УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11801 відвідувач онлайн
Новини Війна
23 751 62

Приміщення харківського "Епіцентру" в момент авіаудару російськими КАБами. ВIДЕО

У соцмережі поширюється відео із середини гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в момент російського удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару", - звернувся до рідних зниклих безвісти начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

Також читайте: Удар по "Епіцентру" є жахливим злочином, - голова Євроради Мішель

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на день 26 травня було відомо про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Просто жах! Горіти вам в пеклі, кацапські виродки!
R.I.P.
показати весь коментар
26.05.2024 12:39
+20
RIP
показати весь коментар
26.05.2024 12:41
+17
фашісти
показати весь коментар
26.05.2024 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як дороги та мости зв'язані з проявами рашизму в Парашці?
показати весь коментар
26.05.2024 13:41 Відповісти
рашизм - то не "прояви", а сама суть козломордії ...
показати весь коментар
26.05.2024 13:58 Відповісти
Просто жах! Горіти вам в пеклі, кацапські виродки!
R.I.P.
показати весь коментар
26.05.2024 12:39 Відповісти
RIP
показати весь коментар
26.05.2024 12:41 Відповісти
здесь водки нет
показати весь коментар
26.05.2024 22:58 Відповісти
фашісти
показати весь коментар
26.05.2024 12:44 Відповісти
Ви сказали, РАШИСТИ?!?!
Ви праві!
показати весь коментар
26.05.2024 12:46 Відповісти
Вважаю що рашизм приніс українську народну набагато більше горя чим фашизм, який на теренах колишнього срср багато людей постійно плутає з націонал-соціалізмом, скорочено нацизм. Сралінська пропаганда щоб не «дискредитувати» слово соціалізм вирішила війська вермахту називати німецько-фашистські загарбники, хоча фашистами в той час були союзники гітлера італійські послідовники муссоліні. Це перекручення так вкорінилися що мабуть так і залишиться назавжди з тими хто вивчав історію в радянській школі..
показати весь коментар
26.05.2024 13:29 Відповісти
******* соціалісти і комуністи також не ******* згадувати про те, що адольф гітлер був фюрером націонал-соціалістичної, та ще й робітничої (пролетарської) партії Німеччини.
показати весь коментар
26.05.2024 13:58 Відповісти
Чекисты всегда были САМЫМ БОЛЬШИМ ЗЛОМ
Это российские революционеры ,ставшие потом чекистами
Придумали то ,что сегодня называется ТЕРРОРОМ
И вывели его на международный уровень
Это чекисты стоят за всеми преступлениями против человечности
Но им удалось избежать НЮРНБЕРГА
И они пошли вразнос
Пока не произойдет распад России - мы будем бултыхаться в чекистском дерьме
И мы - и Европа
И США
Смотреть на то,как мир проигрывает ублюдкам - невыносимо
показати весь коментар
26.05.2024 14:59 Відповісти
рОссии нужно писать с маленькой , очень маленькой буквы
показати весь коментар
26.05.2024 16:48 Відповісти
Вы правы
Но не мешает и буквы поменьше сделать
И имперские интересы россии поубавить
показати весь коментар
26.05.2024 17:15 Відповісти
Російскі баби...

Кеурують КАБАми....

Вони породвжують...

Пусті місця...

З сєченіє народжують...

Без жодних поривів ...

Отця...
показати весь коментар
26.05.2024 12:51 Відповісти
ещенарожалки
показати весь коментар
27.05.2024 10:14 Відповісти
Пишу завжди з помилками...

Бо... нервую...

Радію коли летять опилки....

З дубових голів...

Коли ж запрацює пилка...

Що пилятиме москалів...
показати весь коментар
27.05.2024 10:38 Відповісти
Была тревога. Почему люди находятся в зале ?
показати весь коментар
26.05.2024 12:54 Відповісти
а смысл выходить все равно все под магазом толктись будут пережидая тревогу,90% не ходят в те укрытия,если сужденно окочюриться то так оно и будет,человек ничего не решает,все судьба-фатум
показати весь коментар
26.05.2024 12:58 Відповісти
Під час тривоги краще покинути приміщення, де є великі склади.
показати весь коментар
26.05.2024 13:17 Відповісти
...легкозаймистих речовин, як то - розчинники, ацетони, фарби, лаки, пенопласт, пластик і тд. і т.п.

люди, ви що? подуріли?
лізти в велетенський ангар, набитий вибухонебезпечними та легкозаймистими матеріалами ?
показати весь коментар
26.05.2024 14:20 Відповісти
Теж правильно. Але я мав на увазі, що ждуни можуть повідомити, що на склад завезли щось військове, і туди прилетить.
показати весь коментар
26.05.2024 18:13 Відповісти
в каком городе живешь?
показати весь коментар
26.05.2024 17:52 Відповісти
а ты чего в инетах сидишь а ну брысь в блиндаж калашмат чистить,диванный ухилес который всех на войну посылает))))
показати весь коментар
26.05.2024 13:07 Відповісти
Диванный Ахиллес )
показати весь коментар
26.05.2024 15:25 Відповісти
І що тепер, не срати бо війна?
показати весь коментар
26.05.2024 13:45 Відповісти
найдорожче під час війни - людський ресурс: і для фронта і для тилу !
ось такі клепальщиці Роузі, які стали біля станків замість своїх чоловіків-солдат здобули перемогу у Другій світвій

