.
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24.05.2024 15:44 Відповісти
Ахах.... Боже яке кончене... . Когда же оно сдохнет?)))
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24.05.2024 15:18 Відповісти
Збоченці
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24.05.2024 15:32 Відповісти
янек на царство бялоруське посяде
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24.05.2024 15:41 Відповісти
А ще один лєгітімний коли туди помчить?
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24.05.2024 15:41 Відповісти
Літак Януковича прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн" Джерело:
Ніяк Зеленський зібрався почесну капітуляцію України підписувати як планувалось в лютому 2022 🤣
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24.05.2024 15:46 Відповісти
кацо сейчас далеко не в том положении как в 22,надувание щек не более,у 2 армии мира сейчас задача условную ********* захватить на бамбасе и не ******** остаток флота в черном море_)тем паче сейчас пошло норм бк и прочие ништяки
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24.05.2024 16:13 Відповісти
********* на бамбасі їм вже не в тренді, їм Європа потрібна.
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24.05.2024 16:18 Відповісти
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24.05.2024 16:27 Відповісти
Хозяйкє на замєтку. *********. )))

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24.05.2024 16:38 Відповісти
😂
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24.05.2024 16:52 Відповісти
Гумор розуміти треба, без нього на війні ніяк.
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24.05.2024 16:20 Відповісти
Як там наш найвеличніший? Вже обісрався чи втік? Схоже, у нього сміливості втекти не вистачає - сховається у підвалі і буде усіх обігрувати в настільний теніс, ну, це перемога. По-маланськи
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24.05.2024 16:08 Відповісти
звідки в нього літак??
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24.05.2024 16:09 Відповісти
На його місці повинен бути Я, вирішив подумки Андрій, будеш коли вітя шапочнік забухає відповів подумки ***** з картофаном.
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24.05.2024 16:20 Відповісти
Овощу мало було 2014 року, ще раз захотів вінка спіймати???!!!
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24.05.2024 16:37 Відповісти
Обїявят мудищева нелигитимным и назначат овоща президентом
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24.05.2024 16:53 Відповісти
Tak oni sami vse nelegativnije.Mozet ovaca preznacit okupovanix teritoriji gubernatorom
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24.05.2024 17:10 Відповісти
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

·

Я не удивлюсь, если они в Беловежской пуще подпишут восстановление совка
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24.05.2024 17:00 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

В Білорусі іде"Легітимізації"Януковоща! ХАРКІВ ПОТРІБЕН ПУТІ ЯК ПЕРША СТОЛИЦЯ УССР! Іде повтор 1918р- Правітеєльство Дружби с РФ! zПарха Підствив Єрмак! Дебіле!"Козир"готував здачу Харкова для Легітімного Януковоща! ВІДБУВАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДВОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ.ДОВИЙ......БУВАВСЯ БИДЛО!
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24.05.2024 17:20 Відповісти
зе всьо - а хвьодоровіч опять лігітімний
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25.05.2024 00:37 Відповісти
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