Приміщення харківського "Епіцентру" в момент авіаудару російськими КАБами. ВIДЕО

У соцмережі поширюється відео із середини гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в момент російського удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару", - звернувся до рідних зниклих безвісти начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на день 26 травня було відомо про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.