показати весь коментар
26.05.2024 14:01 Відповісти
Мордва побачила купу унітазів і помстилась.... Нікчемна кровожерлива мордва...
показати весь коментар
26.05.2024 12:58 Відповісти
Подивись на охорону Нового ринку в Одесі...і не тільки в Одесі...
показати весь коментар
26.05.2024 13:25 Відповісти
та навіщо мені ОдеССа ? (саме так кажуть місцеві)

приїзжайтє в Києв і подивіться - кабани в охранніках, на вулицях, кругом !
показати весь коментар
26.05.2024 14:23 Відповісти
*** зебил вместе с посмотри на кабанов из тцк, штурмовиков гражданских
показати весь коментар
26.05.2024 13:30 Відповісти
Це ж було вже. 100 років тому здалися більшовикам, а за 10 років по по сдачі їли своїх дітей. В Бучі і Маріуполі кацапи довели, що за це сторіччя вони не змінились. Краще вже супротив. Так хоч є шанс вижити.
показати весь коментар
26.05.2024 15:22 Відповісти
рашизм он такой, бессмысленный и беспощадный. лекарство его лечения как и для бешенных собак.
показати весь коментар
26.05.2024 13:21 Відповісти
Цікаво а кацапи не дивились відео з камер онлайн...? там же унітази
показати весь коментар
26.05.2024 13:21 Відповісти
Просто рашистам стало "абидна шо кто то срёт па другому"
показати весь коментар
26.05.2024 13:49 Відповісти
Вони туди спеціально й цілили. Їм ненависна сама думка срати в унітаз замість до вєтру під тин. А після того як з Київщини їхні зольдати приперли на росію ці прилади, то офіційна влада перелякалась, що бацила цивілізації може порушити скрєпний міръ. Тому й превентивні удари по складам сантехніки. Лопухнашефсьо!
показати весь коментар
26.05.2024 14:15 Відповісти
Ось і тримайте надалі свого обраного хочапаржом....,без змін.
показати весь коментар
26.05.2024 13:37 Відповісти
СМЕРТЬ ксапам.
показати весь коментар
26.05.2024 13:53 Відповісти
Люди ви що зовсім здуріли коли така кривава війна а в нас будівельні супермаркети працюють.Герезі пофігу бо вони застраховані а ви ? Яка будова ? Розумно треба спускатись під землю в ті ж метро де можна і торгувати НЕОБХІДНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БО ІДЕ ВІЙНА.....
показати весь коментар
26.05.2024 14:01 Відповісти
Герегам краще за всьго, по всій Україні понабирали земл,і збудували ангар та й здають під магазинчики, а пересічний громадянин від держави неможе навіть і 6 соток отримати
На безпеку Герегам завжди було наплювати (ще під час ковіду), хочаб якісь бетонні бокси укриття для працівників та покупців поставили, під час постійних тривог туди сюди не набігаєшся
показати весь коментар
26.05.2024 14:43 Відповісти
Просто, кацапи по відеокамерах побачили унітази і їм стало заздрісно. Кацапи, як відомо, сруть в дірку в землі і підтираються долонею. Будь-які прояви цивілізації, руйнують їхні духовні скрепи, порушують зв'язок поколінь.
показати весь коментар
26.05.2024 14:03 Відповісти
Іде ВІЙНА...жорстока,жахлива,смертельна і думайте мізками бо все закінчується смертью або каліцтвом і воно не стоїть того щоб після вже не вперший раз були такі удари по великих супемаркетам де є скупчення людей ризикувати житям. Бережіть себе !
показати весь коментар
26.05.2024 14:06 Відповісти
Треба в Україні тимчасово до закінчення війни оці "братські могили" ТРЦ а продуктові магазини мають бути невеликі і в безпечних місцях.
показати весь коментар
26.05.2024 14:09 Відповісти
ЗАБОРОНИТИ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ БО ЦЕ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ТРЦ...
показати весь коментар
26.05.2024 14:10 Відповісти
иди под кровать залезь там тебя снаряд не достанет))))война войной а обед по расписанию,даже когда под киевом кацапі стояли рінки работали под град и ничего люди скупались,может еще пердеть перестать бо иде вийна,слава богу у нас 80% населения не таки перелякани)еще скажи что во время атак иранского металолома в убежище ходить
показати весь коментар
26.05.2024 14:42 Відповісти
У кожну москальську бл*дську хату таке має прилетіти!
показати весь коментар
26.05.2024 14:17 Відповісти
Здалеку бачив цей вибух - здивувало що не було звуку як від С 300 чи артснаряда чи бомби, фізично не було чутно, тільки шапка диму від вибуху за пару секунд піднялась метрів на сто, на слух не скаржусь, бо потім пізно ввечері були прильоти С 300 по Харкову і чутно було гарно.
показати весь коментар
26.05.2024 15:09 Відповісти
велике приміщення приглушило звук вибуху. воно ж зовсім не пусте було.
показати весь коментар
26.05.2024 17:42 Відповісти
Вибух є вибух, звук прильоту чутно завжди при любих обставинах, бо підривається велика кількість вибухівки в заряді ракети чи бомби, звук приховати неможливо. Хай спецілісти по вибухотехниці розбираються.
показати весь коментар
26.05.2024 18:17 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
26.05.2024 19:04 Відповісти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа от голода в палестинском анклаве умерло в тысячу раз меньше людей, чем за год в США. Таким образом глава израильского правительства в интервью телеканалу https://edition.cnn.com/ CNN ответил на высказанные прокурором Международного уголовного суда обвинения в провоцировании голода среди палестинцев.

"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
показати весь коментар
26.05.2024 22:12 Відповісти
 
 