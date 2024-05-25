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Более 56 тыс. военнообязанных обновили учетные данные в ЦПАУ

Оновлення даних у ЦНАП

За неделю более 56 тысяч военнообязанных украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ, больше всего заявлений об уточнении данных подали в Киеве.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные, выбирая удобный и быстрый способ уточнения. Чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и упростить процесс, Минцифра разработала электронный функционал для ЦПАУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за неделю работы сервиса больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева.

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Так, украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:

  • Одесский
  • Львовский
  • Киевский
  • Днепропетровская
  • Ровенская

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Какие документы нужны для обновления данных

В Минцифры также напомнили, какие документы нужно иметь с собой, чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • мобильный телефон.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦПАУ не отправляют военнообязанных в ТЦК, поскольку не имеют такой функции.

Автор: 

мобилизация (2753) ЦПАУ (30) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+8
1 млн. через Резерв+
56 тисяч через СНАП
пару трійку тисяч через ТЦК
Висновок, щось не ******* люди навіть заходити в ТЦК, оминають їх.
Влада не задумалась, чому так?
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25.05.2024 14:28
+8
Владі не до цього. Влада продовжує мародерити та бронювати від мобілізації пересувні цирки.
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25.05.2024 14:37
+5
То Резерв+, а це ЦНАП
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25.05.2024 14:23
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Правила форума Совет форумчан
А кто то писал что 1 миллион записей продается в даркнете и скрин показывал. Как то миллион на все 56к не натянешь.
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25.05.2024 14:21 Ответить
То Резерв+, а це ЦНАП
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25.05.2024 14:23 Ответить
Ого!!! 56к))
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25.05.2024 14:28 Ответить
Цікаво, скільки з них цілком придатні та незаброньовані?
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25.05.2024 15:12 Ответить
Слушне запитання. Думаю, що декілька сот є.
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25.05.2024 16:02 Ответить
1 млн. через Резерв+
56 тисяч через СНАП
пару трійку тисяч через ТЦК
Висновок, щось не ******* люди навіть заходити в ТЦК, оминають їх.
Влада не задумалась, чому так?
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25.05.2024 14:28 Ответить
Владі не до цього. Влада продовжує мародерити та бронювати від мобілізації пересувні цирки.
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25.05.2024 14:37 Ответить
Тому що в ТЦК абсолютно свинське ставлення до людей, які самостійно приходять оновити дані згідно закону - їх приймають по остаточному принципу, в результаті можна день в черзі простояти і так туди й не потрапити.
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25.05.2024 15:26 Ответить
100%, виділили б для таких окрему чергу, однак повістки на ВЛК зараз не можна давати при оновленні даних...
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25.05.2024 17:25 Ответить
А громадянин ЗЄ там є?
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25.05.2024 14:35 Ответить
Пересувний цирк, тому його там немає
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25.05.2024 15:01 Ответить
Для таких, з дазволу сказати, громадян для реєстрації існує система ЦАП!
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25.05.2024 15:38 Ответить
 
 