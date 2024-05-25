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Понад 56 тис. військовозобов’язаних оновили облікові дані в ЦНАПах

Оновлення даних у ЦНАП

За тиждень понад 56 тисяч військовозобов’язаних українців оновили облікові дані в ЦНАПах, найбільше заяв про уточнення даних подали в Києві.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за тиждень роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

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Так, українці найчастіше оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

  • Одеська
  • Львівська
  • Київська
  • Дніпропетровська
  • Рівненська

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Які документи потрібні для оновлення даних

У Мінцифри також нагадали, які документи потрібно мати із собою, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мобільний телефон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦНАПи не відправляють військовозобов’язаних до ТЦК, оскільки не мають такої функції.

Автор: 

мобілізація (3044) ЦНАП (73) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+8
1 млн. через Резерв+
56 тисяч через СНАП
пару трійку тисяч через ТЦК
Висновок, щось не ******* люди навіть заходити в ТЦК, оминають їх.
Влада не задумалась, чому так?
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25.05.2024 14:28
+8
Владі не до цього. Влада продовжує мародерити та бронювати від мобілізації пересувні цирки.
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25.05.2024 14:37
+5
То Резерв+, а це ЦНАП
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25.05.2024 14:23
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А кто то писал что 1 миллион записей продается в даркнете и скрин показывал. Как то миллион на все 56к не натянешь.
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25.05.2024 14:21 Відповісти
То Резерв+, а це ЦНАП
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25.05.2024 14:23 Відповісти
Ого!!! 56к))
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25.05.2024 14:28 Відповісти
Цікаво, скільки з них цілком придатні та незаброньовані?
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25.05.2024 15:12 Відповісти
Слушне запитання. Думаю, що декілька сот є.
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25.05.2024 16:02 Відповісти
1 млн. через Резерв+
56 тисяч через СНАП
пару трійку тисяч через ТЦК
Висновок, щось не ******* люди навіть заходити в ТЦК, оминають їх.
Влада не задумалась, чому так?
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25.05.2024 14:28 Відповісти
Владі не до цього. Влада продовжує мародерити та бронювати від мобілізації пересувні цирки.
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25.05.2024 14:37 Відповісти
Тому що в ТЦК абсолютно свинське ставлення до людей, які самостійно приходять оновити дані згідно закону - їх приймають по остаточному принципу, в результаті можна день в черзі простояти і так туди й не потрапити.
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25.05.2024 15:26 Відповісти
100%, виділили б для таких окрему чергу, однак повістки на ВЛК зараз не можна давати при оновленні даних...
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25.05.2024 17:25 Відповісти
А громадянин ЗЄ там є?
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25.05.2024 14:35 Відповісти
Пересувний цирк, тому його там немає
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25.05.2024 15:01 Відповісти
Для таких, з дазволу сказати, громадян для реєстрації існує система ЦАП!
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25.05.2024 15:38 Відповісти
 
 