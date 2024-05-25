Более 56 тыс. военнообязанных обновили учетные данные в ЦПАУ

За неделю более 56 тысяч военнообязанных украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ, больше всего заявлений об уточнении данных подали в Киеве.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные, выбирая удобный и быстрый способ уточнения. Чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и упростить процесс, Минцифра разработала электронный функционал для ЦПАУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за неделю работы сервиса больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева.

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Так, украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:

Одесский

Львовский

Киевский

Днепропетровская

Ровенская

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Какие документы нужны для обновления данных

В Минцифры также напомнили, какие документы нужно иметь с собой, чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

мобильный телефон.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦПАУ не отправляют военнообязанных в ТЦК, поскольку не имеют такой функции.