Самолет Януковича прилетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Самолет беглого экс-президента Виктора Януковича прилетел в белорусский Гомель.

Об этом сообщает мониторинговая группа"Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича. В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", - говорится в сообщении.

Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года, добавили там.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прибыл российский диктатор Владимир Путин.

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