Понад 56 тис. військовозобов’язаних оновили облікові дані в ЦНАПах

За тиждень понад 56 тисяч військовозобов’язаних українців оновили облікові дані в ЦНАПах, найбільше заяв про уточнення даних подали в Києві.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за тиждень роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

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Так, українці найчастіше оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

Одеська

Львівська

Київська

Дніпропетровська

Рівненська

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Які документи потрібні для оновлення даних

У Мінцифри також нагадали, які документи потрібно мати із собою, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК, оскільки не мають такої функції.