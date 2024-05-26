Приміщення харківського "Епіцентру" в момент авіаудару російськими КАБами. ВIДЕО
У соцмережі поширюється відео із середини гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в момент російського удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару", - звернувся до рідних зниклих безвісти начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.
Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на день 26 травня було відомо про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
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R.I.P.
Ви праві!
Это российские революционеры ,ставшие потом чекистами
Придумали то ,что сегодня называется ТЕРРОРОМ
И вывели его на международный уровень
Это чекисты стоят за всеми преступлениями против человечности
Но им удалось избежать НЮРНБЕРГА
И они пошли вразнос
Пока не произойдет распад России - мы будем бултыхаться в чекистском дерьме
И мы - и Европа
И США
Смотреть на то,как мир проигрывает ублюдкам - невыносимо
Но не мешает и буквы поменьше сделать
И имперские интересы россии поубавить
Кеурують КАБАми....
Вони породвжують...
Пусті місця...
З сєченіє народжують...
Без жодних поривів ...
Отця...
Бо... нервую...
Радію коли летять опилки....
З дубових голів...
Коли ж запрацює пилка...
Що пилятиме москалів...
люди, ви що? подуріли?
лізти в велетенський ангар, набитий вибухонебезпечними та легкозаймистими матеріалами ?
ось такі клепальщиці Роузі, які стали біля станків замість своїх чоловіків-солдат здобули перемогу у Другій світвій
приїзжайтє в Києв і подивіться - кабани в охранніках, на вулицях, кругом !
На безпеку Герегам завжди було наплювати (ще під час ковіду), хочаб якісь бетонні бокси укриття для працівників та покупців поставили, під час постійних тривог туди сюди не набігаєшся
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
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